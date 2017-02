FOTO: Cum arata Micul Dejun in 25 de tari ale lumii!

Curiosi sa aflati ce mananca oamenii in alte parti ale lumii? Va invitam intr-o calatorie culinara in jurul lumii si va prezentam micul dejun preferat al locuitorilor din 25 de tari de pe glob:

Cate bordeie, atatea obiceiuri. Obiceiurile culinare ale lumii sunt diverse si tin de cultura, specificul si produsele alimentare ale zonei. Va invitam astazi intr-o calatorie culina in jurul lumii si va prezentam prin intermediul imaginilor care este micul dejun preferat al locuitorilor din 25 de tari ale lumii. Evident ca nu toate alegerile culinare sunt si cele mai sanatoase, iar unii mananca mai sanatos decat altii. Putem invata insa din exemplele pozitive si cu discernamant sa optam pentru un mic dejun sanatos, adaptat nevoilor organismului nostru.

1. Micul dejun in India (Sudul Indiei)

Puttu este un mic dejun popular in Sudul Indiei, ba chiar cel mai indragit in Kerala. Este un preparat din orez fiert si nuca de cocos si este servit de obicei alaturi de banane sau curry kadala.

Foto: Santhosh Varghese / Shutterstock

Micul dejun in India (nordul Indiei)

Paratha este o paine speciala specific indiana, care se prepara in tigaie, in foarte putin ulei, si este servita in orice moment al zilei, cu diverse umpluturi. In nordul Indiei insa, Gobi Paratha sau paratha umpluta cu conopida si condimente specifice este preferata tuturor la micul dejun. Se serveste cu sos de rosii si lapte batut.

Foto: espies / Shutterstock

2. Mic dejun Brazilia

Pao de queijo este un preparat traditional brazilian, un fel de painica ce contine branza in compozitia sa. Brazilienii servesc la micul dejun aceste chifle cu branza alaturi de unt si o ceasca de cafea.

Foto: Iuliia Timofeeva / Shutterstock

3. Mic dejun Turcia

Dimineata in Turcia incepe cu un ceai aromat servit in pahare in forma de lalea caruia i se adauga masline de diverse tipuri, branza alba/ branza veche (ka ar peyniri), unt, miere, gem, rosii, castraveti, omleta, ocazional Sucuk (carnat picant si uscat).

Foto: Natalia Van Doninck / Shutterstock

4. Mic dejun Japonia

Micul dejun in Japonia este de fapt o adevarata masa ce poate fi servita in orice moment al zilei. Si cu toate acestea, este un mic dejun sanatos alcatuit din peste, supa miso, orez fiert, tofu, omleta tip rulada numita tamagoyaki, natto (boabe de soia fermentate), legume si alge sau tsukemono, muraturi japoneze.

Foto: fuumi901 / Shutterstock

5. Mic dejun Germania

Germanii prefera un mic dejun variat cu diferite tipuri de branzeturi, mezeluri reci, gemuri diverse, oua fierte tari, fructe si legume, peste afumat. Adora totodata painea cu seminte, liverwurst sau Schlackwurst, un tip de salam specific nemtesc.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock

6. Micul dejun in Maroc

In micul dejun pe care il servesc marocanii de obicei se resimt influente frantuzesti. Acestia adora croissantele sau produsele de patiserie servite alaturi de clasicul ceai marocan, ceaiul de menta. Dar dimineata mai regasim pe masa marocanilor si branza proaspata de capra, masline sau baghrir, un tip de clatite facute din gris. Painea este servita de multe ori cu Amlou, o pasta din migdale, ulei de argan si miere.

Foto: Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock

7. Mic dejun Italia

Micul dejun al italienilor este unul simplu: un cappuccino, caffè latte sau espresso servit alaturi de un deliciu de patiserie precum Cornetto (varianta italiana a croissantului frantuzesc) sau o felie de Crostata (tarta umpluta cu gem de fructe).

Foto: Riccardo Meloni / Shutterstock

8. Mic dejun in Mexic

In Mexic, prima masa a zilei este una bogata, iar printre optiunile multora se numara huevos rancheros sau chilaquiles. Huevos rancheros consta in oua ochiuri servite pe tortillas din porumb si asezonate cu un sos din rosii si chilli. Se serveste alaturi de feliute de avocado, fasole boabe sau guacamole.

Huevos rancheros

Foto: Konstantin Kopachinsky / Shutterstock

Chilaquiles

Chilaquiles este un exemplu de mic dejun copios si apreciat in Mexic. Se rup bucatile de tortillas in triunghiuri si bucati mai mici peste care se adauga sos salsa, queso blanco (un tip de branza mexicana), inele de ceapa, felii de avocado (ocazional) si o crema de branza specific mexicana.

Foto: Fanfo / Shutterstock

9. Mic dejun Bulgaria

In Bulgaria, banitsa, o placinta cu branza si ou, este adesea inclusa la loc de cinste la micul dejun. Se serveste calda sau rece la micul dejun alaturi de iaurt sau boza.

Foto: Benna23 / Shutterstock

10. Mic dejun Venezuela

Nu poti vorbi de un mic dejun venezuelean fara sa nu mentionezi Arepa, celebra turtita din faina de malai. Arepa este un aliment specific meselor din Venezueala, un fel de pita cu diverse umpluturi precum branza, unt, avocado, oua, unt, chorizo.

Foto: danielfela / Shutterstock

11. Mic dejun Marea Britanie

Micul dejun traditional din Marea Britanie este unul consistent, iar in el regasim carnati, fasole boabe, oua ochiuri, ciuperci, paine prajita sau rosii.

Foto: valeriiaarnaud / Shutterstock

12. Mic dejun Israel

Desi Shakshuka este specifica si bucatariei nord-africane, in Israel este, poate, cea mai populara varianta de mic dejun si un fel de mancare national. Ouale se prepara intr-un sos de rosii, ardei si ceapa, asezonate la final cu usturoi, chimen, piper, patrunjel.

Foto: Dovile Ramoskaite/ Shutterstock

13. Mic dejun Franta

Francezii nu mananca niciodata carne la micul dejun sau alimente "grele", ci un croissant simplu, acompaniat de un pahar de suc proaspat de portocale sau o cafea buna. Fiindca varianta traditionala de mic dejun frantuzesc nu este tocmai agreata de nutritionisti, francezii au inceput sa introduca si iaurtul si fructele proaspete la micul dejun.

Foto: Stepanek Photography / Shutterstock

14. Mic dejun Thailanda

Thailandezii adora sa se rasfete la micul dejun consumand "patongko", gogosele in forma de X, alaturi de o cafea fierbinte sau un ceai cu lapte de soia.

Foto: artemisphoto / Shutterstock

15. Mic dejun Columbia

Arepas, turtele din aluat de malai, sunt servite in Columbia la micul dejun cu unt si quesito (branza proaspata). Pot fi coapte, prajite sau preparate pe grill.

Foto: Hector Ruiz / Shutterstock

16. Mic dejun China

Congee, acest porridge chinezesc preparat din orez, reprezinta una din mancarurile preferate de chinezi la micul dejun. Pentru o savoare speciala, este adesea imbogatit cu legume murate, tofu fermentat, alune, oua sau carne/ficat.

Foto: Supermop / Shutterstock

17. Mic dejun Spania

Pan con tomate (paine cu rosii) este considerat prin excelenta a fi un mic dejun spaniol care se serveste in multe restaurante si baruri. 5 ingrediente simple, dar delicioase si proaspete, confera prospetime acestui fel de mancare: paine, rosii, ulei de masline, usturoi, sare.

Foto: Shebeko / Shutterstock

18. Mic dejun Egipt

Micul dejun egiptean include adesea ful medames, un fel de mancare gatit din boabe de fasole fava fierte si apoi zdrobite si condimentate cu ulei si chimion, optional cu patrunjel tocat, usturoi, ceapa, suc de lamaie si ardei iute. Este insotit de oua si paine.

Foto: Fanfo / Shutterstock

19. Mic dejun Australia

Dis-de-dimineata, de pe mesele australienilor nu lipseste painea prajita peste care este intins un strat generos de pasta de avocado sau Vegemite. Aceasta pasta neagra devenita un simbol national australian este preparata din extract de drojdie de bere, condimente si legume pisate. Are un gust sarat, usor amarui.

Foto: PageSeven / Shutterstock

20. Mic dejun Pakistan

Micul dejun pakistanez este unul foarte bogat si consistent, nashta fiind o alegere populara constand din oua, roti (lipie preparata fara drojdie), paratha, sheermal (lipie cu sofran) consumata alaturi de ceai sau lassi (o bautura cu iaurt), carne tocata gatita, mancaruri cu naut, mango, miere, nuci. De multe ori, de sarbatori si in zilele speciale, felurile cu carne sunt introduse la micul dejun.

Foto: Samrah Shahid / Flickr.com

21. Mic dejun Bolivia

Saltena este un produs de patiserie indragit in Bolivia si consumat adesea la micul dejun. Se asemana putin cu empanadas si contin diverse condimente si umpluturi cu carne (de porc, de pui sau de vita). Ocazional, saltena este umpluta si cu mazare, oua, stafide, masline, cartofi. Umplutura este precum o tocana in aluat.

Foto: Ildi Papp /Shutterstock

22. Micul dejun Portugalia

Pastel de nata sunt niste tarte mici tip patiserie cu crema de lapte si ou pe care portughezii le adora si le includ adeseori in mesele de dimineata alaturi de un cortado proaspat (espresso cu lapte cald). Deasupra tartelor magice se presara zahar pudra si scortisoara.

Foto: Anna Shkuratova /Shutterstock

23. Micul dejun in Coreea de Sud

Micul dejun coreen nu difera cu mult de o masa obisnuita si include adesea orez, supa, banchan (garnituri care acompanieaza orezul), supa si un fel de mancare cu carne.

Foto: Early Spring /Shutterstock

24. Mic dejun America

Suc de portocale, oua, toast, bacon si legume (mai ales cartofi)... acesta este un mic dejun servit in multe din restaurantele din America. Celebrele clatite americane sunt un bonus la cafeaua de dimineata.

Foto: Oleksandra Naumenko /Shutterstock

25. Mic dejun Vietnam

Micul dejun vietnamez este unul ofertant si satios, multi alegand un preparat numit Banh Cuon. Acest fel de mancare este facut din foi de aluat obtinute din orez fermentat si fiert umplute cu carne de porc, ceapa tocata si ciuperci urechi de lemn. Alaturi de preparatul principal, micul dejun mai poate fi insotit si de cha lua (carnat vietnamez), felii de castravete, germeni de fasole sau un sos de peste special numit nuoc cham.

Foto: bonchan /Shutterstock

Foto homepage: stockcreations / Shutterstock

