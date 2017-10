6 produse naturiste pentru sanatatea ginecologica a femeii

Gynecomed este disponibil pe vegis.ro

Comprimate pentru functionarea normala a sistemului hormonal feminin

Sublima Gynecomed comprimate este recomandat pentru functionarea normala a sistemului hormonal feminin, mentinand sanatatea ovarelor, a uterului si a sanilor.

Mod de administrare:

Femei: cate 2 comprimate de 3-4 ori pe zi, cu 30 de minute inaintea mesei.

Ingrediente: napraznic (Geranium robertianum) - parti aeriene (200 mg); zmeur (Rubus idaeus) - extract hidroalcoolic 4:1 din mladite (100 mg); lemnul-lui-Avram (Vitex agnus-castus) - extract hidroalcoolic cu 0,5% agnuzide din fructe (50 mg); cretisoara (Alchemilla vulgaris) - parti aeriene (50 mg); traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris) - extract hidroalcoolic 4:1 din parti aeriene (50 mg); salvie (Salvia officinalis) - extract hidroalcoolic 10:1 din frunze (50 mg)

Contribuie la:

- mentinerea sanatatii ovarelor, uterului si a sanilor

- functionarea normala a sistemului hormonal feminin

- mentinerea procesului de multiplicare celulara in limite normale

- combaterea riscului de sangerare genitala

Produs pentru stimularea fertilitatii la femei

Compozitie:

- 2 g de Mio-inozitol

- 200mg de N-acetilcisteina

- 556 mcg echivalent la 300 mcg folat de Quatrefolic

- 10 mcg de Vitamina D3

Mod de utilizare: Oral – 1 plic de 2 ori pe zi. Un plic se dizolva in 250 ml apa.

Prin continutul in substante active, Myo Sun, contribuie la:

- cresterea tesutului matern in timpul sarcinii

- sinteza normala a aminoacizilor

- buna functionare a hematopoiezei

- metabolismul normal al homocisteinei

- functionarea normala a sistemului imunitar

- procesul de diviziune celulara

Rolul componentelor din Myo-Sun Plus:

Mio-inozitol este o substanta care se gaseste in unele alimente (fructe, leguminoase, nucifere) si este de asemenea sintetizat de organismul uman. Mio-inozitolul este unul din cei 9 izomeri ai inozitolului, substanta care are un rol important in inmultirea si diferentierea celulelor. Mio-inozitolul intervine in functionarea receptorilor insulinici si unele studii arata ca imbunatateste functia ovariana si induce ovulatia.



N-acetilcisteina creste sinteza de glutation, care are functie de coenzima in numeroase reactii de oxido -reducere, protejand organismul de efectele radicalilor liberi. Quatrefolic este o sursa de folat biologic activ, fiind o forma care asigura stabilitate si biodisponibilitate mai mari comparativ cu alte forme de folat.Vitamina D contribuie la procesul de diviziune celulara.

