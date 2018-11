FRIENDZONE - al doilea serial marca KFC Romania

Comunicat de presa

KFC Romania anunta lansarea FRIENDZONE, noul serial online de divertisment marca KFC Social Entertainment Channel, si continua sa le ofere fanilor, prin canalele de brand in social media, continut video de calitate. Dupa ce, in vara, SOCIAL ME i-a pus pe tineri fata in fata cu modul in care se prezinta si cauta validare pe retelele sociale, FRIENDZONE aduce in prim-plan o poveste, actuala si plina de umor, prezentata, pe scurt, in trailer-ul serialului.

Se ia un adolescent, se adauga nenumarate experiente in care fetele il trateaza ca pe un frate sau BFF si se presara senzatia sa acuta ca este blocat, sechestrat in friendzone, convingere intarita mai ales atunci cand fata mananca nestingherita, in fata lui, un BoxMaster delicios de la KFC. Sunt toate acestea suficiente incat sa il determine pe protagonist sa se declare batut la capitolul iubire #pebune?

FRIENDZONE este disponibil incepand din 1 noiembrie, pe canalele oficiale de social media ale KFC in Romania si urmeaza filosofia locala a brandului: Fii pe bune, nu perfect! De aceasta data, branded content-ul a fost creat in jurul unui produs lansat odata cu trailerul serialului, ca modalitate inovatoare de promovare pe piata locala. BoxMaster-ul, o combinatie inedita de ingrediente delicioase, devine, practic, testul friendzone-ului: atat de gustos, incat, daca nu te afli in preajma celui sau celei pentru care ai o slabiciune, nimic nu te poate opri sa-l mananci cu cea mai mare pofta...

Serialul FRIENDZONE cuprinde 4 episoade care prezinta parcursul amoros al lui Ionut, un tanar de 22 de ani, care nu a avut niciodata o relatie, este pasionat de anime-uri si filme cu super-eroi, are un repertoriu de glume geek-ish, pe baza de reactii chimice si formule matematice. Curiosi daca Ionut o va gasi pe acea EA, asa cum spera? Descoperiti raspunsul urmarind canalele: Facebook, YouTube si Instagram TV ale KFC, in fiecare joi, la ora 17.00, in urmatoarele 4 saptamani.

„Dupa ce, in vara, SOCIAL ME ne-a confirmat ca fanii KFC sunt cu adevarat interesati de continut quality in materie de divertisment, a devenit clar ca platforma KFC Social Entertainment Channel trebuia sa continue cu productii bazate pe insight-uri relevante din viata tinerilor, challenging pentru ei. FRIENDZONE vine cu o poveste reala, in care, cu siguranta se vor regasi cei mai multi – noi insine am fost acolo la un moment dat. Acesta este si motivul pentru care platfoma-concept functioneaza: povestile sunt relatable, iar tonul este cel cu care sunt obisnuiti fanii KFC: light, #pebune. Cu acest nou serial, consolidam pozitionarea ca brand ce ofera nu numai produse de calitate, ci si motive pentru care fanii accepta sa se intoarca la noi in restaurante si in online”, a spus Monica Eftimie, Chief Marketing Officer, Sphera Franchise Group.