“Gandeste-te la corpul tau ca la o ‘comunitate’ de 50 de trilioane de celule vii. In timp ce fiecare “cetatean” (celula) este o entitate constienta, vie, simtitoare si interactionand cu toti ceilalti membri ai comunitatii – ele sunt totodata si parte a unui minunat “intreg” mult mai mare si mult mai complex. Cand comunitatea ta celulara este in armonie, esti sanatos. Cand este in dizarmonie, se deschide usa catre boala”, se arata pe eocinstitute.org.

Prin urmare, se reaminteste sciencenetlinks.com, corpul nostru este un tot fascinant format din tipuri diferite de celule (aproximativ 200 de tipuri ) cu misiuni diferite, aceste celule avand totusi trasaturi chimice si structurale asemanatoare (exista vreo 20 de tipuri diferite de structuri ale acestor celule). Nu este incredibil? Stiai totodata ca fiind vii, celulele mor la randul lor? Spre exemplu, se arata pe acelasi site de stiinta, stiati ca un barbat adult pierde pe minut in jur de aproximativ 96 de milioane de celule, dar chiar in acelasi minut celulele s-au divizat inlocuindu-le pe cele care tocmai au murit? Sau ca celulele moarte ale organelor interne sunt eliminate prin si in afara corpului prin materiile fecale? Stiati ca durata de viata a unei celule variaza si ea si ca, spre exemplu, celulele albe traiesc in jur de 13 zile, celule din stratul superior al pielii 30 de zile, celulele rosii 120 de zile si celulele ficatului in jur de 18 luni?

In cartea “The biology of belief”, dr. Bruce Lipton lansa niste afirmatii pline de provocare pentru lumea stiintei . Acesta sustinea ca ne putem transcende conditia biologica si pe cea furnizata de genele si ADN-ul nostru caci mintea are puterea de a ne influenta celulele, genele si chiar ADN-ul. Asadar, gandurile noastre, constiente sau nu, ne pot afecta si influenta ADN-ul si trupul. La fel cum gandurile si convingerile negative contribuie la distrugerea celulara si la imbolnavirea corpului, gandirea pozitiva si conversatiile pozitive cu propriul corp si propriile celulele pot contribui la regenerarea si la vindecarea lui, la reinstaurarea starii de armonie celulara. Meditatia si respiratia corecta pot fi de mare ajutor in acest sens.

Iata si cateva din cuvintele lui Esther Hicks, mentor spiritual si inspirational, legate de puterea mintii de a influenta starea celulelor:

“Nu exista nimic in Univers care sa raspunda mai repede gandurilor tale decat propriul corp fizic asa ca gandurile tale aliniate aduc un raspuns rapid si rezultate evidente”

“Daca ai putea sa iti concentrezi intreaga atentie asupra ideii de a experimenta binele fizic cu aceeasi pasiune cu care te concentrezi asupra absentei sale, nu doar ca te-ai recupera mai repede, dar mentinerea starii fizice de bine si de echilibru s-ar realiza mai usor”.

“Nu exista corp fizic, indiferent de starea sa de declin sau indiferent de boala sa, care sa nu obtina o stare de imbunatatire. Nimic altceva din experienta ta nu raspunde la fel de repede la patternurile de gandire ca propriul corp fizic.

"Corpul tau este format din celule inteligente care incearca sa se aduca in echilibru si cu cat mai bine te simti, cu atat mai putin intervii la nivel vibrational in reechilibrarea celulara.”

Celulele noastre ne asculta si sunt receptive la gandurile, emotiile si cuvintele noastre.

Putem avea un corp fericit si sanatos in care fiecare celula din el este la randul sau sanatoasa, implinita si traind in microuniversul nostru si macrouniversul lor o viata proprie, plina de sens. Cum? Ne putem ajuta de gandurile noastre (da, avem nevoie sa invatam sa avem ganduri mai bune) si ne putem ajuta mintea sa gandeasca pozitiv in ceea ce priveste corpul nostru si celule noastre si starea noastra de sanatate. Celulele noastre ne asculta si sunt receptive la gandurile, emotiile si cuvintele noastre. Si cum putem face acest lucru daca de ani de zile, de exemplu, suferim de o boala care ne consuma psihic si mental si ne-a angajat intr-un pattern al suferintei si al durerii? Cum am putea sa gandim pozitiv si sa ne vizualizam sanatosi si fericiti cand durerea fizica si realitatea ei prezenta ne ancoreaza in aceleasi sabloane de gandire ale durerii si ale nefericirii si ale negativismului?

Mintea este un sistem complex, extrem de inteligent, pe care il putem “imblanzi” si educa prin practici precum meditatie, respiratie corecta si prin conversatii pline de iubire cu noi insine si celulele noastre. La fel cum celulele pot absorbi gandurile si cuvintele noastre negative, la fel pot absorbi si gandurile si cuvintele noastre pline de iubire. De ce sa nu le vorbim bland si incurajator si plin de iubire si de empatie, incurajandu-le sa se vindece? Nu doar ca ne reprogramam ADN-ul, dar ne putem invata celulele din organele si tesuturile noastre sa functioneze intr-un mod armonios. Putem invata sa comunicam cu iubire cu celulele din corpul nostru, permitandu-le astfel sa se alinieze pe frecventa vindecarii si a iubirii.

“Daca vrei sa creezi o stare de sanatate mai buna in corpul tau, nu te enerva pe el indiferent de motiv. Mania este o alta afirmatie si ii spune corpului tau sau partilor din el ca il urasti. Celulele tale sunt constiente de fiecare gand pe care il ai…. Nu iti vei crea niciodata o stare de sanatate buna daca tot ceea ce faci este sa vorbesti sau sa te gandesti la boala ta. Starea de sanatate buna vine din iubire si apreciere. Vrei sa pui atat de multa iubire in corpul tau pe cat este posibil. Vorbeste-i si mangaie-l in modalitati pline de iubire. Daca este o parte a corpului tau care doare sau sufera de o boala, atunci trateaza-o ca si cum ai trata un copilas bolnav. Spune-i cat de mult il iubesti si ca faci tot ce poti pentru a-l ajuta sa isi revina cat mai repede.” spunea si Louise Hay.

Meditatia si tehnicile de respiratie corecta ne pot ajuta sa ne reprogram tiparele de gandire, iar dialogul pozitiv si plin de iubire cu celulele din microuniversul corpului nostre ne poate facila accesul la vindecare. Cum ar fi ca initial sa incepem sa facem meditatii pline de iubire de doua ori pe saptamani, dublate de cuvinte de intelegere si iubire fata de TOATE celulele si organele corpului nostru (chiar si fata de cele aflate in suferinta) si sa le crestem progresiv in functie de nevoile noastre? Sa incercam sa ne conectam cu apa din celule noastre si sa curgem laolalta cu oxigenul din sangele nostru. EVIDENT, toate aceste tehnici, afirmatii si meditatii sunt doar suplimentare TRATAMENTELOR PRESCRISE DE MEDICI pentru afectiunea de care suferiti. Nu le excludeti sau includeti niciodata fara recomandarea unui medic.

Intr-un articol publicat pe awakening-together.org, Therese Wade ne dadea urmatoarele sfaturi pentru a putea comunica mai bine cu corpul nostru:

- trateaza-ti si vorbeste cu corpul tau intr-o maniera plina de compasiune adevarata si intelege ca este format din celule constiente care experimenteaza emotiile

- construieste increderea angajandu-ti corpul in conversatii mentale pozitive despre dorinta voastra, a ta si a lui, de a coopera si de a depasi boala.

- poti sa faci schimbari in conversatiile tale cu corpul tau folosind cuvinte si ganduri diferite care provoaca emotii spontane elevate

Pe de alta parte, marii lideri spirituali precum Osho ne invata sa vorbim cu intregul nostru corp sau cu parti din el /chiar cu celulele din el (poate chiar cu voce tare la inceput pentru a reusi sa ne mentinem constienti si alerti), fara insa a vorbi in mod direct cu afectiunea in sine, boala sau durerea care ne supara caci acestea nu sunt parte din organismul nostru, ele sunt ceva extern care de fapt lucreaza impotriva organismului nostru si sunt total nenaturale. Starea naturala a organismului este sanatatea, nu boala.

Spre exemplu, in cazul migrenelor, Osho ne invata sa vorbim cu trupul nostru in doua modalitati. Mai intai sa ne adresam intregului corp, spunandu-i ca avem nevoie de ajutorul lui pentru a alunga aceasta durere care se resimte la nivelul creierului si explicandu-i ca durerea nu este modul lui natural de a fi si ca nu exista nicio nevoie de a purta in continuare aceasta durere. Apoi, ne invata Osho, ne putem adresa creierului in mod direct, cu propriile cuvinte, spunandu-i: “Te iubesc, dar aceasta durere nu este parte din natura ta si este momentul sa ne eliberam de ea”.

Pentru cei care se confrunta cu durerea, a o ignora insa pare pur si simplu imposibil. Personal, cred intr-o abordare mai blanda a bolii si a durerii si insusi cuvantul “ignorare” imi provoaca o reactie defensiva. Cred ca durerea trebuie constientizata, iar celulele bolnave sau in suferinta au nevoie de noi si de atentia noastra la fel cum copiii mici au nevoie de dragostea, blandetea si atentia noastra. Daca un corp sanatos are nevoie de toata dragostea si atentia noastra, imaginati-va de cata iubire si atentie au nevoie partile dureroase sau aflate in suferinta ale corpului nostru. Cu atat mai mult, ele au nevoie de mangaierea si sustinerea noastra.

Seara, inainte de culcare, incearca sa iti imbratisezi intregul corp si sa ii spui ca il iubesti si ca il accepti si ca ii multumesti pentru tot ce face pentru tine. Mangaie cu blandete zona sau organul care te doare si lasa-le sa simta atingerea ta afectuoasa. Spune-i acelei parti dureroase a corpului tau ca o iubesti asa cum este, ca ii simti durerea, ca poate sa fie cu tot cu durerea respectiva.

Mi-a placut metoda de a vorbi cu celulele si corpul nostru propusa de Nick van 't End, terapeut holist, pe www.healinginsights.nl, si va invit sa parcurgeti pasii propusi de el. Nu respinge durerea si nu o alunga, ofera-i spatiu si constientizare, ne indeamna terapeutul… Fii acolo pentru celulele din acea zona, si pentru cele in suferinta, si pentru cele sanatoase si intreaba-le de ce sufera, de ce au ajuns in acest stadiu de durere, de ce anume au nevoie de la tine. Fii pregatit sa vorbesti cu ele, sa le iubesti si sa sustii neconditionat si sa le auzi raspunsul.

“Cei mai multi dintre noi cred ca durerea este ceva nedorit si ca trebuie sa o alungam. In mod evident, durerea nu este ceva placut, cu toate acestea este insa parte a vietii. Durerea ne arata ca ne putem vindeca si ca putem evolua. Pentru a face acest lucru, spune-i incet durerii tale si tuturor celulelor din zona respectiva: ‘exista spatiu, fa-te auzita, eu te ascult!’ Universul este atat de mare, iar aceasta durere are tot spatiul de care are nevoie. Poti repeta spunand spatiu, spatiu… Exista spatiu. Apoi tipa. Tipa-ti durerea, ofera-i un sunet.” Atunci cand tipa, copiii se elibereaza... la fel putem facem si noi cu durerea noastra. Poate ca "tipand-o", durerea se va muta in alt spatiu din acest spatiu infinit, unde nimeni nu va avea de suferit de pe urma ei.

Louise Hay ne invata sa ne spunem urmatoarele afirmatii pentru a ne spori vitalitatea si sanatatea celulelor si a intregului organism:

“Iubesc fiecare celula din corpul meu si ea ma iubeste la randul ei.”

“Toate organele mele functioneaza perfect”.

“Vad cu dragoste.”

“Aud cu compasiune.”

“Sangele meu are viata si vitalitate.”

“Inima mea este centrul iubirii.”

“Vindecarea se intampla. Ii permit inteligentei corpului meu sa isi desfasoare procesul de vindecare in mod natural.”

“Sunt lipsit de dureri si sincronizat cu viata.

