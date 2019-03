Bărbații consideră că o societate condusă de femei ar fi orientată către frumos și artă și pacifistă, cu un nivel ridicat de educație, dar în același timp ar fi stresantă, orientată spre plăcere și succes imediat și instabilă economic și politic

Femeile au o părere mai bună decât bărbații despre o societate condusă de ele, apreciind în plus că ar fi mai dinamică și mai bine organizată și planificată. Ele cred că aspectele negative ar fi mai puține, deși tot ar fi mai hedonistă și mai stresantă decât o lume condusă de bărbați

Bărbații consideră că o societate condusă de femei ar valoriza pacea, arta și frumosul, are avea un nivel ridicat de educație, dar ar fi mai stresantă relevă un studiu dat publicității cu ocazia zilei de 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii de Unlock Market Research și Global Women in PR România.

Studiul, care prezintă percepția față de o societate a viitorului condusă în principal de femei, a avut atât o parte calitativă cât și o parte cantitativă realizată online pe un eșantion reprezentativ urban, bazat pe 600 de chestionare, 317 completate de femei și 283 de bărbați.

Percepția generală a celor chestionați față de situația actuală este că societatea este condusă în mai mare parte de bărbați (62%). Aproape 40% din respondenți au spus că femeile au un rol activ în conducerea societății: „condusă atât de bărbați, cât și de femei”(32%) și „mai degrabă condusă de femei” (7%).

„Lumea vibreaza în ultimii ani mereu la gândul că în viitor femeile vor fi cele care vor conduce lumea. Sau că vor avea cel puțin un rol activ egal cu cel al bărbatului. Noi, cei din research, suntem în fiecare zi martori ai transformărilor prin care trec femeile și bărbații în ceea ce privește rolul de gen pe care îl joacă zi de zi. Și simțim că aceste schimbări vor avea un impact asupra modului în care va funcționa societatea de mâine, în general. Am avut astfel curiozitatea ca în prag de 8 martie să tragem cu ochiul la viitor și să cercetâm acest subiect – cum văd românii o societate condusă predominant de femei? Ce probleme s-ar rezolva? Există și aspecte care s-ar agrava? Am înțeles de asemenea că, în viziunea bărbaților intervievați, femeia ideală lider din viitor ar trebui să își conserve feminitatea, sensibilitatea, carisma și ar fi bine să fie mamă. Pentru că, așa cum ne-au spus bărbații în partea calitativă a studiului, numai mamele pot vedea ceea ce bărbații nu pot înțelege," spune Adina Vlad, Managing Partner Unlock Market Research.

“Ziua Internațională a Femeii din acest an s-a sărbătorit sub deviza echilibrului în societate #BalanceforBetter. Acolo unde există echilibru există și prosperitate, și asta o vedem la companiile care au făcut acest pas și în țările unde diversitatea de gen este deja normalitate. Am fost curioase cu această ocazie să vedem cum privește sociatatea din România acest aspect și cum ar arăta o lume condusă de femei din perspectiva românilor. Este un exercițiu de imaginație care ne ajută să înțelegem atât viziunea femeilor cât și cea a bărbaților, pentru că până la urma, noi, oamenii de PR, lucrăm cu percepții și trebuie să înțelegem cât mai corect publicurile cu care comunicăm zi de zi dacă ne dorim să contribuim eficient la construirea unei societăți echilibrate,” spune Ana-Maria Diceanu, Președinte GWPR România.

Dacă ipotetic societatea ar fi condusă de femei, majoritatea bărbaților cred că aceasta ar fi orientată către frumos și artă (59%) și pacifistă (50%). Alte aspecte pozitive ar fi că acea societate ar avea un nivel ridicat de educație (46%), ar fi ecologistă/orientată spre sustenabilitate (42%), optimistă (40%), bine planificată, organizată (39%), dinamică, activă (38%), tolerantă, deschisă (38%), cu o calitate a vieții ridicată (35%).

Dar, în opinia bărbaților, o astfel de societate ar fi și mai stresantă (25%), orientată spre plăcere și succes imediat (23%), instabilă economic și politic (21%), individualistă și egoistă (18%).

Femeile au o părere cu mult mai bună despre o societate condusă de ele, majoritatea apreciind că societatea condusa de ele ar fi orientată către frumos și artă (77%), cu un nivel ridicat de educație (76%), bine planificată, organizată (72%), dinamică, activă (71%), optimistă (68%), cu o calitate a vieții ridicată (66%), ecologistă/orientată spre sustenabilitate (64%), cu șanse egale pentru toți (63%) și pacifistă (59%).

În plus, femeile văd mai puține aspecte negative ale unei societăți conduse de ele decât bărbații, deși primele două sunt aceleași cu ordinea inversată, respectiv orientarea spre plăcere și succes (19%) și stresantă (15%). Un alt aspect negativ evidențiat de femei în studiu în cazul ipotetic al unei societăți matriarhale este natalitatea în scădere (12%).

Componenta calitativă a studiului ne-a indicat că bărbații sunt deschiși la o societate în care femeia să conducă mai mult decât în prezent pentru că asta ar aduce pace și toleranță, mai mult calm și mai multă empatie. Pe de altă parte, am mai aflat că femeile au o oarecare problemă de încredere în spiritul lor comunitar, în coeziunea de gen, pentru că istoric vorbind femeile nu s-au dovedit a fi prea solidare cu „suratele” lor și acest aspect le-a redus din forță.

Foto homepage: Monster Ztudio /Shutterstock