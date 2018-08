AVON readuce în atenția publicului o inițiativă educațională dedicată tinerilor, în cadrul proiectului In A Relationship, parte din Campania Respectului, și anunță rezultatele primului studiu ce surprinde impactul fenomenului de a trimite poze nud pe rețelele de socializare, în rândul tinerilor din România.

Studiul AVON este realizat de compania de cercetare iSense Solutions în perioada august 2018, pe un eșantion reprezentativ de 300 respondenți de 18-22 ani, din România, prin chestionare online.

AVON lansează primul studiu despre obiceiul tinerilor de a trimite online poze nud cu ei și continuă campania educațională dedicată acestora:

• Potrivit studiului, 2 din 10 dintre tinerii din România au trimis poze nud cu ei pe rețelele online de socializare;

• Cel mai utilizat canal pentru trimiterea pozelor nud este WhatsApp (pentru 55% din tineri), urmat de Facebook (40%);

• 7% dintre ei au trimis poze unor persoane total necunoscute; 20% din pozele pe care tinerii le trimit sunt nud;

Pornind de la mesajul că #SendNudes este o idee bună doar atunci când este vorba de rujul tău în nuanțe nude, AVON a comunicat în perioada 1-7 august sub umbrela #sendnudesresponsibly și a invitat fetele și femeile de pe rețelele sociale să trimita poze nud cu… buzele lor.

Acțiunea continuă la festivalul Summer Well din acest weekend, în zona AVON, unde participantele vor putea încerca întreaga colecție de rujuri în nuanțe nude mark. Liquid Lip și vor afla concluziile extinse ale studiului #sendnudesresponsibly.

Studiul, primul de acest tip din România, arată că:

• 2 din 10 tineri au trimis poze nud cu ei pe rețelele online de socializare.

• Cei mai mulți (95%) au trimis online poze nud cu ei iubitului/iubitei și în același timp: 7% au trimis poze nud unor persoane total necunoscute, iar 26% unor persoane pe care abia le-au cunoscut (11%) sau de care erau atrase (15%).

• Peste 55% dintre tineri trimit poze personale nud pe WhatsApp, următoarele canale preferate fiind Facebook (40%), Snapchat (36%) și Instagram (22%).

• 22% dintre cei care nu au trimis online poze cu ei nud susțin că motivul a fost timiditatea.

• În general, 95% dintre tineri obișnuiesc să trimită poze pe rețelele de socializare, iar 20% din acestea sunt poze personale nud.

• Majoritatea respondenților sunt elevi sau studenți (aproximativ 60%) și sunt fete.

Pornind de la concluziile proiectului In A Relationship, care au arătat amploarea fenomenului revenge porn în rândul tinerilor, AVON aduce și la Summer Well această inițiativă educațională pentru tineri. Send Nudes Responsibly este o extensie a proiectului In A Relationship, care își propune să fie alături de adolescenți cu informații despre utilizarea responsabilă a rețelelor sociale, despre intimitate și riscurile pe care și le asumă și care le pot afecta viitorul, viața privată și relațiile sociale.

Demersul e susținut de Cristina Ciobănașu (21 ani, vlogger, fondatoare Lala Band și actriță în Pariu cu viața) care va oferi sfaturi și va vorbi cu tinerii, de la egal la egal, despre responsabilitate, protejarea intimității și cunoașterea riscurilor atunci când trimit online poze nud cu ei.

In a Relationship este un proiect parte din Campania Respectului, iniţiativa AVON de luptă împotriva violenţei domestice şi dedicat adolescenților din România.

In a Relationship pune accentul pe un aspect delicat și sensibil al vieții adolescenților din timpul liceului: primele relații de dragoste - ce le face să funcționeze și ce le distruge. Pentru a fi relevant pentru ei, am co-creat proiectul cu tineri, de la partea de metodologie, până la grafică și comunicare.

Misiunea proiectului este să facem liceenii mai conștienți privind abuzurile potențiale în cuplu și să prevenim violența din timpul liceului, sâmburele violenței domestice de mai târziu.

Lansat în septembrie 2016, proiectul In a Relationship a produs o cercetare națională pe aproape 1.500 de adolescenți, realizată de 10 cercetători de vârsta liceului, un atelier de ilustrație și o expoziție care a rezultat din asta, de lucrări realizate de liceeni.

Anul acesta proiectul s-a concentrat mai mult pe intervenție și a pus la punct ateliere interactive pe care psihologi sau traineri le-au susținut cu grupuri de liceeni, pe tema abuzurilor relaționale.

