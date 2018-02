O seara de jazz cu starurile internationale Lucian Ban si Alex Simu

Dupa 20 de ani, pianistul Lucian Ban revine pe scena Salii Elvire Popesco a Institutului Francez din capitala, pe data de 7 februarie 2018, la ora 19.30, alaturi de clarinetistul si saxofonistul Alex Simu. Free Fall este o seara de jazz si improvizatii dedicata uneia dintre figurile esentiale ale jazzului modern – clarinetistul american Jimmy Giuffre.

Incepand cu anii ’50, pe cand era parte din Stan Kenton’s Four Brothers, si mai ales in inregistrarile cu diverse grupuri proprii din anii ‘60, Jimmy Giuffre s-a afirmat ca una dintre fortele artistice de mare impact ce aveau sa modifice jazzul de la mijlocul sec. XX. El a popularizat ideea de “third stream” (o sinteza intre muzica clasica si jazz, avand improvizatia ca element central), devenind, in acelasi timp, una dintre cele mai originale personalitati ale clarinetului din jazzul modern.

Cu ocazia concertului Free Fall, cei doi muzicieni de origine romana ii invita pe amatorii genului intr-o calatorie printre piese de Jimmy Giuffre, compozitii originale inspirate de muzicianul american si improvizatii.

Lucian BAN, artistul roman care a cucerit New York-ul

Originar din Cluj-Napoca, pianistul Lucian Ban este unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni romani de jazz. El si-a castigat renumele pe scena newyorkeza gratie unei serii de proiecte si albume de prima mana, sound-ul pianului sau aducandu-i din partea criticilor comparatii cu Vladimir Horrowitz si McCoy Tyner, artistul fiind considerat ”unul din cei mai buni pianisti care s-au mutat la New York in ultimul deceniu” (Bruce Lee Gallanter).

Impreuna cu renumitul contrabasist american John Hebert, Lucian Ban a initiat si condus Octetul Enesco Re-Imagined ansamblu dedicat reinterpretarii lucrarilor celebrului compositor roman George Enescu. Proiectul s-a bucurat de o excelenta primire in presa internationala, castigand o serie de premii BEST OF 2010 si fiind aplaudat pe mari scene ale lumii precum London Jazz Festival/Royal Elizabeth Hall, Barcelona Jazz Festival, Jazzdor din Strasbourg, sau in contextul evenimentelor din cadrul Guimaraes - Capitala Culturala Europeana 2012 (Portugalia) etc. Considerat de cunoscutul ziar britanic The GUARDIAN drept ”un nume de urmarit / a name to watch” pianistul, compozitorul si aranjorul Lucian Ban activeaza la New York unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, Elevation, Sam Newsome & Lucian Ban), toate implicand muzicieni de prim rang, recunoscuti in intreaga lume. A editat 8 albume solistice pentru case de discuri americane si europene iar in 2013 si-a facut debutul la celebra casa de discuri ECM Records (Keith Jarrett, Jan Garbarek, etc) cu ”Transylvanian Concert” album ce-i va aduce consacrarea internationala. Criticul Terrell Holmes de la All About Jazz spunea, in 2003, despre pianistul roman : ”Lucian Ban canta cu o fluenta si o sensibilitate care amintesc atat de Vladimir Horowitz cat si de McCoy Tyner" Urmariti-l pe Lucian pe site-ul sau www.lucianban.com.

Alex SIMU, un romanan celebru pe marile scene ale lumii

Clarinetist, saxofonist, compozitor si aranjor de origine romana, Alex Simu s-a stabilit la Amsterdam, in 2003. Muzicianul are cunostinte vaste in domeniul familiei clarinetelor, iar imbunatatirile inovatoare pe care le-a adus acestui instrument au condus la aparitia, la nivel global, a unei noi abordari artistice atat din punct de vedere tehnic cat si stilistic. Alex Simu a ameliorat sunetul si acustica intrumentala si a dezvoltat clarinetul tenor si clarinetul « d'amore » ; totodata a extins posibilitatile de expresie ale clarinetului bas. Instrumentele lui Alex Simu au devenit unice in lume, fiind concepute sa satisfaca exigenetele sonore si expresive ale imaginatiei artistului.

Activ pe scena muzicii de jazz si world music inca din 1999, Alex Simu a concertat pe cele mai mari scene ale lumii, in 41 de tari de pe 5 continente. Printre cele mai recente recunoasteri internationale se numara premiul “Golden Calf” acordat de catre Academia de Film a Tarilor de Jos, pentru coloana sonora a filmului “Beyond Sleep”, realizat de Boudewijn Koole. Presa internationala a scris despre el: “Virtuoz fara nici un dubiu si cu o profunzime emotionala pe care o astepti de la un veteran ca Ivo Papasov” ( DeVolkskrant 5*****, Olanda). "Muzica sa creeaza dialoguri si pasaje in care existenta unui text nerostit se impune in imaginatia fiecarui ascultator" (Málaga Hoy 5*****, Spania)

Urmariti-l pe Alex pe site-ul sau www.alexsimu.nl

Bilete pe - https://eventbook.ro/music/bilete-concert-lucian-ban-alex-simu-cinema-elvire-popesco (pret - 40 lei

Facebook - https://www.facebook.com/events/979773978840912/