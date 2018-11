Pentru prima data in istoria Barilla, o femeie Chef este noul 'Master of Pasta'

Comunicat de presa

Milano a devenit la finalul saptamanii trecute capitala gastronomiei italiene. Orasul italian, recunoscut pe plan international pentru restaurantele de lux in care pastele milaneze au fost ridicate la rang de haute cuisine, a gazduit cea de-a saptea editie a Barilla Pasta World Championship. Evenimentul organizat de Barilla a avut loc de Ziua Mondiala a Pastelor (World Pasta Day), celebrata pe 25 octombrie. Peste 450 de participanti, printre care: Chefi renumiti, nutritionisti, profesionisti din industria gastronomica, celebritati, reprezentanti ai mass media din intreaga lume si-au dat intalnire la arena La Perlota, un reper istoric care combina farmecul faimosului cartier milanez al artistilor, Brera, cu o atmosfera de avangarda specific italiana.

Sute de kilograme de paste au fost preparate de concurenti, in incercarea de a reda prin preparatele lor conceptul „EAT POSITIVE”. De altfel, brandul Barilla promoveaza in toate tarile in care este prezent, un stil de viata sanatos, din care nu lipsesc preparatele de calitate, cum sunt pastele, si timpul de calitate petrecut alaturi de cei dragi.

In juriul competitiei s-au aflat Chefi renumiti, cum sunt Lorenzo Cogo, Viviana Varese, Luigi Taglienti, Holger Stromberg, dar si fotograful american specializat in fotografie culinara, Brittany Wright. Acestia au punctat, printre altele, creativitatea, talentul culinar si modul de prezentare a retetelor propuse de cei 18 concurenti.

In ultima zi a competitiei, cei prezenti au avut placerea sa asiste la o experienta gastronomica inedita. Celebrul Chef Davide Oldani, protagonist in noua campanie Barilla – „Maestrii Pastelor” - alaturi de celebrul jucator de tenis, Roger Federer, a realizat o demonstratie culinara in ritmul muzicii, imbinand excelent sunetul pastelor cu cel al instrumentelor muzicale.

Davide Oldani, este proprietarul unui restaurant cu o stea Michelin, precursor al curentului Pop Food, bazat pe minimalism si pe folosirea unei numar mic de ingrediente.

O reteta de paste gatite in stil italian cu accente americane a cucerit juriul cu stele Michelin

In timpul campionatului, participantii au surprins juriul cu preparate din care nu au lipsit ingredientele specifice tarilor pe care le reprezinta. Toate in numele unui efort de a privi mancarea ca pe un liant social si cultural, o modalitate de a-i aduce impreuna pe oameni si de a savura preparate de calitate.

La finalul celor doua zile de competitie, marele castigator a fost desemnata Carolina Diaz, Chef la Terzo Piano la Art Institute of Chicago, din Statele Unite ale Americii. Tanara femeie-Chef Carolina Diaz a crescut intr-o familie mare mexicana, in afara orasului Chicago, si a invatat sa echilibreze arome gatind impreuna cu tatal sau. Dupa cativa ani ca bucatar, Carolina a decis sa exploreze bucataria italiana in 2012. Apoi s-a alaturat echipei Terzo Piano din cadrul Art Institute of Chicago unde a devenit Chef di Cucina in 2016. Carolina sustine folosirea produselor locale, organice si sustenabile in prepararea delicioaselor retete mediteraneene.

Este pentru prima data in istoria concursului cand o femeie castiga titlul de Barilla Master of Pasta. Competitia a fost extrem de stransa, in finala americanca concurand cu reprezentantul Chinei, Chef Toby Wang.

Marele premiu consta intr-un program de training personalizat la scoala Alma Culinary, iar castigatorul isi va perfectiona stilul cu ajutorul unor lectii predate de unii dintre cei mai de succes Chefi din lume.

Al doilea an cand un Chef roman participa la eveniment

Printre cei 18 Chefi participanti la Barilla Pasta World Championship 2018 s-a numarat si un tanar roman - Adrian Cojocaru, Chef la Hotel Restaurant La Castel, din Iasi. Acesta a experimentat bucataria in Italia, in zona Toscanei, unde a muncit timp de sase ani si a deprins secretele prepararii delicateselor italiene. Adrian are in palmares mai multe titluri si medalii la concursuri nationale si internationale.

Reteta propusa de acesta, „Linguine Cinci gusturi ale prospetimii” („Five tastes of freshness”), reprezinta o reinterpretare autentica a legaturii dintre cultura romaneasca si cea italiana. Ingredientul pe care acesta l-a pus in valoare in preparatul sau este spuma din branza de burduf, o alegere neasteptata si, totodata, care a iesit in evidenta.

„Barilla Pasta World Championship este o competitie coplesitoare, atat din punct de vedere al emotiilor care ma incearca, a juriului cu stele Michelin, concurentilor foarte bine pregatiti, a dimensiunii organizatorice cat si a audientei internationale. Am concurat alaturi de 17 Chefi si am incercat sa prepar pastele in stilul meu. Am ales branza romaneasca de burduf ca ingredient cheie in reteta mea, o combinatie perfecta intre gustul italian si cel romanesc. Participarea la acest campionat mondial este o experienta in sine si sunt foarte fericit ca am putut sa fiu prezent alaturi de Chefi, care sunt surse constante de inspiratie”, a declarat Chef Adrian Cojocaru, reprezentantul Romaniei in cadrul Barilla Pasta World Championship 2018.

Editia de anul trecut a Barilla Pasta World Championship a fost prima in care a fost nominalizat si un roman. Reteta de paste signature a lui Adrian sisiu, Chef la Grand Hotel Italia, din Cluj-Napoca, cu care a participat la competitia din anul 2017, se numeste Barilla Bio Spaghetti Champion. Tanarul Chef Accursio Lota (SUA) este, insa, cel care a reusit sa ia trofeul cel mare cu o reteta de Seafood Carbonara.