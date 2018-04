Potrivit unui sondaj realizat in 2015 de catre IRES, familia a fost considerata foarte importanta de catre 92% dintre romani, pentru ca 7 din 10 persoane sa declare ca au toata increderea in familie. Despre importanta familiei scriu si jurnalistii britanici de la The Guardian. Acestia au discutat cu psihologul Robert Williams despre efectul pe termen lung pe care il are pentru un copil oportunitatea de a avea un frate.

“In copilarie, o fata ar putea sa-si vada sora ca pe o rivala. In perioada pubertatii, aceasta devine un ghid in lumea adolescentilor, iar odata cu aparitia baietilor, ei vor fi competitori pentru atentia surorii”, explica acesta, sugerand ca relatia pe care o fata o are cu sora ei este cea mai importanta pe care o poate avea intr-o viata. Dincolo de studii si analize, realitatea din interiorul familiilor poate fi diferita de la caz la caz. Cifrele si datele publicate chiar in Romania in ultimii ani arata ca viata de familie difera in functie de regiune, conditia sociala si numarul de copii.

4 imagini diferite ale familiilor din Romania. Ce detalii surprinzatoare arata aceste studii:

1. Jumatate dintre familiile din Romania locuiesc in spatii mici

Spatiile mici din locuinte reprezinta una dintre cele mai mari provocari pentru aproape jumatate dintre familiile din Romania. Un studiu realizat de IRSOP in anul 2016 a aratat ca jumatate dintre romani locuiesc intr-un spatiu cu o camera sau doua, iar 40% dintre aceste familii au 3 membri, aproape o treime au 4 membri, iar 20% au 5 membri. Mai mult, o treime dintre gospodarii nu au grup sanitar si tot atatea nu sunt prevazute cu baie sau dus.

"Studiile au constatat că oamenii inghesuiti in spatii supraaglomerate au performante intelectuale mai scazute, devin mai retrasi din punct de vedere social si mai putin toleranti in relatiile interumane. Cercetarile facute pe aceasta tema arata ca oamenii care provin din familii numeroase inghesuite in spatii stramte raporteaza o crestere a iritabilitatii, a senzatiei de constrangere si a sentimentului ca nu au control asupra vietii proprii", explica directorul Petre Datculescu, de la IRSOP, pentru Mediafax. Astfel de trucuri pentru amenajarea spatiilor mici pot fi extrem de utile familiilor care se confrunta cu aceasta problema, pentru imbunatatirea substantiala a calitatii vietii.

2. Diferentele intre familiile din Nordul Capitalei si celelalte

Zona in care o familie locuieste reflecta si statutul social, dar si veniturile medii. Astfel se poate explica si analiza publicata de TUI TravelCenter si preluata de Profit.ro care, in urma unui studiu, a aratat ca o familie din nordul Bucurestiului plateste aproximativ 3000 euro pentru o vacanta, o suma mai mare cu aproximativ 45% fata de o familie din sudul Capitalei. In medie, romanii au un buget de vacanta de 1500 euro, familiile din Bucuresti fiind urmate in top de cele din Cluj, Constanta, Timis, Sibiu si Iasi, care au un buget mediu intre 1600 si 1300 de euro.

3. Pe ce se duc mai bine de jumatate din veniturile unei familii din Romania

Produsele de baza inseamna mai bine de jumatate din veniturile unei familii din Romania, arata cifrele publicate de Institutul National de Statistica. Hrana, transportul, intretinerea casei si impozitele sunt principalele griji financiare pentru fiecare gospodarie din Romania, fiecare familie avand in medie un buget de 3000 lei pentru a se achita de toate responsabilitatile.

4. Traditiile in familie, greu de respectat

Un studiu realizat de Unilever si preluat de Capital arata ca mesele in familie reprezinta una dintre traditiile preferate de romani, insa greu de respectat din cauza programului incarcat. In medie, romanii iau masa in familie de aproximativ 6 ori pe saptamana, insa in jumatate din aceste cazuri vorbim despre sot si sotie si mai putin despre masa cu parintii sau familia extinsa. Numarul meselor cu surorile si fratii sunt in proportie de 25%, iar cu socrii si bunicii coboara chiar si la aproximativ 10%.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: Pressmaster