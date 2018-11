Nu este niciodată prea târziu să o iei de la capăt și să fii fericit. Cuvinte și sfaturi pentru viață de la Jane Fonda

Jane Fonda, îndrăgită actriță americană și câștigătoare a două premii Oscar, este și scriitoare și s-a implicat enorm și în activismul politic, luptând pentru diverse cauze. Vă invităm să descoperim împreună câteva dintre cuvintele, citatele și sfaturile acestei doamne frumoase a cinematografiei, astăzi în vârstă de 81 de ani.

Jane Fonda: Sfaturi si cuvinte pretioase pentru viata si suflet de la o mare doamna

Nu este niciodată prea târziu – prea târziu să o iei de la capăt, prea târziu să fii fericit.

Nu înveți din succesele tale, nu înveți din premiile tale, nu înveți din celebritate; înveți doar din rănile și cicatricile și greșelile și căderile tale; Și acesta este adevărul.

Atunci când nu îți mai amintești de ce suferi, atunci ești vindecat. Când trebuie să depui eforturi mari ca să recreezi durerea și totuși nu poți ajunge acolo, atunci știi că ești mai bine.

Un bărbat are orice anotimp, în timp ce o femeie are dreptul doar la primăvară.

Perfecțiunea este o dorință toxică. Nu sunt hărăziți să fim perfecți. Suntem hărăziți să fim întregi.

Am învățat că trebuie să ne ascultăm unii pe ceilalți chiar dacă nu suntem de acord, chiar și când credem că ne urăm unii pe alții. Trebuie să ne ascultăm unii altora poveștile. Nu să le întrerupem în mod defensiv sau cu ostilitate, ci încercând să ne deschidem inimile și să ascultăm cu empatie. Am învățat atât de multe din acea întâlnire. A fost un lucru dificil de făcut și unul din cele mai bune lucruri pe care le-am făcut în viață. Privește direct în față ceea ce te sperie și încearcă să înțelegi. Am învățat că empatia este revoluționară.

Îi ierți pe oamenii care ți-au făcut rău sau nu au prea știut cum să facă parte din viața ta. Și iertându-i, îți îngădui să te ierți și pe tine.

Nu vreau să îmi șterg ridurile – nu vreau să arăt ca toți ceilalți.

Îmbătrânirea este o scară – ascensiunea spiritului uman care ne duce în înțelepciune, plenitudine și autenticitate. După cum știți, întreaga lumea funcționează după o lege universală: entropia, a doua lege a termodinamicii. Entropia înseamnă că tot din lume, totul este într-o stare de declin și degradare. Există o singură excepție a acestei legi universale și aceea este spiritul uman care poate fi capabil să evolueze în continuare.

Cea mai răvășitoare frumusețe și cea mai împlinită viață izvorăsc din afirmarea propriei unicități.

Adevărul este că atunci când ne îndrăgostim cu adevărat, nu avem NEVOIE de persoana respectivă. Când putem intra într-o relație ca ființe complete, depline, atunci apare și intimitatea.

Cu cât mai mult te tratezi pe tine într-o manieră pozitivă, cu atât mai puțin vei vrea sau vei simți nevoia să fii negativ.

Sexul și intimitatea nu sunt același lucru. Poți face sex toată viața ta și niciodată să nu fii intim cu acea persoană. Într-o relație trebuie să fie empatie. Trebuie să te bucuri să vezi lucrurile și lumea prin ochii celuilalt. Când ești cu el/ea, ești doar acolo și nu te gândești la ce vei face mâine.

Dacă îți dai voie, poți deveni mai puternic chiar în acele puncte în care ai fost frânt.

Feminismul nu este doar despre femei; este despre a-i lăsa pe toți oamenii să ducă vieți mai pline.

Cei mai curajoși luptători nu sunt cei cărora nu le este frică, ci cei care își pot exploata frica în numele curajului.

Pune întrebări. Fii curios. Este mult mai important să rămâi interesat decât să fii interesant.

Nu ne putem controla întotdeauna gândurile, dar ne putem controla cuvintele, iar repetiția influențează subconștientul și atunci suntem stăpâni peste situație.

Ca să revoluționezi lumea, trebuie să fii o ființă umană. Trebuie să îți pese de oamenii care nu au nicio putere.

Capacitatea oamenilor tineri de a persevera, chiar și în cele mai vitrege condiții, nu a încetat niciodată să mă uimească.

