Într-o scrisoare deschisă adresată părinților din lumea întreagă și publicată în revista Time, Angelina Jolie și-a deschis inima în aceste vremuri grele pe care le traversează omenirea și a ținut să le amintească tuturor părinților aflați în izolare alături de copiii lor că nu sunt singuri. Că știe că în timpul acestei pandemii deasupra tuturor părinților plutește presiunea de a fi perfecți, de a face totul bine, de a răspunde tuturor nevoilor copiilor lor, păstrându-și în același timp pozitivismul și zâmbetul pe buze. Ceea ce nu este întotdeauna posibil, nu-i așa, dragi părinți?

În plus, copiii nici nu vor însă să fim perfecți, ci sinceri, ține să ne amintească Angelina Jolie. Și să facem tot ce putem noi mai bine, fără însă a pune presiunea perfecțiunii asupra noastră. Nu putem avea întotdeauna toate răspunsurile și avem dreptul să ni se pară greu uneori, mai ales în aceste timpuri de pandemie. Cuvintele Angelinei Jolie din revista Time sunt cuvinte de încurajare pentru toți părinții, în aceste vremuri dificile pe care le trăim.

Actrița a vorbit și despre tinerețea sa, despre decizia ei de a deveni părinte, dar și despre provocările și schimbările pe care le-a adus nouă sa viață de părinte. O îndrăgim pe Angelina Jolie nu doar fiindcă este o actriță și un om extraordinar, ci și fiindcă este unul asumat și onest, care nu pozează în “părintele perfect”, ci prezintă realitatea viețîi de părinte, așa cum este ea, cu bune și mai puțin bune, cu provocări și lucruri minunate.

Angelia Jolie este mama a 6 copii: Shiloh, Vivienne Marchelline, Knox Leon, Maddox, Pax și Zahara. Actrița în vârstă de 45 de ani este Ambasador al Bunăvoinței în cadrul Agenției ONU pentru Refugiați și o susținătoare a drepturilor copiilor și umane, militând pentru diverse cauze umanitare.

Iată cuvintele de încurajare adresate de Angelina Jolie tuturor părinților

“Dragi părinți,

Mă gândesc la voi. Îmi pot imagina cât de greu îi este fiecăruia dintre voi să facă față acestor zile. Cât de mult vă doriți să îi călăuziți pe cei dragi prin toate acestea. Cât de mult vă îngrijorați. Cum planificați. Cum zâmbiti pentru ei, când în interiorul vostru simțiți uneori că vă frângeți.

Nu am avut o tinerețe foarte stabilă. De fapt, nu am crezut niciodată că pot fi mama cuiva. Îmi amintesc de decizia de a deveni părinte. Nu era greu să iubești. Nu era greu să mă dedic cuiva și către ceva mai măreț decât viața mea. Ce era greu era să știu că de acum încolo trebuia să mă asigur că totul va fi bine. Să îl gestionez și să îl fac să meargă. Începând cu mâncarea, continuând cu școala și tot ce ține de sănătate. Orice ar fi putut să apară. Și să am răbdare.

Am realizat că m-am oprit din a visa mereu cu ochii deschiși în timpul zilei, pregătindu-mă în schimb să mă opresc din ceea ce făceam sau gândeam pentru a răspunde unei nevoi. Era o nouă abilitate pe care o dobândeam.

Așa că acum, în mijlocul acestei pandemii, mă gândesc la toate mamele și la toți tații care sunt cu copiii lor acasă. Toți sperând că pot face totul bine, că pot răspunde tuturor nevoilor și că pot rămâne calmi și pozitivi.

Un lucru care m-a ajutat pe mine a fost să știu că asta este imposibil.

Este un lucru minunat să descoperi că copiii tăi nu vor că tu să fii perfect. Vor doar că tu să fii sincer. Și să faci tot ce poți. De fapt, cu cât mai mult spațiu au pentru a fi grozavi acolo unde tu ești slab, cu atât mai puternici pot deveni. Ei te iubesc. Vor să te ajute. Așa că, la urmă urmei, este despre echipa pe care o construiești. Și într-un fel, și ei te cresc pe tine. Creșteți împreună.”

(Sursa: Time.com)

De asemenea, într-un interviu acordat aceleiași publicații, Angelia Jolie ține să atragă atenția asupra vulnerabilității copiilor din lumea întreagă. Dacă în cazul sau, izolarea cauzată de pandemie a condus la consolidarea relațiilor cu copiii săi, în alte familii și locuri din lume, lucrurile nu stau la fel, din păcate.

Încă de dinainte de pandemie, lumea se confruntă cu probleme grave: milioane de copii din lumea întreagă nu beneficiau de școală, un cămin sigur sau mâncare, iar acum, din cauza pandemiei, acestora li s-au adăugat și altele. Cele cauzate de izolarea în propriile case, de închiderea școlilor, de acutizarea sărăciei, de lipsa socializării, de crizele economice răspândite, de abuzurile comise asupra copiilor care trăiesc cu un abuzator în casă. Iar copiii, acum, ca și înainte de pandemie, sunt cei mai afectați, actrița semnalând creșterea numărului de cazuri de abuz comise asupra copiilor vulnerabili și creșterea cazurilor de violență domestică.

Foto fr si main: By FamVeld /Shutterstock

Vizionare placuta