5/6 ianuarie 2019 - Fenomen dublu: eclipsa partiala de Soare si Luna Noua in Capricorn.  Nu ne vom mai simti niciodata singuri!

2019 isi deschide portile pentru noi cu evenimente celeste deosebite precum eclipsa partiala de Soare de pe 5-6 ianuarie 2019 (vizibila in nord-estul Asiei, nordul Oceanului Pacific, din pacate NU si in Romania), fenomen ce se suprapune si cu o Luna Noua in Capricorn. Este un fenomen astronomic care ne-a atras atentia si din punct de vedere astrologic caci influenta unei eclipse de soare, fie ea si partiala, este una extrem puternica, efectele sale fiind resimtite intre 6 saptamani si chiar pana in 6 luni.

In Romania, Luna Noua in Capricorn, adica conjunctia Soare-Luna in semnul Capricornului, la 15 grade, are loc pe 6 ianuarie 2019, ora 3.28.

Semnul Capricornului este unul al stabilitatii, al pragmatismului, el ne ajuta sa revenim si sa ramanem cu picioarele pe pamant, sa actionam pentru a ne atinge visurile. El este un semn al potentei si al lui “da, se poate”, al lui “da, sa facem”. Pe de alta parte, Saturn ne pune la dispozitie rabdare, autodisciplina si putere pentru a ne indeplini indatoririle fata de noi si fata de ceilalti. Asadar, inceputul anului este in mare parte despre noi inceputuri, despre schimbari benefice pentru noi pe termen lung, despre maturizarea si responsabilitatea proprie inspre binele personal.

Foto: muratart /Shutterstock

Totodata, inceputul lui 2019 este si despre implementarea unor actiuni concrete, despre modalitatile in care putem da o forma palpabila dorintelor noastre. Eclipsa solara partiala si Luna Noua in Capricorn de pe 5-6 ianuarie ne invata asadar lectia angajamentului la un nivel practic, dar nu numai. Vom observa aceasta tendinta si in casnicii si in relatiile de dragoste unde, mai mult ca niciodata, vom fi pregatiti sa ne onoram promisiunile fata de partener, sa formam impreuna cu acesta un tot unitar, sa punem bazele unei fundatii comune, la adapostul careia ne vom afla in siguranta, protejati, iubiti si ocrotiti din toate punctele de vedere.

Asadar, in 2019 vor avea loc multe casatorii, iar familiile intemeiate cu precadere in primele luni ale anului stau sub semnul armoniei, al respectului si al angajamentului reciproc, al afectiunii sincere si loiale, al unei legaturii extrem de bine sudate si consolidate. Prin urmare, angajamentul asumat pe termen lung se va transforma in ceva extrem de durabil.

Neptun isi manifesta si el amprenta energetica in acest aspect, facand din aceasta eclipsa un moment perfect pentru a ne exprima latura noastra afectuoasa si sensitiva fiind de ajutor celorlalti, fiind mai empatici si mai receptivi ca niciodata la nevoile celor aflati in legaturi de tot felul cu noi. Multi dintre cei care se simteau singuri isi vor da seama acum ca sunt sustinuti, ajutati, sprijiniti, ca au pe cineva care sa le pazeasca spatele. Suntem aici sa fim de folos unii altora, pare sa spuna Capricornul si aceasta superba eclipsa partiala de soare…. Si nimeni nu este de fapt niciodata singur…

Capricornul pune in evidenta si sectorul realizarilor si al implinirilor, iar acccentul va cadea asupra vietii publice si al carierei. Cu toate acestea, Eclipsa partiala de Soare si Luna Noua din Capricorn ne vor face sa ne conectam mai mult cu noi, cu ceea ce suntem, cu ceea ce conteaza pentru noi. Noi ne schimbam structura interioara, iar cariera ni se va schimba si ea in functie de dorintele si nevoile noastre.

Foto: WarmTail /Shuttterstock

Sa nu va mirati daca anul acesta va veti gandi si veti actiona in sensul gasirii unui alt loc de munca (mai ales daca sunteti Capricorn sau va aflati intr-un semn de pamant), al mutarii intr-o alta tara sau reintoarcerea in tara natala, al reconversiei profesionale astfel incat sa va simtiti implinit si fericit facand nu ceea ce trebuie, ci ceea ce va place si se potriveste personalitatii si dorintelor voastre interioare.

Eclipsa partiala de Soare de pe 5-6 ianuarie 2019 ne calauzeste inspre spiritul nostru intelept si ne determina sa ne restructuram viata astfel incat sa o simplificam si sa o eficientizam. Ne place sau nu, suntem nevoiti sa facem curat in viata noastra si sa pastram doar ceea ce ne poate sustine inspre realizarea visurilor noastre.

Eclipsa partiala de Soare din Capricorn creeaza aspecte pozitive si cu Neptun, dar si cu stralucitoarea stea Vega. Vega imprima lunii ianuarie mai multa creativitate, mai multe sanse de reusite in cazul celui care vor sa initieze sau sa isi extinda o afacere, mai multe posibilitati de a atinge succesul si independenta financiara in perioada aferenta lunii ianuarie.

Foto homepage: kabzarchyk /Shutterstock