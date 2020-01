Să mănânci sănătos cu un buget redus poate părea greu. Multe dintre alimentele pline de nutrienți sunt destul de costisitoare, motiv pentru care multă lume optează pentru mâncarea de tip fast-food.

Cu toate acestea, există o serie de alimente sănătoase la un preț accesibil pe care le poți introduce în dieta ta. Acesta este un mod inteligent să ai grijă și de siluetă, dar și de pușculița ta.

Iată o mare parte dintre aceste alimente:

Broccoli

Broccoli are extrem de mulți nutrienți. Este bogat în vitamina C, care acționează ca un antioxidant și care ți-ar putea întări sistemul imunitar. Doar o cană cu broccoli îți asigură 135% din necesarul zilnic de vitamina C.

Pe lângă asta, este bogat în vitamina K și acid folic, amândouă jucând un rol în coagularea sângelui. Unele studii au evidențiat chiar că broccoli ar putea ajuta la prevenirea bolilor cronice, precum cancerul sau cele cardiovasculare.

Poți să te bucuri de broccoli crud sau gătit. El e de obicei adăugat la salate sau la supe.

Morcovi

Morcovii sunt ideali pentru dietă și au un cost foarte mic. Morcovul este una dintre cele mai bogate surse de betacaroten, care este lăudat pentru cantitatea impresionantă de vitamina A. O ceașcă de morcovi asigură 428% din necesarul zilnic de vitamina A, ceea ce ajută la o vedere bună și un sistem imunitar puternic.

Pe lângă asta, morcovul conține fibre, vitamina C, vitamina K, potasiu și mangan. Datorită antioxidanților, consumul de morcovi regulat ar putea ajuta la reducerea riscului apariției unor anumite tipuri de cancer, inclusiv de prostată și stomac.

Morcovii pot fi consumați cruzi sau gătiți. Ei sunt printre ingredientele excelente pentru salate sau pentru alte mâncăruri, precum tocănițele sau orezul.

Fasole neagră

Fasolea are un preț foarte scăzut și este plină de nutrienți. Ea are vitamine, minerale, acid folic, fier, magneziu și potasiu. În plus, fasolea neagră este o sursă vegetală de proteine. O ceașcă de fasole neagră oferă 15 grame de proteine, ceea ce este un beneficiu pentru menținerea greutății și întărirea mușchilor.

Consumul de fasole și de alte legume este asociat cu reducerea riscului de boli cardiovasculare și diabet. Acest lucru se întâmplă datorită abilității de a scădea colesterolul și de a controla nivelul zahărului din sânge.

Fasolea neagră se poate adăuga în multe mâncăruri sau se poate consuma singură.

Linte

Lintea are un preț accesibil și este foarte sănătoasă. O ceașcă de linte conține nutrienți importanți, inclusiv 90% din necesarul zilnic de acid folic, 37% din necesarul zilnic de fier, 25% din necesarul zilnic de cupru și 49% din necesarul zilnic de mangan.

Lintea conține proteine și fibre, care dau senzație de sațietate și sunt de ajutor pentru controlul greutății. Mai mult de atât, lintea conține antioxidanți care protejează celulele.

Ouă

Ouăle sunt printre cele mai hrănitoare alimente de pe planetă și sunt foarte ieftine. Un ou mediu conține 6 grame de proteine și antioxidanți cu proprietăți antiinflamatorii care ar putea proteja sănătatea ochilor. Nu doar atât, dar ouăle îți oferă cam toate vitaminele și mineralele de care ai nevoie și sunt printre sursele principale de colină, un nutrient ce joacă un rol important în sănătatea creierului.

Poți cu ușurință să introduci ouăle în dieta ta. Ele sunt foarte gustoase și pot fi gătite în multe feluri.

Iaurt

Iaurtul este plin de nutrienți și are un preț accesibil. Într-o ceașcă de iaurt sunt 13 grame de proteine, multe vitamine B, 45% din necesarul zilnic de calciu, 35% din necesarul zilnic de fosfor și 15% din necesarul de zinc. În plus, el conține probiotice, adică bacterii benefice care contribuie la sănătatea sistemului digestiv.

Iaurtul are un gust excelent dacă îl consumi în combinație cu fructe sau nuci. El poate fi preparat și ca sos.

Alte alimente sănătoase ce au prețuri accesibile sunt: laptele, ceapa, varza, ovăzul, mazărea verde, quinoa, bananele, merele, portocalele și carnea de pui.

Așadar, o dietă sănătoasă nu trebuie neapărat să coste mult. Există multe mâncăruri cu nutrienți care pot fi achiziționate cu ușurință și care, într-un final, te pot ajuta să rămâi cu mai mulți bani în portofel.

