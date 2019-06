Comunicat de presă

Filmul “The Sun Is Also a Star/ Și Soarele e o Stea” este o poveste de dragoste modernă și autentică. Producția pleacă de la premisa că iubirea te ajută să capeți voce, să te cunoști mai bine și să vezi lucrurile din viață cu mai multă claritate, air toate acestea sunt atent puse în scenă în locuri populare din New York, prin ținute special gândite să susțină povestea și prin muzică.

Cel mai nou film de la Warner Bros. Picture și Metro Goldwyn Mayer Pictures îi are în prim-plan pe Daniel Bae, un romantic incurabil și Natasha Kingsley, o pragmatică nevoită să renunțe la visul american, care riscă să fie deportată în țara natală. În rolurile principale îi găsiți pe Yara Shahidi (Natasha) și Charles Melton (Daniel). Regia e semnată de Ry Russo-Young, iar povestea este inspirată din best seller-ul internațional “Și Soarele e o Stea” de Nicola Yoon, o carte multipremiată și votată drept cel mai bun roman al anului 2016.

Iubesc New York-ul

Una dintre cele mai populate și populare metropole din lume, New York-ul e clar orașul unde orice e posibil. Regizoarea Ry Russo-Young și directoarea de imagine Autumn Durald Arkapaw, alături de designerul de producție, Wynn Thomas, au căutat să transmită autenticitatea orașului și să redea acele bijuterii ascunse, care fac din el un loc de neuitat.

Una dintre cele mai cunoscute locații a fost Gara Centrală din New York (Grand Central Terminal). “A însemnat enorm pentru noi să putem filma în acest spațiu iconic, efectiv am simțit că trebuie să îi fac dreptate. Am folosit fotografii istorice cu gara în anii ’20, până să fie înconjurată de zgârie-nori și am readus soarele înapoi cu ajutorul luminii. Filmul are numele «Și soarele e o stea» tocmai pentru că locațiile și actorii au meritat să strălucească”, spune Durald Arkapaw.

Alte locuri familiare din oraș includ Planetariul Hayden, Terminalul 4 de la aeroportul JFK și telefericul panoramic Roosevelt, care face legătura între Manhattan și insula Roosevelt. Cum povestea are multe scene urbane, echipa de filmare s-a plimbat mult prin oraș, mai ales prin Manhattan, dar și prin Queens și Brooklyn.

“Să filmăm într-un oraș ca New York-ul a fost o experiență uimitoare, mai ales pentru că la orice colț de stradă găsești câte o poveste, iar filmul reflectă zone din oraș inaccesibile publicului în mod normal. Pentru mine ca localnică a fost senzațional să arăt orașul prin ochii acestori tineri”, spune regizoarea Ry Russo-Young.

Deus Ex Machina

La primele secvențe cu Daniel, îl vedem începându-și ziua cu un gând inspirat notat în carnețel: Deus Ex Machina (expresie din latină care înseamnă o apariție surprinzătoare și neașteptată care poate schimba status quo-ul). Apoi o vede pe Natasha la gara centrală din New York și e uimit nu numai de frumusețea ei, ci și de inscripția de pe jacheta pe care o poartă – Deus Ex Machina.

Designerul de costume Deirdra Elizabeth Govan știa că trebuie să creeze ținute care să scoată în evidență câte o piesă cheie, dar fără a fi prea ostentative. “Povestea include și momente din trecut și chiar momente viitoare, plus momente de visare și toate arată diferit. Așa că am stabilit două look-uri de bază pentru protagoniști care să ne dea o idee despre cum sunt cei doi în acest moment al poveștii”, explică designerul de costume.

Muzica specială

Într-una dintre secvențele de început o vedem pe Natasha grăbindu-se, cu căștile pe urechi. Nu știm ce muzică ascultă, dar e clar că nu aude zgomotele străzii și că e cât pe-aci să fie lovită de o mașină. Noroc că Daniel o prinde la timp. Mai târziu, când cei doi se cunosc puțin, Daniel o duce la karaoke și îi cântă o piesă numită “Crimson and clover”, compusă de tânărul islandez Herdis Stefansdottir.

“Filmul e spus în limbajul tineresc, romantic și metropolitan al celor doi protagoniști. Iar muzica pe care am ales-o pentru film reflectă experiența lor”, spune regizoarea Ry Russo-Young.

Realizatorii filmului speră ca temele explorate în producție să inspire tinerii și să îi facă să se întrebe cum arată dragostea pentru ei.

“În povestea noastră, faptul că cei doi se îndrăgostesc îi ajută să își descopere adevăratul eu și să se cunoască mai bine. Filmul este despre felul în care doi tineri își găsesc vocea, iar iubirea pare să fie acel element care îi ajută să facă asta și să se facă auziți. În mijlocul zgomotelor și haosului marelui oraș, al birocrației și într-o lume care merge la o viteză amețitoare, orice am face, atunci când ne îndrăgostim câștigăm o anumită claritate asupra lucrurilor”, mai spune regizoarea.

Filmul “The Sun Is Also a Star/ Și soarele e o stea” este distribuit în România de Forum Film și a intrat în cinematografele din întreaga țară începând din data de 7 iunie 2019, format 2D, subtitrat.

SINOPSIS:

Natasha crede în ştiinţă şi fapte. Nu în soartă, nu în destin sau vise devenite realitate. Nu e genul de fată care întâlneşte un tip drăguţ pe o stradă aglomerată a New York-ului şi se îndrăgosteşte. Nu când familia ei este la 12 ore distanţă de deportare.

Daniel a fost mereu un fiu bun. Genul de elev care se ridică la nivelul aşteptărilor părinţilor. N-a fost niciodată un poet. Sau un visător. Dar când o vede pe Natasha, totul se schimbă. Ceva la ea îl face să creadă că viaţa le rezervă ceva amândurora. Fiecare moment anterior i-a adus faţă în faţă. Viitorul o poate lua într-un milion de direcţii. Care va fi aceea?

