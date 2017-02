Te calmezi in mai putin de 15 minute: 17 siretlicuri psihologice exceptionale pentru a face fata stresului

1. Incearca sa mirosi apa sarata sau ploaia care tocmai a cazut. Conform psihologilor, acestea au un efect calmant asupra corpului si mintii deoarece creierul le asociaza cu viata din afara factorilor de stres.

2. Daca ai o lista de facut in timp scurt, incearca sa folosesti un creion, nu un pix. Faptul ca poti sterge ce ai scris cu el te ajuta sa ramai flexibil si deschis schimbarilor.

3. Atunci cand esti prins in trafic si simti efectele stresului asupra ta, iata un mic truc pe care ni-l recomanda psihologii de la Huffingtonpost.com. Este un exercitiu simplu de presopunctura. Plaseaza aratatorul si degetul mijlociu in mijlocul fruntii, in punctul celui de-al treilea ochi, in spatiul dintre sprancene si nas, si aplica o presiune usoara in acel punct pret de 1-2 minute.

Foto: sdecoret / Shutterstock

4. Cele 27 de obiecte. Conform unei idei antice asiatice, miscarea a 27 de obiecte in casa ta, pozitionandu-le diferit de cum erau, te va ajuta sa scapi de gandurile stresante. Incearca. Mintea ta se va canaliza inspre un scop pozitiv, nou, si vei iesi din norul de ganduri negative.

5. Cand esti stresat, invata sa respiri corect si sa iti urmaresti respiratia. Psychologytoday.com/blog ne propune urmatorul exercitiu de respiratie, eficient impotriva stresului: Stai pe o canapea sau pe un scaun cu ochii inchisi. Acorda toata atentia respiratiei tale. Respira normal, pe nari, fara a incerca sa iti controlezi respiratia. Constientizeaza apoi senzatia de respiratie pe masura ce inspiri si expiri pe nari. Pune o mana abdomen si una pe piept. Inspira adanc pret de 4 secunde. Tine-ti respiratia pret de 3 secunde. Expira pret de 4 secunde. Atunci cand inspiri, apasa usor mana pe abdomen, iar cand expiri relaxeaz-o.

6. Fa un mic exercitiu de imaginatie. Vizualizeaza gandurile care iti cauzeaza stres. Imagineaza-ti ca sunt niste nori pe cer pe care ii lasi sa se indeparteze deasupra ta. “Cand incepi sa iti vezi gandurile ca obiecte mentale care pur si simplu vin si pleaca, ele devin mai putin neplacute, mai putin amenintatoare si mai putin puternice din punct de vedere emotional”, spune dr Erin Olivo, asistent profesor in psihologia medicala in cadrul Universitatii Columbia, intr-un articol publicat publicat pe Huffingtonpost.com.

7. Foloseste scarile cat mai des. Urca si coboara scarile cat de repede poti, timp de 30 de secunde. Acest lucru va creste cantitatea de oxigen din acele zone ale creierului raspunzatoare de gestionarea stresului emotional, ajutand in schimb la reducerea lui.

8. Uita-te la clipuri amuzante cu pisici sau copii care danseaza nastrusnic sau la orice te face sa razi, se arata pe Huffington Post. Rose Hanna, profesor de psihologie in cadrul California State University Long Beach, este de parere ca aceste lucruri aparent nesemnificative, dar amuzante, activeaza o anumita parte a creierului raspunzatoare pentru starea de calm si liniste, scazand totodata anxietatea si stresul.

9. Canta. Intr-un cor, la dus, intr-o incantatie. Conform Rita Eichenstein, neuropsiholog in Los Angeles, pe masura ce sunetul reverbereaza prin corp, mintea se relaxeaza si ea. De asemenea, cantatul reduce nivelul de cortizol din corp, hormonul stresului.

10. “Spala stresul”. Un dus de 15 minute te poate face sa iesi din starea negativa si poate reduce si nivelul de stres. Lasa jetul de apa calda sa curga peste tine masandu-ti mai ales capul si umerii. Te vei simti fizic si mental “mai usor” cand vei iesi de la dus.

