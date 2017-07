In ultima vreme, sistemul circulator limfatic primeste atentia cuvenita, iar cercetari medicale se concentreaza asupra intelegerii acestuia, asupra functiei sale si importantei pe care o are pentru buna functionare a intregului organism.

Ce este sistemul limfatic?

Sistemul limfatic ajuta organismul sa lupte impotriva agentilor infectiosi. Limfa este responsabila de asigurarea circulatiei, la nivelul intregului organism, a anumitor nutrienti indispensabili celulelor, precum lipidele, repartizarea limfocitelor si eliminarea reziduurilor celulare. (Citeste mai pe larg pe http://anatomie.romedic.ro/sistemul-limfatic)

Site-ul Thetruthaboutcancer.com pune la dispozitie mai multe informatii interesante cu privire la sistemul limfatic, informatii ce contribuie la onorarea importantei pe care acesta il are in pastrarea sanatatii noastre. Fiecare dintre noi ar trebui sa luam masurile necesare imbunatatirii functionarii sistemului limfatic. Iata de ce:

Sistemul limfatic poate fi asemuit cu sistemul de scurgere din fiecare casa. Cand o teava este infundata, simtim imediat un miros neplacut care vine din chiuveta pentru ca undeva exista o acumulare de deseuri blocate undeva pe parcurs. Nu vrem sa se intample astfel de neplaceri legate de tevile de scurgere si le prevenim prin diverse metode. Cam in acelasi mod putem sa privim si importanta sistemului limfatic - un sistem limfatic congestionat poate sa provoace boli cronice ce au la baza o slabire a sistemului imunitar.

Foto: Shutterstock; Alila Medical Media

„Limfa este umoarea aflata atat in spatiul dintre celule, numit spatiu interstitial, cat si in vasele limfatice. Limfa interstitiala are rolul de a hrani celulele si curata spatiul intercelular de «resturile» aparute in urma proceselor metabolice. Pe langa aceste deseuri, sistemul limfatic absoarbe fluide, macromolecule, microorganisme, toxine, electroliti, hormoni, limfocite, macrofage, ducandu-le pe calea vaselor limfatice spre statiile ganglionare, unde are loc o filtrare, purificare si concentrare a limfei. Din cap pana-n picioare, limfa ne curata organismul de deseurile acumulate, provenite din poluare, medicamente sau stres si ne administreaza sistemul imunitar, caci este purtatoarea globulelor albe care creeaza anticorpii si elimina tot ceea ce sistemul venos nu poate recupera.", explica foarte bine www.psychologies.ro.

Un blocaj la nivelul sistemului limfatic poate sa duca la acumularea de toxine in corpul care incearca din rasputeri sa le elimine. Primele semne ale unei astfel de probleme sunt: rigiditatea corpului, durerile de cap, balonarile, problemele de piele si extremitatile reci. Acestea pot reprezenta semne importante ca sistemul nostru limfatic are nevoie de o curatare.

10 modalitati prin care sa iti detoxifici sistemul limfatic

Via thetruthaboutcancer.com

1. Ajuta sistemul limfatic: Activitatile care reduc stresul

Aceste tehnici simple pot sa fluidizeze circulatia limfei prin corpul tau, prin limitarea stresului mental si fizic ce are un mare impact asupra sistemului limfatic:

- O postura corecta

- Exercitii regulate de stretching

- Exercitii regulate de respiratie profunda

- Yoga si Pilates

Acestea sunt strategii excelente pentru reducerea anxietatii si stresului, ajutand la modul general pentru buna functionare a sistemului imunitar; astfel de practici stimuleaza eliminarea agentilor patogeni din organism mult mai usor.

2. Ajuta sistemul limfatic: Sportul, exercitiile fizice

Sportul poate fi considerat unul dintre cele mai eficiente si simple moduri pentru imbunatatirea functionarii sistemului limfatic. Exercitiile fizice asigura aprovizionarea tesuturilor celulare cu oxigen si stimuleaza circulatia sangvina. Can un corp nu se misca in mod regulat, toxinele raman in muschi, o conditie denumita hipoxie, cand practic muschii prezinta o lipsa de oxigen, lasand corpul vulnerabil.

Site-ul the truthabout cancer recomanda ca miscare fizica saritul pe trambulina pe care il folosesc adesea si sportivii cu scop terapeutic, in perioadele de recuperare. Miscandu-se impotriva gravitatiei sistemul limfatic este stimulat sa impinga circulatia limfei care transporta toxinele daunatoare organismului.

3. Ajuta sistemul limfatic: Chiropractica

Cuvantul chiropractica provine de la grecescul "facut cu mana" (chiros - mana). Aceasta are la baza principiul potrivit caruia corpul se poate vindeca atunci cand sistemul osos este corect aliniat si sistemul nervos functioneaza corect. Chiropractica este tehnica de manipulare a vertebrelor cervicale, toracale si lombare, dar este utilizata si pentru leziuni ale meniscului sau a gleznelor, tendoanelor sau rupturi musculare vechi. (Mai multe informatii pe Descopera.org)

Obstructionarea structurii anatomice la nivelul cavitatii toratice sau regiunii pieptului, influenteaza si sistemul limfatic. Prin chiropractica pot fi corectate anormalitati anatomice de la nivelul cavitatii toratice, o zona care functioneaza ca o pompa pentru sistemul circulator limfatic. Astfel, orice diformitate osoasa (de exemplu cele cauzate de pozitii incorecte) in aceasta parte a corpului poate cauza si circulatiei limfei, toxinele nemaifiind eliminate corespunzator.

