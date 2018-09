Înscrierile în competiția 'Pentru femeile din știință' continuă până pe 7 septembrie

Mai sunt câteva zile în care tinerele cercetătoare se pot înscrie în competiția „Pentru femeile din știință” pentru a câștiga una dintre cele patru burse private în valoare de câte 42.000 lei, acordate de L’Oréal și UNESCO.

Programul de burse naționale se adresează cercetătoarelor din România cu vârsta de maxim 35 de ani, care fie sunt doctorande, fie au obţinut titlul ştiinţific de doctor şi urmează un program de pregătire postuniversitară în România.

Nouă ediții „Pentru femeile din știință”

Ajuns la cea de-a noua ediție consecutivă, proiectul a premiat până acum 17 cercetătoare din România, iar valoarea totală a burselor acordate a atins un total de 714.000 lei. Din 2009 și până în prezent au fost depuse peste 350 de dosare de candidatură de la peste 50 de instituții de învățământ, care au fost jurizate și evaluate de către cercetători de renume în peste 500 de ore în total.

Cu ajutorul burselor, tinerele câștigătoare din România au avut șansa să își finanțeze proiectele și să își dezvolte proiectele de cercetare.

Ce a însemnat pentru tinerele cercetătoare câștigarea burselor din anii precedenți?

Alida Gabor-Timar, Lector Universitar la Facultatea de Știință și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: „Competiția organizată de L’Oréal este una dintre cele mai corecte și dure selecții la care am participat la nivel național. Câștigarea bursei mi-a dat încredere și mi-a adus bucuria și onoarea de a face parte din această comunitate de câștigătoare, care are parte de recunoaștere la nivel internațional. Ideea de a susține femeile cercetătoare într-o perioadă critică din cariera lor are o frumusețe aparte, lucru care face ca această realizare să rămână foarte aproape de sufletul meu. Nu este de neglijat nici impactul pe care l-a avut finanțarea, destul de consistentă și extrem de facil de utilizat din punct de vedere administrativ. Aceasta mi-a permis continuarea cercetării într-o perioadă dificilă, făcând posibilă trecerea de la un proiect național la un proiect de excelență finanțat de Consiliul European al Cercetării.”

Elena Butoi, Cercetător la Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”: „Pentru mine, câștigarea bursei a însemnat, în primul rând, o mare bucurie! Mi-a dat încredere în mine, în propriile idei și, nu în ultimul rând, în cercetarea pe care eu și colegii mei o facem în cadrul Institutului de Biologie și Patologie Celulară Nicolae Simionescu. În același timp, bursa L’Oréal-UNESCO mi-a dat speranță în proiectele viitoare. E vorba despre speranța că astfel de exemple vor fi urmate și de alte companii sau asociații din România, speranța că și în România cercetarea ar putea fi recunoscută ca promotor al cunoașterii și progresului în orice domeniu științific!”

Monica Focșan, Cercetător Ştiinţific în cadrul Centrului de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser al Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe: „Câștigarea bursei a reprezentat un imbold să merg mai departe cu aceeași pasiune și dedicare. Știam că este greu în cercetare ca femeie, dar câștigarea acestei burse m-a convins să nu renunț la visuri, să continui să cred în mine. Mai mult, mi-a demonstrat că dragostea pentru cercetare primează și poate învinge orice, făcându-mă acum să zâmbesc în pragul fiecărui impas științific și să imi spun < >.”

Dumitrița Rugină, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca: „Programul L’Oréal – UNESCO <

> mai presus de resursa financiară, aduce femeii din știință o apreciere ce insuflă succesul. Bursa a deschis noi orizonturi spre cunoaștere femeii care înfruntă zilnic o carieră duală - de cadru didactic universitar și cercetător - și responsabilități familiale, devenind mai încrezătoare în acest domeniu provocator în care valorile nesusținute se pot pierde foarte ușor.”

Femeile din știință pot ajunge mai aproape de o bursă oferită de L’Oréal și UNESCO în trei pași simpli:

- Pentru a putea înscrie un proiect, e nevoie de realizarea unui cont pe platforma: www.forwomeninscience.com;

- Tinerele cercetătoare își pot depune candidatura pe site-ul competiției până la data de 7 septembrie 2018 (inclusiv);

- Proiectele selectate vor fi anunțate în luna noiembrie 2018.

Lucrările sunt evaluate de un juriu format din cercetători de renume din cadrul comunității științifice locale.

Despre programul L’Oréal - UNESCO „Pentru femeile din ştiinţă”

Pe parcursul ultimilor 20 de ani, Fundația L’Oréal și UNESCO au sprijinit 3.200 de tinere femei de știință talentate, prin programe de burse. Bursele L’Oréal – UNESCO For Women in Science (Pentru Femeile din Știință) se acordă anual la nivel național sau regional, în ceremonii organizate în 117 țări.

275 de tinere beneficiază de programe de bursă naționale sau regionale în fiecare an. Dintre acestea, cele mai promițătoare 15 femei de știință sunt selectate în cadrul programului Internațional Rising Talents.

Anual, cinci femei de știință primesc premiul L’Oréal – UNESCO For Women in Science Award în domeniul lor de activitate. Fiecare laureată primește câte un premiu de 100.000 euro.

Pentru mai multe detalii accesați www.forwomeninscience.com.

L’Oréal România, parte a grupului L’Oréal, care se dedică frumuseții de peste 105 ani, are o istorie de 21 de ani pe piața locală. Cu portofoliul său unic de 20 de branduri internaționale diverse și complementare, L’Oréal România este unul dintre liderii pieței locale de cosmetice, prezent în toate canalele de distribuție: mass market, magazine, farmacii și drogherii, saloane, travel retail și branded retail.

Comisia Naţională a României pentru UNESCO a fost înfiinţată în 1957 şi este instituţie publică în coordonarea Ministerului Educaţiei Naționale, asigurând legătura României cu UNESCO, în baza colaborării cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Academiei Române şi cu alte instituţii şi organisme centrale.

Comisia Naţională a României pentru UNESCO are, conform Cartei Comisiilor Naţionale pentru UNESCO, rol consultativ, prin acordarea de consultanţă de specialitate guvernelor proprii şi delegaţiilor la Conferinţa Generală în domeniul UNESCO şi al programelor sale; rol de legătură între Secretariatul UNESCO şi structurile guvernamentale şi neguvernamentale; rol de informare a UNESCO asupra obiectivelor şi activităţilor naţionale; rol participativ în elaborarea, implementarea şi evaluarea programelor UNESCO. Misiunea CNR UNESCO este, pe de o parte, aceea de a focaliza programele UNESCO relevante în România, făcându-le repere ale dezvoltării socio – economice – durabile. Pe de altă parte, Comisia are rolul de a fructifica în planul activităţii globale a UNESCO valorile româneşti în domeniul educaţiei şi ştiinţei, precum şi profunzimea şi diversitatea culturală românească.

Foto homepage: Pixabay