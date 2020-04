De-a lungul timpului, brandurile Noblesse au adus pe piața din România și, în ultimii ani și pe piața internațională, o sonoritate care echivalează cu excelența în design interior prin Noblesse Interiors și Studio inSIGN, organizarea de evenimente speciale la Palatul Noblesse, precum și promovarea și implicarea artiștilor români în proiectele de design interior prin Fusion Arts.

Toate aceste branduri dezvoltate separat ca Noblesse Interiors, Studio inSIGN, Palatul Noblesse, Fusion Arts și Noblesse Academy se reunesc sub un singur nume, Noblesse Group, o identitate unitară, cu viziune, misiune și valori comune.

„Din iubire pentru frumos și pentru oameni am creat brandul Noblesse, un brand care de-a lungul timpului s-a dezvoltat aducând și mai multă valoare în viața clienților noștri și nu numai. Mi-am dorit mereu ca ceea ce facem și promovăm să aibă un impact important în viața oamenilor, să-i inspire pentru a aspira la o viață plină de sens, autentică, fericită și care să-i împlinească pe fiecare într-un mod personal, unic. Cred cu toata ființa că cea mai nobilă artă este aceea de a aduce plus valoare în viața celorlalți”, afirmă Loredana Preda (General Manager & Co-founder Noblesse Group).

În plus, față de gruparea tuturor brandurilor sub un nume comun, Noblesse Group își propune o nouă direcție care să fie mai aproape de oameni, promovând conceptul de Good Life.

Conceptul de Good Life se referă la o viață fericită, sănătoasă, plină de sens, alături de cei dragi și înconjurați de lucruri care să ne ofere bucurie și să ne împlinească. Este o filozofie de viață prin care brandul Noblesse Group își propune să aducă o contribuție majoră în viața oamenilor prin design interior, artă, evenimente, cursuri, dar și servicii și produse care să susțină un stil de viață sănătos.

„Credem în creativitate, în puterea de a inova și a ne dezvolta continuu, într-o lume mai frumoasă, în care valorile adevărate ne definesc ca oameni. Prețuim moștenirea și diversitatea noastră culturală, iar prin conceptul Good Life promovăm arta și orice formă de creativitate și inovație în proiectele noastre și susținem cu ardoare protejarea și valorificarea patrimoniului nostru cultural și mediul înconjurător. În plus, evoluția mea personală pe toate planurile, dar și a noastră ca echipă, ne ajută să ne definim astăzi ca oameni care pot aduce plus valoare în viața celorlalți, așa cum este și promisiunea noastră declarată. Această perioadă m-a determinat și mai mult să ne reinventăm și să fim mai aproape de clienții noștri și de oameni în general, propunându-ne să le oferim noi produse și servicii care să-i ajute în atingerea unui stil de viață care să reflecte conceptul de Good Life.” mărturisește Loredana Preda (General manager & Co-founder Noblesse Group).

Până când ne vom putea reuni la evenimentele găzduite de Palatul Noblesse vă așteptăm pe rețelele noastre sociale (FB/IN/LinkedIN) și pe noua platformă www.noblesse-group.com din 1.05.2020 să împărtășim idei care ne pot face viața mai frumoasă și mai valoroasă.

Despre Noblesse Group

Sediul Noblesse Group este Palatul Noblesse, o adevărată bijuterie arhitecturală și culturală a Bucureștiului, datând din 1881, și construită de arhitectul Alexandru Săvulescu. După un proces complex de consolidare, restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioară și exterioară, clădirea devine, începând cu 2015, ceea ce este astăzi: unul dintre cele mai importante centre de design și artă, evenimente și cultură din Europa.

Proiectele de design interior ale echipei Noblesse Group au primit de-a lungul anilor numeroase premii precum Boutique Award, în cadrul „The Most Office” pentru proiectul birouri Noblesse Group. În 2019, Noblesse Group a fost desemnat “Best Interior Design Studio in Romania” în cadrul Architecture Awards, competiție organizată de Build Magazine, iar pentru rezultatele excepționale obținute anul trecut în inovație prin design interior, Noblesse Group a primit Premiul pentru excelență în inovație în design interior”, în cadrul Designer Awards, organizat de publicația LUXlife MAGAZINE din Marea Britanie.

Noul motto al companiei este “Noblesse Group Adds Value for the Good Life!”

