Cum sa traiesti o viata plina de sens chiar avand putin... 15 lectii de viata minimaliste de la Joshua Fields Millburn

Joshua Fields Millburn si Ryan Nicodemus sunt doi tineri cu o frumoasa poveste de succes in spate. La varsta de 30 de ani, cei doi antreprenori si-au abandonat carierele lor corporatise pentru a trai experienta minimalismului si a-i pune in aplicare principiile, concentrandu-se cu adevarat asupra a ceea ce conteaza in viata. Astfel, cei doi au publicat prima lor carte “Minimalism: Live a Meaningful Life” si au inceput sa ii ajute si pe ceilalti prin cursurile si sesiunile lor in a face acelasi lucru. Au tinut conferinte si speech-uri in intreaga lume (SXSW, TED, World Domination Summit), la Harvard Business School, Apple, dar si la diverse organizatii non-profit. Cei doi sunt totodata fondatorii editurii Asymmetrical Press. Au mai publicat si "Everything That Remains", "Essential: Essays by The Minimalist" si prin intermediul site-ului the minimalists.com si a cartilor lor au reusit sa ii indrume si pe altii in a trai vieti pline de sens chiar si cu mai putin.

Intr-un articol publicat pe theminimalists.com, Joshua Fields Millburn, unul din fondatorii theminimalists.com, le facea cunoscute cititorilor sai cele 30 de lectii de viata pe care le-a invatat in 30 de ani. Iata 15 dintre acestea:

Joshua Fields Millburn: 15 lectii de viata minimaliste invatate in 30 de ani

1. Dragostea nu este suficienta. Desi trebuie sa iubim, dragostea nu este suficienta pentru a supravietui. Trebuie sa luam masuri pentru a le arata celorlalti ca ne pasa, sa le aratam ca ii iubim. Da, dragostea este un verb.

2. Sanatatea este subestimata. Starea noastra de bine este mult mai importanta decat o tratam multi dintre noi. Fara sanatate, nimic altceva nu mai conteaza.

3. Obiectele cu valoare sentimentala nu sunt chiar atat de importante pe cat par a fi. Mama mea a murit cand eu aveam 28 de ani. Au fost niste momente dificile in viata mea, dar m-au ajutat sa realizez ca amintirile noastre nu se afla in lucrurile noastre, amintirile noastre sunt inauntrul nostru.

4. Jobul tau nu este misiunea ta in viata. Pentru mine cel putin nu a fost, desi l-am tratat ca si cum ar fi fost pentru o perioada indelungata de timp. Am muncit atat de mult incat celelalte lucruri din viata mea au avut de suferit. Nu e nimic gresit in a munci din greu atata timp cat nu sta in calea celor mai importante aspecte ale vietii: sanatatea, relatiile, pasiunile tale.

5. A-ti gasi pasiunea este important. Pasiunea nu este preexistenta. Iti poti cultiva o pasiune atata timp cat aceasta pasiune este ceva care se aliniaza principiilor si dorintelor tale.

6. Relatiile conteaza. Fiecare relatie – cea de prietenie, romantica sau de orice alt tip – este o serie de a da si a primi. Fiecare relatie are o cutie pe care scrie “NOI”. Pentru ca relatia sa functioneze, ambele parti trebuie sa ia, dar si sa puna in cutia respectiva. Daca doar daruiesti, dar nu si primesti, te vei simti folosit, exploatat, vei simti ca altcineva profita de tine; daca doar primesti, dar nu si daruiesti, atunci esti o persoana demna de dispret.

7. Gelozia este o emotie irosita. Competitia da nastere geloziei desi adesea ii punem etichete dragute precum “spirit competitiv”, “ambitie” sau “perseverenta”. Gelozia este urata totusi: nu este niciodata o modalitate de a exprima ca ne pasa – este doar un canal prin care ne raspandim propriile nesigurante.

8. Nu sunt centrul universului. Este dificil sa te gandesti la lume din alta perspectiva decat cea proprie. Suntem intotdeauna ingrijorati vizavi de ceea ce se intampla in vietile noastre. Cum arata programul meu astazi? Daca imi pierd jobul la urmatoarea runda de concedieri? De ce nu ma pot opri din fumat? De ce am kilograme in plus? De ce nu sunt fericit cu viata mea? Suntem puternic constienti de tot ce este conectat cu vietile noastre, insa suntem doar un singur ingredient intr-o reteta mult mai ampla.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>