Cum reacționează anumite părți ale corpului la panica produsă de Covid-19?

Cu această criză - economică, socială, emoțională - întreagă situație devine riscantă pentru sănătatea noastră dacă alegem să punem capac tuturor emoțiilor pe care le trăim în această perioadă. Frica, furia, confuzia, nesiguranța, revolta, ura, panica, incertitudinea – aceste reacțiile psiho-somatice în perioada de criză au devenit foarte dese și intense, iar dureri de cap, afecțiuni ale sistemului digestiv, afecțiuni ale rinichilor, ale urechilor, amețeală, greață, etc., toate sunt semne clare ale nivelului de stres sub care trăiește fiecare această perioadă de criză, este de părere Andra Tănăsescu, vicepreședinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI).

În opinia specialistului, capul are legătură cu ceea ce știm că suntem, ceea ce vrem să fim și cu ceea ce alegem să credem despre viață. Are legătură cu identitatea noastră, cum modul în care ne percepem pe noi înșine, ca fiind diferiți, unici, speciali. Reacțiile psihosomatice la nivelul capului pot veni dintr-o respingere puternică a realității actuale, o rezistență la schimbare, inflexibilitate, dificultăți de adaptare și o pierdere a identității (ce poate veni din pierderea unei persoane dragi, pierderea job-ului, a unei relații, a scopului, etc).

“Ce poți face în acest sens? Urmărește timp de o săptămână șirul gândurilor tale și notează-le într-un carnețel. Recitește la câteva ore ce ai scris și apoi reformulează, tot în scris. Spre exemplu: „Nu mai am job, mă simt inutil/ă.” => „Fac/Sunt ... (mâncare, cumpărături/suport moral, iubitor/oare) pentru mine și pentru cei din jur” (poate fi util și în cazul atacurilor de panică – atunci când simți că începe agitația, începe să scrii și urmărește-ți respirația, pe măsură ce scrii). Citește reformulările și îmbunătățește unde simți nevoia. Recitește-le de fiecare dată când observi că gândurile tale merg în direcția nedorită. Astfel, îți vei ține focusul pe lucrurile pozitive, concrete și productive”, explică psihologul.

De asemenea, urechile au legatură evident cu ceea ce "auzim". În această perioadă, multor persoane le este frică de ceea ce pot auzi, nu mai vor să audă sau pot simți frică de viitor (afecțiuni la urechea dreaptă). “Fie că este din revoltă, fie că este din frică, este important să ne detașăm și să lăsăm lucrurile să fie. Ce poți face? Observă care este cauza/activitatea care te face să simți frică sau furie și alege să faci altceva în loc. Spre exemplu: Observ că mă dor urechile când ascult știrile despre situația actuală. => Aleg să ascult muzică preferată în loc și să mă detașez”, spune psihologul.

Gura/Dinții - partea superioară are legătură cu partea noastră feminină, definită prin: atenția la detalii, creativitate, capacitatea de a construi visuri de viitor, empatie. Partea inferioară are legătură cu partea masculină, anume cu: capacitatea de a analiza, decide și acționa pentru îndeplinirea visurilor. Dezechilibrul între cele două aspecte sau incapacitatea temporară de a face ceva în direcția obiectivelor noastre se poate manifesta la nivelul gurii/dinților.

“Reamintește-ți că este o situație temporară. Totul va trece și lucrurile vor reveni la normal. Ai răbdare și profită de acest timp pentru a stabili obiective personale. Poate ți-ai dorit mereu să înveți ceva sau poate este momentul ideal să lucrezi la propria dezvoltare personală. Sau folosește timpul pentru a găsi strategii noi pentru afacerea ta. Scrie o listă de calități și defecte personale și observă-le. În ce situații pot fi defectele tale, calități? Notează-ți pe un carnețel. Poți continua prin a face o listă de realizări personale și o lista de realizări pe care vrei să le obții în viitor”, explică Andra Tănăsescu.

Nasul – este legat de instinctul nostru, de capacitatea de a simți persoane, situații, decizii potrivite sau nu pentru noi. O problemă în această zonă poate arăta refuzul nostru de a ne asculta instinctul, care știe ce ni se potrivește cu adevărat. “Profită de această perioadă pentru a face o instrospecție serioasă. Ce te face să te simți cu adevărat fericit/ă, împlinit/ă? Care este viața pe care îți dorești cu adevărat să o trăiești? Ce este cu adevărat important pentru tine, pentru a simți și a trăi viața pe deplin, cu bucurie și relaxare? Spre exemplu: „Mi-am pierdut jobul (business-ul) din cauza crizei.” => „Am timp să mă apuc să învăț…! / Fac toate lucrurile pe care le-am amânat!”, afirmă specialistul.

Gâtul - este expresia capacității și deschiderii noastre mentale către a explora mai multe aspecte ale obiectivului nostru, de a comunica cu cei din jur, de a cere ajutorul atunci când este necesar. Problemele apărute în zona gâtului reprezintă un semnal ce ne atrage atenția asupra flexibilității (lipsa ei, mai exact) de a vedea situațiile și soluțiile posibile din mai multe perspective.

“Riscul în această perioadă este să rămânem "fixați" asupra unei singure perspective (cea mai tragică, de cele mai multe ori) gâtul nostru manifestând dureri, "înțepeniri", etc. Refuzul de a vorbi, izolarea față de ceilalți (nu cea în casă, ci în suflet), refuzul de a ne exprima emoțiile, de a spune ce ne doare, pot să ne dezechilibreze atât emoțional, cât și fizic și ne limitează capacitatea de a înțelege care este abordarea cea mai potrivită situației.

Ce poți face? Vorbește despre ceea ce simți! Acum, mai mult ca niciodată, toți simțim frică, nesiguranță. Toți trăim în incertitudine și asta este foarte evidentă pentru toată lumea! Lasă rușinea de-o parte și deschide-ți sufletul! Fie că alegi să suni un prieten, pe cineva din familie, un psiholog/terapeut, un preot, un ghid spiritual, sau pe oricine altcineva, este important să o faci! Te va ajuta să pui în mișcare emoțiile și să te descarci. În felul acesta, poți preveni apariția oricărui blocaj sau afecțiune și îți vei putea păstra sănătatea, pe toate planurile existenței tale”, explică psihologul Andra Tănăsescu.

