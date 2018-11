'Bohemian Rhapsody' sau cum sa faci un salt in timp din sala de cinema la concertul istoric de pe Wembley

Comunicat de presa

Toate aceste cuvinte descriu ceea ce Freddie Mercury a lasat mostenire, alaturi de trupa Queen. Dupa 33 de ani de la concertul istoric de pe stadionul Wembley, fanii au ocazia unica de a trai muzica lor ca si cum ar fi la concert, la vizionarea „Bohemian Rhapsody” pe gigantele ecrane IMAX, egalate de sunetul care iti intra in oase.

Generatii intregi inca sunt fascinate de piesele legendare ale celor de la Queen. Nu toti, insa, au avut sansa sa ii vada in realitate, cantand. Dar, odata cu premiera filmului “Bohemian Rhapsody”, fanii au ocazia unica de a fi transpusi din sala de cinema chiar in mijlocul concertului Live Aid din 1985, urmarit la vremea respectiva de peste 1 miliard de oameni.

Cu ajutorul tehnologiei IMAX, Bohemian Rhapsody devine o experienta cinematografica unica: ecranul urias si sunetul care zguduie pamantul te fac sa te simti parte din concertele legendarei trupe rock, iar melodiile electrizante ale trupei Queen si energia molipsitoare a lui Freddie Mercury pot fi simtite cu adevarat in sala de cinema.

Dovada este ca si cei 300 de invitati prezenti luni seara la avanpremiera absoluta a filmului „Bohemian Rhapsody” in sala T IMAX de la Cinema City AFI Cotroceni, au onorat cum se cuvine memoria lui Freddie Mercury, incurajati de cantaretul Andrei Leonte fredonand si batand din palme pe ritmurile piesei „We will rock you”.

Printre fanii trupei s-au numarat si o serie de artisti romani, printre care Doru Todorut, Irina Baiant, Florin Ristei, Marian Vasilescu, Alex Dima, Bianca Purcarea, Oana Zamfir, Andrei Tomescu, dar si Irina Margareta Nistor, alaturi de jurnalisti si bloggeri, acestia bucurandu-se de o experienta cinematografica de neuitat.

Traieste alaturi de ei momentul „We will rock you”:

Doar in format IMAX ai parte de imagini clare ca lacrima, care iti taie rasuflarea, avand cu 40% mai mult contrast si cu 60% mai multa luminozitate, dar si un ecran imens, cu pana la 26% mai multa imagine. Pe langa elementele vizuale impresionante care contribuie la experienta imersiva pe care iubitorii de filme o asteapta mereu cu nerabdare, in format IMAX ai parte si de un sunet revolutionar, de 10 ori mai dinamic decat cel oferit de sistemele standard, care genereaza si reda cea mai realista atmosfera audio posibila.

Fiecare aspect al salii de cinema este minutios controlat astfel incat sa contribuie la redarea optima a sunetului filmelor, de la permanenta monitorizare a acusticii salii, pana la optimizarea de la distanta a diferitelor tipuri de amplificatoare folosite. La toate acestea se adauga si tehnologia "Phantom Image" prin care se creeaza o atmosfera audio foarte realista si bogata in detalii care completeaza perfect actiunea de pe marele ecran, transmitand cu usurinta emotia filmului. Salile T IMAX te asteapta in Cinema City AFI Cotroceni si Cinema City Shopping City Timisoara.

Filmul poate fi urmarit in avanpremiera, incepand din 1 noiembrie, in toate cinematografele Cinema City din tara, in formatele IMAX 2D, 4DX 2D si 2D. Mai multe detalii pe www.cinemacity.ro.