5 semne ca lucrezi prea mult si cum sa te vindeci de dependenta de munca

Iti petreci toata ziua la birou si nici macar in weekend nu poti sta departe de munca, iti verifici e-mailurile si in vacanta, si la film, si la masa cu prietenii sau familia, stai ore intregi peste program si niciodata nu esti perfect multumita de rezultatele muncii tale. Multe femei perfectioniste isi consuma toata energia in viata lor profesionala si neglijeaza alte aspecte mult mai importante ale vietii lor. Iata care sunt primele semne ca esti dependenta de munca si ce poti face pentru a-ti recapata viata:

Te simti rau fizic

Dependentii de munca au multe obiceiuri nesanatoase, care le pun in pericol sanatatea. Presati constant de lipsa timpului, multi isi comanda mancare nesanatoasa sau merg la fast-food, mananca aplecati deasupra tastaturii sau, uneori, sar peste mese. De asemenea, multi uita sa faca miscare si isi dau peste cap complet programul de somn. Kilograme in plus sau scaderi in greutate, dureri de cap, afectiuni gastrointestinale, anorexie, iritabilitate si oboseala cronica - acestea sunt principalele probleme cu care se confrunta dependentii de munca.

Cele mai recomandate activitati fizice pentru cei care muncesc pana la epuizare sunt acelea care ii ajuta sa se relaxeze si sa se desprinda de problemele de la locul de munca. Activitati precum yoga, pilates, box, inot, alergat, spinning sau kangoo jumps sunt perfecte pentru cei care vor sa scape de energia negativa si sa isi puna sangele in miscare. Iar cand pentru toate aceste sporturi si alte cateva zeci ai nevoie de un singur abonament precum acesta, care iti asigura intrarea in 350 de centre sportive din toata tara, nu mai este o scuza faptul ca nu ai timp sa ajungi la sala.

Stai la serviciu mai mult decat colegii tai

Dependentii de munca sunt primii care ajung la birou si ultimii care pleaca, la ore bune dupa ce li s-a terminat programul, iar multi ajung acasa doar ca sa deschida din nou calculatorul si e-mailul de serviciu. Insa studiile arata ca orele petrecute peste program nu sunt deloc productive si ca este indicat sa iei pauze pentru a-ti recupera energia.

Sa te deconectezi complet dupa serviciu si sa te rupi de sarcinile care ti-au captat atentia este cel mai bun lucru pe care il poti face cand ajungi acasa, dupa o zi lunga. Rezerva-ti macar o zi pe saptamana in care sa pleci imediat ce ti s-a terminat programul. Daca simti ca nu ai stare, mergi la sala si lasa-ti energia la un curs de aerobic, tenis sau squash si vei vedea ca te vei deconecta complet pana cand ajungi acasa, scrie everydayhealth.com.

Nu te poti gandi la altceva decat la serviciu

Daca faci parte din categoria celor care nu se pot opri din a-si rezolva mental problemele de lucru si in orele libere, inseamna ca nu te poti bucura cum trebuie de timpul petrecut cu cei dragi, de vacante sau de iesiri in oras cu prietenii. „O mentalitate sanatoasa inseamna sa fii la serviciu si sa visezi ca esti pe partia de schi, nu sa fii pe partia de schi si sa visezi ca esti la birou”, spune psihoterapeutul Bryan Robinson, profesor la Universitatea din Carolina de Nord, intr-un interviu acordat Forbes.

Relatiile cu cei din jur s-au racit in timp

Pentru ca nu au niciodata timp si rateaza evenimente importante precum zile de nastere sau sarbatori si vacante alaturi de prieteni sau familie, persoanele care lucreaza prea mult isi dau seama cat de absenti sunt din vietile celor dragi abia cand relatiile cu acestia s-au racit. Robinson spune ca in cuplurile casatorite in care unul dintre parteneri este dependent de munca, rata divorturilor este de aproximativ 40%, iar copiii acestora au risc crescut de a se confrunta cu depresia sau cu anxietatea.

Lasi succesul profesional sa fie singurul tau reper

Este profund gresit sa te definesti ca persoana doar prin prisma succesului de la locul de munca sau sa lasi un esec la serviciu sa te puna la pamant, din punct de vedere al moralului. Multe persoane pun semnul egal intre cat valoreaza si cum se descurca la serviciu, motiv pentru care incearca mereu sa isi dovedeasca lor insele ca sunt cele mai bune. Perfectionismul impins la extrem poate duce la depresie si la sentimentul ca eforturile tale sunt insuficiente pentru a atinge succesul. Incearca, in schimb, sa gasesti bucuria din micile placeri ale vietii si sa te asiguri ca esti fericita si pe celelalte planuri, nu numai in ceea ce priveste cariera.



Sursa foto: Shutterstock, Copyright: vectorfusionart