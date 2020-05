Trăind într-o societate modernă, aflată într-o continuă schimbare, puține lucruri mai sunt sigure. Și, cel mai probabil, ne dorim ca unul dintre ele să fie viitorul nostru. Oare îl putem construi, astfel încât să avem certitudinea că ziua de mâine nu ne va aduce surprize neplăcute, pentru care nu suntem pregătiți? Din fericire, da. Există câteva trucuri simple la putem apela. Iată care sunt acestea:

Creează-ți viitorul după propria viziune

„Cea mai bună cale de a prezice viitorul este să-l creezi”, spunea autorul și speakerul Brian Tracy. Cu alte cuvinte, dacă îți dorești un viitor sigur, mai întâi este bine să definești ce ar înseamna pentru tine stabilitatea. Ce ar trebui să se întâmple ca viitorul tău să fie stabil? Poți începe cu un scurt joc de imaginație. Desenează în telefon sau pe o foaie de hârtie un tabel cu șase coloane, fiecare dintre ele să reprezinte câte una dintre următoarele categorii: sănătate, carieră, situație financiară, relație/ familie, viață socială, hobby.

Apoi, în fiecare coloană, trece câte un obiectiv care ți-ar plăcea să se realizeze în următorii trei ani și care pentru tine ar aduce mai multă stabilitate. Ce dorințe ai avea în privința sănătății, carierei, familiei? Observă răspunsurile, apoi notează câteva modalități prin care care ai putea îndeplini acele obiective. Se spune că viitorul începe mai întâi în mintea noastră și se continuă prin acțiunile de zi cu zi.

Investește în viitorul tău

Dacă ar fi să îți faci propria listă de zece aspecte care contează pentru tine, te-ai gândi și la nevoia de protecție financiară? Pentru multe dintre noi, un viitor stabil înseamnă și o siguranță financiară pe care știm că ne putem baza indiferent de situație. Nu putem controla neprevăzutul, dar putem ști că suntem pregătiți pentru el. Iar asta nu înseamnă să pui tot răul înainte, ci mai curând să fii precaută, să îți construiești din timp câteva strategii sănătoase sau măsuri de siguranță. De exemplu, o asigurare de viata care poate deveni un fel de partener care te ajută să creezi un plan de investiție personalizat, pas cu pas sau să îți protejezi viitorul financiar în ciuda provocărilor care pot apărea. Astfel, te protejezi pe tine, dar și pe cei dragi.

Formează-ți un cerc de prieteni pe care știi că te poți baza

„Prietenii sunt familia pe care ne-o alegem singuri” spunea jurnalista si scriitoarea Edna Buchanan. Edmund Hillary a făcut echipă cu Tenzing Norgay și împreună au cucerit pentru prima dată vârful Everest. Steve Jobs alături de Steve Wozniak au creat imperii IT despre care vorbim astăzi. Multe cercetări au relevat faptul că a avea un partener care să te susțină în drumul tău poate fi una dintre cheile unei vieți împlinite.

Un studiu realizat în 2009 („Social networks and their role in preventing dementia”) a descoperit faptul că un grad mai mare de conectare socială ne poate proteja de apariția unor boli degenerative grave, cum este și demența. Desigur că este importantă și integritatea prietenilor pe care îi avem. Iar primul pas pentru a te înconjura de astfel de oameni este să devii tu unul dintre ei. Oamenii integri preferă compania celor care împărtășesc aceeași valoare; exact așa cum spune și proverbul, „cine se aseamănă se adună”.

Dezvoltă încrederea în tine

Care este legătura dintre încrederea în sine și un viitor stabil? În primul rând, o stimă de sine sănătoasă te ajută conștientizezi faptul că meriți un viitor la fel de sănătos. Apoi, dobândind încrederea, descoperi că obiectivele pe care ți le propui stau în mâinile tale și că depind doar de tine, efortul, răbdarea și perseverența de care dai dovadă.

În plus, stima de sine te ajută să te dezvolți permanent și să îmbunătățești în mod constant ziua de mâine. Fie că vrei să evoluezi în domeniul carierei, să îți îmbunătățești situația financiară, să lucrezi mai mult la corpul tău, vei căuta permanent să ajungi la cea mai bună versiune a ta.

Așadar, incertitudinea viitorului nu ar trebui să ne facă temătoare. Ci mai curând curioase să descoperim ce ne mai rezervă ziua de astăzi. Sunt multe de aflat, indiferent de vârstă. Și chiar dacă pare clișeic, merită să ne bucurăm de fiecare moment în parte.

Sursa foto: By Evgeny Atamanenko /Shutterstock

