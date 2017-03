6 modalitati prin care masajul iti imbunatateste sanatatea

„Statul pe scaun la birou, munca in picioare, condusul pentru lungi perioade – astfel de activitati cotidiene creaza tensiune la nivelul muschilor, care odata devenita cronica are efecte secundare atat la nivelul corpului, cat si a mintii. Tensiunea musculara persistenta poate priva circulatia sangelui si a nutrientior care ajung la organe si tesuturi. Pe masura ce tesuturile ce acopera muschii devin mai dense si mai putin mobile, atat postura, cat si respiratia este afectata. Iar toate aceste reactii in lant contribuie la probleme cronice hormonale, biochimice si neurologice de tot felul. Aici intra in ecuatie masajul care poate intrerupe aceste sabloane, ajutand corpul sa-si regaseasca starea de echilibru”, explica Bogdan Begligiu de la Centrul Holistic Tummo Reiki.

1. Masajul reduce anxietatea

In 2004, un psiholog de la Universtatea Wisconsin–Stout a publicat o meta-analiza prin care a concluzionat ca persoanele care primesc masaj au un nivel mai scazut de anxietate decat cele care nu recurg la un astfel de tratament. O explicatie ar fi ca masajul scade nivelul de cortizol din corp, hormonul care declanseaza stresul.

2. Masajul are efecte pozitive pentru durerile de spate

In afara de a scapa de stres, urmatorul motiv pentru care oamenii vin la masaj sunt durerile, in special cele de spate. „Durerea fizica este sistemul de alarma al corpului. Atunci cand avem o durere acuta, cum este o arsura sau un os rupt, durerea ne spune ca ceva nu este in regula. Insa atunci cand durerea este prezenta in fiecare zi, cum se intampla cu durerea de spate, aceasta alarma inseamna ca s-a stricat, iar masajul poate reduce volumul acesteia sau chiar o poate opri. Masajul Therapeutic Relief pe care il fac la centru pune accent pe zonele incarcate de tensiune, printr-o presiune controlata, fiind o terapie utila persoanelor cu durere cronica”, adauga Bogdan Begligiu.

Studiile indica faptul ca masajul intrerupe circuitul durerii, care circula prin fibre nervoase de diametru mic, in timp ce masajul stimuleaza fibrele nervoase cu diametru mare. Iar raspunsul celor din urma ajunge mai repede la creier decat al celor mici, de aceea senzatia placuta a masajul depaseste senzatia durerii.

