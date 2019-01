Cum să ai parte de cel mai bun an de până acum: 19 Afirmații Puternice pentru un an extraordinar!

Începuturile de an au o energie aparte, o energie benefică, o energie a posibilului și a posibilităților, de care am face bine să profităm pentru a avea parte de un an bun. Începe-ți noul an într-un vibe pozitiv, cu o minte clară și un subconștient bine setat astfel încât să faci din acest an unul dintre cele mai frumoase din viața ta.

Ți-am pregătit o listă cu afirmații pentru noul an pe care să le repeți acum, în prima lună a anului, dar și de-a lungul întregului an. Rostește-le cu încrederea că sunt realizabile, rostește-le cu mintea, rostește-le cu sufletul, rostește-le vizualizându-le conținutul și lucrând în același timp pentru a le face posibile.

19 Afirmații pentru a avea parte de un an extraordinar

1. În acest an, eu (și nimeni altcineva) dețin controlul asupra vieții mele. Eu singură iau cele mai bune decizii pentru mine și viața mea și dețin suficiente resurse pentru a demara schimbările potrivite mie.

2. În acest an, am o energie fabuloasă care mă ajută să mut munții din loc. Pe măsură ce anul trece, energia mea rămâne cu mine, iar eu sunt din ce în ce mai creativă, fericită și entuziasta sa îmi pot îndeplini visurile. Energia mea atrage numai lucruri bune în viața mea.

Foto: mixform design /Shutterstock

3. Trecutul meu este trecut și sunt pregătită să îl las în vechiul an. Trecutul meu nu are nicio putere asupra viitorului minunat pe care îl creez chiar de azi, chiar prin această afirmație.

4. Mă eliberez de tot ceea ce nu mai servește sufletului și scopului meu, de tot ce m-a împiedicat să fiu cu adevărat fericită. Chiar acum, îmi permit mie însămi un nou început. Știu că pot face noi alegeri, noi pași și mă pot îndrepta într-o nouă direcție dacă simt că este ceea ce sufletul meu își dorește.

5. În acest an, mai mult ca niciodată, știu că cineva acolo sus mă protejează și are grijă de mine, mă iubește necondiționat și este alături de mine indiferent de ce s-ar întâmpla. Acum și întotdeauna sunt în siguranță.

6. Mă eliberez de toate emoțiile negative care m-au încercat în vechiul an. Îi iert, îi eliberez și mă eliberez de cei care mi-au făcut rău sau mi-au greșit. Știu că au făcut tot ce au putut în acel moment al evoluției lor spirituale. Le doresc bine. Și știu că și mie o să-mi fie bine.

7. În acest an, mă iert și pe mine pentru greșelile pe care le-am făcut, pentru lucrurile pe care nu le-am făcut, pentru cât am putut sau pentru momentele când nu am putut. Mă iubesc și mă accept așa cum sunt acum, tot anul și pentru totdeauna.

8. Pe măsură ce zilele trec, trupul meu devine din ce în ce mai sănătos. Îi ofer toate vitaminele și mineralele de care are nevoie, îi furnizez alimente sănătoase, odihnă și mișcare. Am o sănătate debordantă și mă simt cât se poate de bine.

9. În acest an, îmi fac vocea ascultată cu blândețe, iubire și bunătate. Adevărul meu este ascultat și înțeles de ceilaltil. Eu la rândul meu, le ascult și le înțeleg adevărul.

10. Știu că gândurile sunt cele care ne creează realitatea așa că o să am grijă, ca pe parcursul întregului an, să emit gânduri frumoase și pozitive, care aduc pacea și armonia în viața mea.

11. Știu că acțiunea este necesară pentru a obține ceea ce ne dorim. În fiecare zi nouă, fac câte un lucru care mă aduce mai aproape de ceea ce îmi doresc.

12. În acest an, sunt pregătită și deschisă să trăiesc cum pot eu mai bine, bucurându-mă de fiecare zi din an și de fiecare moment. Viața mea devine din ce în ce mai frumoasă cu fiecare zi, fiecare zi îmi revărsa bucurie și entuziasm în suflet.

13. Cu fiecare zi care trece, devin din ce în ce mai mult ceea ce sunt eu cu adevărat. Iubesc cine sunt. În mod egal, iubesc persoana care devin.

14. În fiecare dimineață din 2019 în care mă dau jos din pat, întâmpin ziua cu energie pozitivă și cu bucurie.

15. În fiecare noapte din 2019 în care mă duc la culcare mulțumesc și sunt recunoscătoare pentru toate binecuvântările, lucrurile și oamenii din viața mea.

16. Munca mea îmi aduce bucurie și prosperitate. În acest an, sunt gata să primesc toată abundența pe care lumea are să mi-o ofere.

17. În acest an, las deoparte orice urmă de stres, griji, anxietate, și încerc să iau lucrurile așa cum sunt, fiind cea mai bună versiune a mea. Muncesc pentru ceea ce îmi doresc, dar încetez să mai opun rezistența vieții în vreun fel. Știu că schimbările apar atunci când voi fi pregătită pentru ele. Și sunt chiar acum.

18. Fiecare experiență prin care trec în acest an este înspre binele meu, înspre evoluția mea, înspre binele meu cel mai înalt. Viața mă iubește și eu o iubesc pe ea. Ce experiența minunată este viața mea zi de zi, de zi!

19. Mi-am început anul oferind și primind iubire și în fiecare zi voi continua la fel.

Foto homepage: Jacob_09 /Shutterstock