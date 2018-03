STUDIU: Topul oraselor si cartierelor - Unde este cel mai bine sa locuiesti in Romania?

„Aceasta analiza este cel mai amplu studiu de perceptie efectuat in Romania pe tema criteriilor relevante in alegerea unei locuinte. Volumul esantionului - aproape 260.000 de respondenti - si marja de eroare de 0.2%, comparativ cu media de +/- 3% utilizata de regulain sondaje, dau greutate si precizie rezultatelor si ne fac sa ne apropiem de studiile de tip big data”. - Dan Petre, Business Developer D&D Research.

Cele mai avantajoase orase din Romania

Brasov este cel mai avantajos oras din Romania, conform celor zece criterii analizate. Topul regiunilor este condus de Transilvania, potrivit raportului „Orase si cartiere din Romania”. Capitala se afla pe a 17-a pozitie in clasamentul celor mai avantajoase orase din Romania.

Foto: Brasov/ Pixabay

Cel mai avantajos oras din Romania este Brasov, urmat de Oradea si Cluj-Napoca, potrivit analizei realizate de platforma de imobiliare Storia.ro in colaborare cu agentia de cercetare D&D Research.

Cele mai avantajoase 10 orase din Romania

Clasamentul celor mai avantajoase zece orase din Romania este completat de Sibiu, Pitesti, Ramnicu Valcea, Miercurea Ciuc, Slobozia, Timisoara, Targu Mures.

Pe de alta parte, cele mai dezavantajoase orase din tara sunt Alexandria, Focsani, Braila, urmate de Calarasi, Satu Mare, Bacau, Giurgiu, Zalau, Galati si Buzau.

Cat despre regiunile din Romania, cea mai avantajoasa este Transilvania, in timp ce la polul opus se afla Dobrogea. Bucuresti si Ilfov ocupa a sasea pozitie, mai arata studiul.

Foto: Cluj/ Pixabay

Cele mai avantajoase cartiere ale Capitalei

Capitala se afla pe pozitia 17 in topul celor mai avantajoase orase din Romania. In ceea ce priveste clasamentul cartierelor bucurestene, pe primele pozitii se afla Nicolae Grigorescu, Titan si Vatra Luminoasa. Cele trei sunt prezente si in topul national al celor mai avantajoase zece cartiere.

Topul celor mai avantajoase zece cartiere din Bucuresti este completat de Aviatiei, Tineretului, Pajura, Domenii, Salajan, Floreasca si Ozana. La polul opus se afla Prelungirea Ghencea, Antiaeriana si Ferentari. Topul celor mai dezavantajoase cartiere din Capitala continua cu 16 Februarie, Baicului, Fundeni, Gorjului, 13 Septembrie si Agronomie.

Cele mai avantajoase si dezavantajoase cartiere din Romania

La nivel national, cele mai avantajoase cartiere sunt Racadau din Brasov, Cornisa din Targu Mures si Grigorescu din Cluj-Napoca. Printre primele zece s-au mai numarat Gheorgheni din Cluj-Napoca, Sub Arini din Sibiu, Nicolae Grigorescu din Bucuresti, Valea Aurie din Sibiu, Titan din Bucuresti, Centrul Civic din Brasov si Vatra Luminoasa din Bucuresti.

Cele mai dezavantajoase cartiere, pe de alta parte, sunt Lacu Dulce din Braila, Bereasca din Ploiesti, Brancoveanu din Alexandria, Bariera Valcii din Craiova, Transilvaniei din Buzau si Artego din Targu Jiu. Urmatoarele locuri sunt ocupate de Trei Insule din Arad, Priseaca din Targoviste, Industriala din Vaslui si Dallas din Giurgiu.

Foto: Bucuresti/Pixabay

Cele mai avantajoase cartiere din marile orase

Brasovenii au votat Racadau, Centrul Civic, Scriitorilor, Schei si Noua ca fiind cele mai avantajoase cartiere din oras.

In Cluj-Napoca, primele cinci pozitii sunt ocupate de Grigorescu, Gheorgheni, Zorilor, Plopilor si Manastur, potrivit studiului Storia.ro.

Cartierul Nufarul este cel mai avantajos din Oradea, acesta fiind urmat de Rogerius, Cantemir, Centru Civic si Decebal.

In cazul orasului Sibiu, primele cinci locuri sunt ocupate de urmatoarele cartiere: Sub Arini, Valea Aurie, strand, Trei Stejari si Calea Dumbravii.

Copou este cel mai avantajos cartier din Iasi, acesta fiind urmat de Tomesti, Centru Civic, Tatarasi si Alexandru cel Bun, arata studiul „Orase si cartiere din Romania”.

Timisorenii au plasat cartierul Bucovinain fruntea clasamentului, urmat de Soarelui, Dacia, Complex Studentesc si Steaua.

Citeste mai departe >>>