de psihoterapeut Constantin Cornea

Cancerul, din nefericire, este privit si de pacientul care sufera de aceasta boala, dar si de cei care il inconjoara, ca o sabie a lui Damocles ce poate cadea in orice clipa, ducand pacientul in nefiinta.

Se intampla acest lucru pentru ca afectiunea cancerului este privita ca un sfarsit de drum, in fata pacientului aflandu-se doar abisul nesfarsit al nefiintei. Insa aceasta abordare este, cu siguranta, cea mai gresita dintre toate. Pentru ca in cele mai multe dintre situatii, pacientul care sufera de cancer va asocia acestei boli afectiuni din sfera psihica, in special depresia.

Pentru a intelege cum putem ajuta o persoana draga care sufera de cancer, trebuie sa intelegem cele doua radacini ale problemei.

1. Intrebarile fara sfarsit sau ruminatiile - “de ce mie, de ce acum, cu ce am gresit, este un blestem…” Toate aceste intrebari imping de fapt pacientul in sfera depresiei. Noi il putem ajuta sa isi depaseasca starile depresive incercand, printr-o conditionare afectiva, sa il ducem in zonele placute ale vietii. Nu este usor si nu putem produce vindecare. Insa putem cu siguranta produce alinare.

Foto: By ABO PHOTOGRAPHY /Shutterstock

Este important sa incercam sa evaluam care erau placerile persoanei dragi inainte de boala. Si sa condimentam relatia cu toate acele lucruri placute. De asemenea, este important sa nu lasam persoana draga sa se simta singura. Putem apela la prieteni, colegi, cunostinte care sa ii fie in preajma.

Tendinta persoanei care sufera de cancer este aceea de a se inchide in sine, de a ramane blocat in intrebarile sau ruminatiile fara sfarsit. Si asta il transforma intr-o persoana depresiva.

Asigurati-va ca are mai mereu pe cineva in preajma. Ca persoanele din jurul lui sunt tonice si au mesaje pozitive. Trebuie sa ii demonstreze ca nu il vad ca pe un pacient, ci ca relatia lor este la fel ca inainte.

2. Aspectul medical. Foarte multi bolnavi de cancer doresc sa descopere tratamentul minune. De pe net, din ziare sau din ce au auzit in legendele urbane. Noi trebuie sa ne asiguram de faptul ca, indiferent de ce alte tratamente sau retete doreste sa incerce, sa nu renunte la tratamentul medical. Este important sa ii gasim un medic curant bun, intelegator, care sa aiba timp ,ca pe langa tratament, sa incurajeze pacientul. Incurajarile medicului, exemplele pozitive pe care acesta i le poate da sunt extrem de importante, pentru ca sunt reale.

Foto: By Photographee.eu /Shutterstock

Nu uitati, cancerul nu trebuie sa modifice viata normala a pacientului. Este bine ca acesta sa aiba un program, cat mai apropiat de cel avut inainte de boala. Daca lucreaza, lasati-l sa isi continue serviciul. Daca va este sot/sotie, comportati-va ca un indragostit/a care doreste sa isi recucereasca partenerul. Daca ii sunteti prieten, aveti grija sa nu il lasati foarte mult in sfera lamentarilor.

Cu alte cuvinte, te inteleg ca esti bolnav, dar cu siguranta ai un medic bun care se ocupa de boala ta. Ai incredere in el si hai sa ne bucuram de viata.

Nu va fi simplu, insa cu siguranta, daca acesta va mai avea de trait o luna sau 5 ani, straduiti-va sa ii faceti aceasta perioada cat mai frumoasa. Bucurati-va impreuna de viata pentru ca doar asa veti reusi sa construiti clipe minunate si trairi pe care le meritati cu prisosinta.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

Foto fr si main: By Photographee.eu /Shutterstock