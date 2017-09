Recomandare de carte: Codul vindecarii

Cartea poate fi achizitionata din magazinul online Elefant.ro

In 2001, Alexander Loyd a descoperit cum sa activeze functia fizica incorporata in organism care poate inlatura, in proportie de pana la 95%, sursa tuturor bolilor si starilor de rau. in acest caz, sistemul neuro-imunitar isi poate indeplini misiunea de a vindeca orice rau din organism.

Descoperirile dr. Loyd au fost validate prin teste si marturii ale oamenilor din intreaga lume, care au folosit sistemul Codul vindecarii pentru a corecta, practic, orice problema fizica, emotionala sau relationala, dar si pentru a avea succes deosebit in cariera.

Testele doctorului Alexander Loyd au aratat ca exista un „cod universal al vindecarii" care poate ajuta la vindecarea celor mai multe probleme pentru cei mai multi oameni. cartea cuprinde si:

• Cele sapte secrete ale vietii, sanatatii si prosperitatii;

• Tehnica de 10 secunde a Impactului imediat pentru dezamorsarea stresului zilnic;

• Detectorul de probleme sufletesti, singurul test care identifica problemele de baza printr-un raport personalizat si succint.

"Am folosit aproape toate tehnologiile moderne, protocoale de tratament, tehnici, sisteme, filozofii si modalitati de vindecare atat din medicina alopata, cat si din cea alternativa, dar, daca ar fi sa aleg doar una, aceasta ar fi lucrarea dr. Loyd. Nu cunosc niciun alt proces care sa fie atat de elegant in simplitatea lui, atat de usor de invatat, de profund eficient si, mai ales, etern. Cea mai buna recomandare pe care o pot face este sa spun ca il folosesc eu insumi, il folosesc pentru familia si pacientii mei."

Merril Ken Galera, medic, director medical la Galera Center

"Aproape ca trebuie sa treci printr-un proces ca acela din Codul vindecarii pentru a-ti schimba convingerile gresite care te impiedica sa ai viata si sanatatea pe care ti le doresti."

Dr. Bruce Lipton, fost cercetator in domeniul biologiei celulei la Stanford si autor al bestsellerului Biology of Belief

ALEXANDER LOYD, detine doctorate in psihologie si medicina naturista. Cei 12 ani de cautare a unui tratament pentru depresia sotiei sale au dus la descoperirea sistemului Codul vindecarii in 2001. De atunci, cabinetul sau particular a devenit unul dintre cele mai mari de acest fel din lume, in conditiile in care mii de clienti din 50 de state americane si peste 140 de tari folosesc Codul vindecarii pentru a vindeca, practic, orice problema fizica, emotionala, de succes sau relationala.

BEN JOHNSON, medic, specialist in osteopatie si medicina naturista, este fost director al Clinicii de recuperare imunologica din Atlanta, Georgia. Dupa ce s-a tratat, in 2004, de boala Lou Gehring cu ajutorul Codului vindecarii, el a tinut prelegeri in toata lumea despre felul in care actioneaza acesta. Este singurul medic care a aparut in bine cunoscuta carte si in filmul pe DVD "The Secret".