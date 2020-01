Paltoanele de lână sunt un must în garderoba ta de anul acesta! De fapt, în orice anotimp mai friguros când vrei să te simți protejată de gradele scăzute de-afară. Un palton de lână călduros te va ajuta să te simți în siguranță și să îți regăsești starea de bine, cât să te plimbi în voie prin oraș. Pentru a te scuti de căutări prin online, am ales pentru tine cinci modele simpatice de paltoane de lână, care altfel sunt disponibile și la promoții având prețuri accesibile.

Palton din lână în carouri

Din categoria paltoane de lână, am găsit o ținută de iarnă de la Vero Moda. Ne-a atras atenția un model în carouri, o combinație de culori violet, roșu și maro. Print houndstooth și cu aspect casual, acesta are croiala regular fit și guler cu revere, plus mâneci lungi. Ne place și pentru că are două buzunare cu refilet pe partea din față, iari închiderea se face cu nasturi.

Îl poți comanda aici

Palton pufos din amestec de lână

De la Only ne place foarte mult acest palton pe galben stins, un muștar care pare ușor de asortat în acest sezon rece. Modelul uni cu aspect plușat, acesta are croială dreaptă și dispune de guler cu revere. Mânecile sunt lungi, deci te ajută când sunt temperaturi scăzute, iar buzunarele frontale sunt dispuse oblic; închiderea se face cu nasturi.

Îl poți comanda aici

Palton alb-negru din lână

Din seria paltoane de lână foarte elegante, am ales să recomandăm unul care are croiala dreaptă și un stil office. Și acesta are mânecile lungi, gulerul ușor înclinat și tăiat oblic și dispune de buzunare frontale. Ca detalii se impune cu două rânduri de buzunare decorative pentru un efect casual. Printul este unul geometric.

Îl poți comanda aici

Palton de lână cu glugă

Paltoanele de lână pot fi și sport, ceva mai puțin rafinate și mai degrabă unele care pariază pe un look neglijent și comod. Am găsit unul de la Esprit pe un albastru ciel deschis, un model uni cu croială regular fit. Închiderea se face cu fermoar și pare să imite un hanorac.

Îl poți comanda aici

Palton din lână cu revere late

Fin la atingere, acest palton de la Koton este pe un roșu intens cărămiziu care va atrage, cu siguranță, privirile tuturor. Din amestec de lână, acesta are revere late și este foarte fin la atingere. Are două buzunare cu refilet în lateral, mâneci lungi și un cordon decorativ în talie, care îi conferă un look modern.

Îl poți comanda aici

Foto fr si main: By Indigo Photo Club /Shutterstock