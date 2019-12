Hanoracele de casă sunt perfecte pentru sezonul rece, când vremea de afară nu este așa prietenoasă și ai nevoie să te simți cozy și fără restricții în mișcare. Nouă ne plac nu doar pentru că te lasă să fii liberă și pentru că sunt lejere, dar și pentru că arată foarte bine, indiferent de stilul pentru care optezi. Și dacă tot sunt ceva reduceri pe Fashion Days, ne-am decis să alegem câteva hanorace de brand, pe care să le iei în considerare ca îmbrăcăminte de casă.

Hanorac în dungi

Esprit Bodywear vine cu o propunere de hanorac ușor elegant, unul care se impune prin dungile orizontale și combinația de alb-negru. Potrivit de purtat în casă, poate fi ales și pentru ținută de plimbare. Are mâneci lungi, două buzunare laterale, glugă și șnur. Închiderea se face cu fermoar, dispus în partea din față.

Hanorac de casă cu detaliu panglică

Pe o nuanță intensă de violet prună am găsit un hanorac de la Next, unul lărguț și foarte comod la purtare. În partea de jos, în față, are un detaliu fin, o panglică ca de mătase ce permite terminație ajustabilă. Croiala este una lejera, iar mânecile sunt ușor căzute.

Hanorac moale și pufos pentru casă

Tot de la Next am descoperit un hanorac de casă, din material teddy pufos, cu aspect texturat. Este plușat și pe un roz somon plăcut și delicat. Modelul uni place prin croiala fit, mânecile lungi și ample cu manșete, plus buzunarele tip kangaroo. Gluga este una ajustabilă cu șnur.

Hanorac de casă din tricot

Un hanorac deosebit este cel găsit la United Colors of Benetton. Este confecționat din tricot și are model cu perforații pe un bleu deschis. Această îmbrăcăminte de casă place pentru că are croiala regular fit, iar gluga se poate regla după bunul plac.

Hanorac cu terminație panglică

Cu animal print, am mai găsit de la Next încă un hanorac aparte, unul care este decorat în combinații de bleumarin închis și gri. Croiala este una lejeră, grație aspectului oversize. Ca material are fibre sintetice, mâneci lungi și ușor căzute, o glugă supradimensionată.

Hanorac sport cu fermoar

Empori Armani Underwear are în portofoliu un hanorac de casă cu șlițuri laterale. Este model feminin, sport, care se închide cu fermoar. Pe mâneci are imprimat un logo în mărime mare, două buzunare frontale și închiderea se face cu fermoar. Este din bumbac și fibre sintetice, dar călduros și practic pentru purtat la treburi casnice.

Foto fr si main: By All kind of people /Shutterstock