O despartire te poate impinge in bratele depresiei, ale alcoolului sau iti poate da un restart vietii, un restart spre un nou capitol in care toata experienta acumulata pana in acel moment te poate face sa iti intelegi si sa iti asumi greselile pentru a putea gasi persoana potrivita.

Pentru a privi despartirea intr-un mod pozitiv si pentru a reusi sa iti recladesti viata intr-un mod mult mai bun si fericit, ai nevoie de cativa pasi:

1. Exercitiul sinceritatii. Ok, m-am despartit, am fost inselat sau am gresit enorm si nu mai puteam fi iertat. Ce pot face acum? In primul rand, fii sincer cu tine. Fa o lista cu ceea ce ti s-a reprosat si incerca sa iti asumi greselile. Tendinta oamenilor este sa puna in carca celui care pleaca toata vina. Insa asta nu te ajuta deloc. Asa ca, asuma-ti greselile si incearca sa vezi ce poti face pentru a fi mai bun. Pentru a fi cea mai buna varianta a ta. Pentru tine in primul rand si, mai apoi, pentru o eventuala noua relatie.

Foto: By fizkes /Shutterstock

2. Devino cea mai buna varianta a ta. Daca ai fost cu adevarat sincer, asta inseamna ca, precum o baba Dochia, te vei scutura de toate greselile trecutului, pentru a deveni cu adevarat cea mai buna varianta a ta.

3. Priveste in jurul tau. Daca ai scapat de elementele negative, cu siguranta cei din jur te vor remarca. In loc sa fii posomorat, depresiv, caustic, dramatic si pus pe harta (cum fac cei mai multi), tu vei fi tonic, plin de viata. Iar asta va placea oricui. Pentru ca nimeni nu isi doreste un partener depresiv si eventual alcoolic si mincinos.

4. Preia haturile propriei vieti. Odata ce ai scapat de tenebrele si greselile trecutului si ai reusit sa te reconstruiesti, devenind o persoana placuta si tonica, poti spune ca ai preluat controlul propriei vieti. In timp ce alte persoane ce au trecut printr-o despartire se incurca in plasa groteasca a regretelor si adictiilor, tu esti sigur pe tine, plin de speranta, tonic si dispus sa incepi o relatie bazata pe dragoste si sprijin reciproc.

5. Alege. Daca ai respectat planul de mai sus, cu siguranta vei avea de unde alege. Nu trebuie decat sa ai rabdare si sa fii persuasiv.

6. In cazul in care nu poti urma planul de mai sus de unul singur, apeleaza la un specialist. Impreuna cu un bun psihoterapeut, cu siguranta vei reusi mai repede si cu mai mare succes sa devii cea mai buna varianta a ta si, mai mult ca sigur, vei face cea mai potrivita alegere.

7. Bucura-te de viata si noua relatie. Daca ai respectat ce am scris mai sus, inseamna ca deja te afli la punctul 7. Iar acest punct te va ajuta sa nu mai faci greselile din trecut, pentru a incepe tot restul minunat al vietii tale!

Succes!

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

Mai multe articole de acelasi autor: psihologconstantincornea.ro

Foto fr si main: By Motortion Films /Shutterstock