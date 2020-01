Halatele de baie se recomandă dacă ești o fire mai sensibilă și ai nevoie să te protejezi când abia ce ai ieșit de la baie. Dar nu neapărat, pentru că îți pot fi de folos și în diminețile când te-ai trezit și ai nevoie să nu faci o trecere bruscă de la confortul din pat, la “asprimea” unei zile pline de provocări și răspunderi. Noi ne-am impus să găsim câteva astfel de capoate și am dat peste halate de baie pufoase, dar și călduroase și moi. Le poți vedea mai jos și poți să îți alegi un preferat.

Halat călduros cu mâneci lungi

Foarte practic în sezonul rece, acest halat este confecționat din micropluș. Te va ajuta să treci relaxată peste vremea asta mai puțin plăcută, asigurându-ți un grad de confort sporit. Pe un bej discret, acesta este decorat cu tiv contrastant cu broderie florală. Este prevăzut și cu cordon în talie, iar în părțile laterale are și buzunare.

Îl poți comanda aici

Halat de baie fluffy

Ca o păturică moale și pufoasă, acest halat pentru damă de la Kring este pe un roșu intens și seducător. Modelul unisex îl face să fie potrivit atât pentru el, cât și pentru ea, fără să aibă vreun imprimeu anume, ci fiind uni. Pentru siguranță în purtare este prevăzut cu cordon în talie. Are și mâneci mari și lungi, așa că se potrivește pentru serile reci.

Îl poți comanda aici

Halat de baie cu glugă

Model ceva mai jovial, acest halat de baie unisex este extrem de simpatic și cu un ușor look copilăresc. Asta pentru că este prevăzut cu o glugă ce îl face să pară caraghios. Este pe stil clasic, nimic pretențios, alb și confecționat din bumbac. Are și decolteu în V, unul puțin adânc, iar pe părțile laterale, pe margini, are cusături decorative.

Îl poți comanda aici

Halat de baie stil ursuleț

Poate că este model mini, dar acest halat Sweat Bear se poate purta și el în acest anotimp, deși sezonul pare să fie ceva mai geros. Asta pentru că este confecționat dintr-un material călduros, tricotat, gros, și pentru că are manecile lungi. Este parte din colecția Aruelle, are material neted, buzunare oblice, și cusături decorative estetice și plăcute.

Îl poți vedea aici

Halat de baie violet

Cu un aspect regal - așa ni se pare nouă, că pare prețios - acest halat de baie este fabricat din bumbac, ceea ce înseamnă că este și calitativ. Ne place pentru că are o combinație de două culori nude prăfuite, iar contrastul dintre ele este unul fain. Plușat și fin la atingere se remarcă și printr-un print de floare într-o parte.

Îl poți comanda aici

Halat de baie călduros

Încă de când îl vezi îți dai seama că acest halat de baie este unul călduros. Asta pentru că este gros și pentru c[, deși pare absurd, este greu. Cu finisaj gri minimalist, acesta se completează cu inscripții roz în zona mânecilor. Se leagă în zona taliei cu un cordon, are și o glugă drăguță și feminină, iar în părțile laterale are și buzunare.

Îl poți comanda aici

Foto fr si main: By Dusan Petkovic /Shutterstock