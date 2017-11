3 lucruri de avut in geanta pentru zile care incep bine, dar se deruleaza prost

Cu siguranta si tu ai avut zile in care ai plecat spre serviciu plina de energie si pregatita de treaba, dar toate planurile tale au fost date peste cap de-a lungul zilei. In asemenea zile, spre pranz deja ai atins noi culmi ale stresului, ai o lista de lucruri de facut mai lunga decat romanele lui Dostoievski si deja simti ca nu te mai poti concentra la nimic. Pentru asemenea zile, iti propunem o lista cu trei lucruri care sa te ajute sa treci cu bine peste stres si starea negativa:

1. Un truc ce iti va conferi mai multa incredrere in tine aproape instantaneu

Intr-o zi in care nimic nu pare sa iti iasa e absolut firesc sa iti pierzi increderea in propriile capacitati. Unele lucruri care par marunte pot face adevarate minuni pentru felul in care te simti. Felul in care aratam este unul dintre acele lucruri. Ai observat deja ca te simti de milioane cand abia iesi de la salon si parca nimic nimic nu-ti poate sta in cale?

Desigur, nu poti sa pleci de la birou la salon ori de cate ori ai o zi proasta, dar poti purta mereu la tine una dintre aceste truse de machiaj, pentru a-ti aplica un ruj rosu sau o linie de tus cand mergi la baie si nu iti place ce vezi in oglinda. S-ar putea sa observi o schimbare radicala in starea ta de spirit dupa ce iti retusesti un pic machiajul. In plus, nu se stie cand se anunta un meeting important in care vrei sa arati impecabil, asa ca cel mai bine ar fi sa ai mereu la tine cateva produse de makeup.

2. Tine in geanta mereu o gustare care sa-ti imbunatateasca starea de spirit

Nu pleca niciodata de acasa fara o gustare sanatoasa. Nu se stie cum se deruleaza ziua si e de preferat sa fii pregatita si stomacul tau sa nu inceapa sa faca zgomote in timpul vreunei sedinte matinale. Mai mult decat atat, noi te sfatuim sa alegi alimente care sa iti imbunatateasca si starea de spirit. Ciocolata neagra cu fulgi de cocos este o alegere excelenta pentru un boost de energie, dar si un baton cu fulgi de ovaz este potrivit pentru momentele in care ai nevoie de ceva care sa iti imbunatateasca dispozitia.

3. Tine in geanta remedii din natura pentru situatii foarte stresante

Cand ziua devine tot mai stresanta si presiunea tot mai mare, ai nevoie de un remediu natural si rapid. In loc sa iti pierzi cumpatul cu o colega sau sa te simti atat de stresata incat nu mai poti duce la final nimic si sa te incarci si mai mult pentru a doua zi, poti sa apelezi la un remediu natural fie sub forma unor pilule sau a ceaiurilor. Le poti tine mereu in geanta, pentru zile care nu merg prea bine.

Atentie, indrepta-te spre remedii din plante care te ajuta cu relaxarea, dar nu dau somnolenta. Melisa sau sunatoarea, de pilda, te ajuta si sa te relaxezi si reglează activitatea serotoninei la nivelul celulelor nervoase

Aceste trei lucruri te vor ajuta sa te simti mai bine din cap pana in picioare si in final vei vedea ca ziua ta nu e compromisa complet. Tu ce solutii ai cand ziua iti este data peste cap?



Sursa foto: SunKids/Shuttertsock