Cauzele pot fi multe si pot diferi de la persoana la persoana. Putem enumera insa cele mai intalnite situatii in care o femeie singura accepta o relatie cu un barbat casatorit.

1. Situatia financiara. Sunt femei ce raman in relatia cu un barbat casatorit pentru beneficiile financiare oferite de barbatul in cauza. Pentru ele, statutul social si financiar oferit de barbat, vacantele si lucrurile scumpe pot reprezenta motive de a ramane in acea relatie.

2. Pozitia sociala sau profesionala. Vorbim de femeile aflate in relatie cu un barbat care ocupa o pozitie importanta la firma la care ele lucreaza sau o alta pozitie sociala inalta, ce le permite si lor sa beneficieze de relatiile acestuia pentru a ocupa un loc de munca bine platit.

3. Vesnica amanta indragostita. Este femeia care spera ca barbatul respectiv va divorta mai devreme sau mai tarziu. Sunt dependente sentimental, social sau pur si simplu s-au invatat cu acea situatie, ramanand intr-o asteptare permanenta

4. Amanta de profesie. Aceasta nu are nicio asteptare de la barbat, pentru ca acesta sa divorteze. Se multumeste cu ceea ce primeste si este multumita de propria viata.

5. Amanta de conjunctura. Nu stia ca el este casatorit si cand a aflat era deja prea tarziu. Era deja indrogostita de el si spera ca el o va alege pe ea.

Mai sunt si alte situatii ce poate ar merita descrise, insa o sa ne oprim la acestea descrise mai sus.

Ce poate face o femeie sa ramana totusi intr-o relatie de amantie?

Motivele din nou poti fi diverse si foarte complicate. O sa amintim totusi urmatoarele elemente:

- traume majore in copilarie, adolescenta sau tinerete, cum ar putea fi: o familie cu mari probleme, certuri, datorii, batai.

- poate fi victima unui viol sau o talharie

- probleme care tin de stima de sine sau de curajul de a lupta pentru ceea ce isi doreste, preferand sau fiind nevoita sa accepte calea mai usoara

- anumite boli psihice: depresie, tulburare bipolara, ipohondrie, atacuri de panica

- problemele de sanatate proprii sau ale persoanelor dragi

- un anumit handicap

- a fost victima unor violente domestice in fostele relatii sentimentale

Cum poate iesi dintr-o astfel de relatie, daca isi doreste dar considera ca nu o poate face?

Bineinteles ca sfatul meu este sa apeleze la un psiholog. Impreuna cu acesta va putea construi un plan personalizat, ce ia in seama calitatile si defectele persoanei respective, dar si o viziune de viitor in care ea sa isi recapete stima de sine si curajul de a-si construi familia pe care si-o doreste cu adevarat.

