O noua 'lovitura': Guvernul nu are bani pentru combaterea violentei domestice

La finalul mandatului Guvernului Ciolos s-a ajuns la un deznodamant nefericit in legatura cu aprobarea Programelor de Interes National in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie. Ministerul Finantelor a dat aviz negativ proiectului de Hotarare de Guvern, motivand ca se depasesc estimarile de cheltuieli pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV).

Organizatiile neguvernamentale din Reteaua VIF isi exprima ingrijorarea si nemultumirea fata de neaprobarea Programelor de Interes National in domeniul violentei in familie si egalitatii de sanse. Cerem noului Guvern sa analizeze de urgenta situatia creata si sa gaseasca o solutie pentru alocarea fondurilor de la bugetul public destinate prevenirii si combaterii violentei in familie.

Atentia acordata combaterii agresiunilor impotriva femeilor se traduce si prin bugetarea corespunzatoare a programelor guvernamentale, nu numai prin modificarea legislatiei si prin facilitarea accesului victimelor la justitie. Reamintim ca un numar considerabil de femei nu fac plangeri la politie si nu reclama pe cale judecatoreasca abuzurile la care sunt supuse si ca urmare a faptului ca sunt lipsite de sprijinul necesar acordat prin serviciile publice.

Unul din angajamentele Guvernului Ciolos pentru prevenirea si combaterea violentei domestice s-a referit la aprobarea unor Programe de Interes National (PIN-uri) in domeniu. Prin acestea s-ar fi alocat finantari de la bugetul de Stat pentru infiintarea sau consolidarea in teritoriu a centrelor de consiliere si a adaposturilor pentru victimele violentei in familie (in prezent mai mult decat insuficiente), precum si infiintarea unor centre de consiliere a agresorilor domestici. Prin ambele Programe de Interes National se urmarea crearea/dezvoltarea infrastructurii de servicii locale care sa vina in intampinarea nevoilor de informare, consiliere si adapost ale femeilor victime ale violentei domestice si de protectie a copiilor lor, precum si pentru consilierea agresorilor in vederea indreptarii comportamentului violent. Pentru primul PIN s-ar fi alocat de la bugetul public, pentru anul 2017, aproximativ 2 milioane de euro, iar pentru cel de-a doilea 1,3 milioane de euro.

Ministerul Finantelor a respins alocarile bugetare pentru aceste programe guvernamentale. In contextul in care Comisia Europeana dedica anul 2017 eliminarii violentei impotriva femeilor, in total, nu s-au gasit 3,3 milioane de euro de la bugetul de Stat pentru 2017 si sume aproximativ similare pentru 2018 si 2019, in asa fel incat sa putem incepe sa vorbim si in Romania despre o infrastructura de servicii functionala in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie. Violenta este un fenomen in urma caruia mor anual sute de femei, iar mii de femei necesita ingrijiri medicale si consilieri psihologice. Cele mai multe nu primesc nici un sprijin din partea autoritatilor pentru a se proteja, a se informa, a gasi adapost si a cere dreptate in justitie.

In Romania, serviciile publice destinate victimelor violentei domestice sunt deficitare.

Infiintarea si administrarea centrelor de informare, consiliere si a adaposturilor revine conform Legii 217/2003 autoritatilor locale. Exista judete si sectoare ale Capitalei in care nu exista deloc adaposturi, nici publice, nici private, pentru victimele violentei in familie: Caras Severin, Calarasi, Constanta, Mehedinti, Olt, Satu Mare, Salaj, Tulcea, Timis, Vrancea, Sector 2, Sector 4, Sector 6. In judetele si sectoarele in care sunt disponibile servicii pentru victimele violentei in familie, centrele se confrunta cu sub-finantarea cronica, lipsa de promovare la nivelul comunitatii astfel incat victimele sa stie la cine sa apeleze in caz de nevoie, precum si cu un numar limitat de locuri in adaposturi.

O prima varianta a PIN-urilor in domeniul violentei in familie si egalitatii de sanse a fost pusa in dezbatere publica in luna ianuarie 2016, pe site-ul Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MFPSPV). La momentul respectiv, la conducerea Ministerului se afla Ana Costea.

In luna aprilie 2016, Ana Costea si-a prezentat demisia din fruntea ministerului, iar locul acesteia a fost preluat de Dragos Pislaru, care nu a acordat intr-o prima faza o atentie deosebita domeniului. Abia dupa ce in iunie 2016, organizatiile neguvernamentale din Reteaua VIF au trimis o scrisoare deschisa prin care atrageau atentia asupra restantelor guvernamentale in domeniu, s-au reluat demersurile in minister pentru elaborarea si aprobarea unei hotarari de guvern prin care sa fie aprobate Programele de Interes National. O forma revizuita a fost pusa in dezbatere publica la data de 1 septembrie 2016: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4568-2016-08-29-hg-anes-pin

Cu toate acestea, la finalul mandatului Guvernului Ciolos s-a ajuns la un deznodamant nefericit in legatura cu aprobarea Programelor de Interes National in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie. Ministerul Finantelor a dat aviz negativ proiectului de Hotarare de Guvern, motivand ca se depasesc estimarile de cheltuieli pentru Ministerul Muncii. Informatia a fost transmisa organizatiilor din Reteaua VIF printr-o adresa oficiala a Ministerului Finantelor. In aceste conditii, fara alocarile bugetare corespunzatoare, soarta respectivelor programe guvernamentale ramane incerta.

Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), institutie aflata in subordinea Ministerului Muncii, detine un call-center national pentru victimele violentei domestice. Numarul la care pot apela victimele violentei domestice este 0800 500 333, o linie telefonica gratuita, la care operatorii indruma persoanele apelante catre serviciile cele mai apropiate de domiciliul lor, pentru a primi asistenta si, eventual, adapost de urgenta, in cazul in care solicitantele/solicitantii sufera o agresiune domestica. Ce servicii publice le sunt recomandate? Cele care fac parte din infrastructura actuala sunt putine, pot fi accesate numai de catre membrii comunitatii respective si cele mai multe, in judetele in care exista, sunt sub-finantate si greu de accesat.

In aceste conditii, consideram revoltator faptul ca nu s-au gasit cele aproximativ 3 milioane de euro de la bugetul de Stat, pentru anul 2017, pentru extinderea infrastructurii de servicii locale destinate prevenirii si combaterii violentei in familie.