Garderoba unei femei are mereu loc pentru mai multe și mai multe haine. Niciodată nu sunt suficiente accesorii înghesuite în dressing, așa că ideea unor blugi cu talie înaltă se poate dovedi una inspirată mereu. Pentru că știm că sunt la mare căutare, am ales niște modele simpatice și confortabile de îmbrăcat în orice sezon - iată mai jos câțiva jeanși cu talie înaltă pentru un look chic!

Jeanși mulați talie înaltă

O pereche de blugi chic din colecția Answear, care să te inspire pentru un o aparișie wild și nonconformistă. Ne place acest model pentru că se mulează frumos pe corp și faptul că are talia înaltă avantajează orice siluetă. Confecționați din denim elastic se vor mula frumos și cu stil pe orice tip de forme - închiderea este cu fermoar și nasture, au pattern simplu, formă tube și sunt ușor de asortat cu orice ai alege în partea de sus.

Îi poți vedea aici

Jeanși cu talie înaltă și în dungi

O pereche de pantaloni elastici care ne amintesc de vacanțe pentru că au, cumva, un aer de estival și de festival. Sunt parte din colecția Haily’s și au fason skinny - cu talia înaltă desigur. Modelul dispune de buzunare oblice și este pe un albastru deschis cu dungi albe, iar patternul este unul texturat.

Îl poți vedea aici

Jeanși mom fit cu talie înaltă

Dacă îți plac blugii care nu îți limitează mișcările și mizezi pe un design lejer, atunci s-ar putea ca tiparul mom fit să fie ce ai nevoie. Cu o croială lejeră, acești jeanși sunt parte din colecția Medicine, având talia înaltă și material denim spălăcit. Închiderea se face cu nasture și fermoar, emblema cu logo-ul fiind vizibilă discret - formă îngustă, buzunare frontale și conținut de bumbac.

Îi poți comanda aici

Blugi skinny cu talie înaltă

Mango vine cu o altă propunere de blugi cu talie înaltă, de data asta unii cu animal print. Acești jeanși combină culorile bej cu maro închis, având un pattern cool. Croiala este skinny, materialul denim, stilul casual și la bază sunt cinci buzunare pentru diverse funcții. Se conturează frumos pe corp și asigură un outfit modern.

Ii poti comanda aici

Blugi oversize cu talie înaltă

Cu patru buzunare, acești blugi sunt extrem de simpatici pentru că par că ne trimit în anii ‘80 când se miza pe simplitate și pe outfituri vintage și retro. Uni, cu croială conică și talie înaltă, acești pantaloni sunt lungi și ne plac și pentru că asigură un aspect neglijent.

Îi poți comanda aici

Blugi cu cordon în talie

Pe un albastru închis, acești blugi cu talie înaltă sunt foarte feminini și croiți skinny ca să stea strâmți pe corp. Buzunarele sunt laterale, iar în talie sunt accesorizați cu un cordon care se închide în fundă supradimensionată. Sunt pentru ocazii de zi, indiferent de sezon, ușor de purtat și completat cu bluze și topuri.

Îi poți comanda aici

Foto fr si main: By Victoria Chudinova /Shutterstock