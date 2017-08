3 joburi bine platite, ideale daca vrei sa faci o schimbare in cariera

Daca te afli in situatia in care ai vrea sa faci o schimbare in cariera ta, dar nu stii de unde sa incepi sau spre ce anume sa te orientezi, iata cateva idei avantajoase pe care le poti explora:

Oricui i se poate intampla sa ajunga sa lucreze intr-un domeniu care nu ii place sau sa isi piarda, in timp, pasiunea pentru slujba sa. Insa dupa ce ai capatat cativa ani buni de experienta intr-un domeniu, devine tot mai dificil sa te incumeti sa faci o schimbare dramatica.

Un sondaj realizat de LinkedIn arata ca persoanele care au absolvit facultatea intre 2006 si 2010 isi schimba jobul, in medie, de aproape 3 ori in primii cinci ani pe piata muncii. Acelasi sondaj arata ca femeile sunt mai dispuse sa isi schimbe slujba, atunci cand aceasta nu corespunde asteptarilor lor. Pe de alta parte, femeile cauta un echilibru intre viata profesionala si cea personala, asa ca parasesc fara regrete un job care nu le mai permite sa se dedice familiei sau sa aiba timp liber. Daca te afli in situatia in care ai vrea sa faci o schimbare in cariera ta, dar nu stii de unde sa incepi sau spre ce anume sa te orientezi, iata cateva idei avantajoase pe care le poti explora:

Domeniul IT, platit bine si tot mai deschis femeilor

Romania se afla pe locul doi in Europa ca procent al femeilor care lucreaza in domeniul IT. 27,2% dintre romance lucreaza cot la cot cu barbatii programatori si au toate sansele sa primeasca un salariu egal cu acestia, arata un studiu Eurostat. Domeniul IT este cel mai bine platit din Romania, in acest moment, iar salariul unui incepator poate porni si de la 1000 de euro pe luna, in functie de compania la care reuseste sa se angajeze.

Chiar daca nu ai studii in acest domeniu, exista numeroase cursuri pentru incepatori, unde poti invata notiunile de baza. Cu toate acestea, va trebui sa fii dispusa sa inveti foarte mult si pe cont propriu acasa. De asemenea, costul unui astfel de curs poate ajunge chiar si la cateva mii de euro, insa este o investitie in viitorul tau care va da roade imediat ce capeti putina experienta. Astfel, iti poti acoperi foarte simplu costurile daca iei bani de aici si ii folosesti pentru a investi in tine. Dupa cum observi, ratele nu vor fi o problema, intrucat pornesc de la doar 19 lei pe luna, asa ca nu va fi un efort financiar imposibil de sustinut.

Social media, un domeniu in plina ascensiune

Daca iti place sa te folosesti de retelele de socializare pentru a interactiona, a spune povesti si ti-ar placea sa lucrezi intr-un domeniu aflat intr-o continua schimbare, atunci un job de social media manager s-ar putea sa ti se potriveasca. Orice companie, indiferent de marime, are nevoie de o prezenta activa pe retelele de socializare, iar pentru acest lucru sunt angajati specialisti fie full time, fie part time, in functie de nevoile firmei respective.

In SUA, un social media manager poate ajunge sa castige un salariu de peste 100.000 de dolari anual. In Romania, salariul pentru un astfel de job variaza foarte mult, in functie de notorietatea companiei pentru care lucrezi, de lista responsabilitatilor sau de experienta ta in acest domeniu. Insa asta nu inseamna ca nu te poti folosi de cunostintele tale pentru a obtine niste bani in plus cu ajutorul unui contract de colaborare part-time.

Analistii de date, atuul din maneca oricarei companii

Daca te pricepi la cifre si iti place sa faci rapoarte, sa analizezi sau sa colectezi date si sa le interpretezi, companiile cauta tot mai multi analisti de piata. Nu a existat niciodata o nevoie mai mare pentru departamentele de vanzari si marketing sa inteleaga motivatiile consumatorilor, dorintele si obiceiurile acestora de consum.

Cel mai usor iti va fi daca ai deja un job in zona vanzarilor sau daca ai experienta in analizarea de date statistice. Pe langa experienta, un analist trebuie sa aiba atentie la detalii, o gandire critica si sa fie sincer interesat de cifrele din fata sa. Cu siguranta nu este un job pentru persoanele care nu au fost niciodata pasionate de matematica sau statistica.

O companie are nevoie de analisti pentru a intelege de ce consumatorii aleg sa le consume produsele, de ce nu, unde se afla cei mai multi clienti ai lor si cum ii pot determina sa le devina clienti fideli. Aceste date sunt obtinute prin sondaje. Exista numeroase firme care ofera servicii de sondare a publicului, iar operatorii sondajelor sunt, de cele mai multe ori, tineri aflati inca pe bancile facultatii. Daca nu vrei sa incepi de la acest nivel, care nu este tocmai bine platit, poti incerca sa obtii experienta chiar in compania in care lucrezi, observand activitatea colegilor tai.

Tu te-ai gandit sa faci o schimbare in cariera? In ce domeniu ti-ar placea sa lucrezi?

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: lenetstan