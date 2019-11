Comunicat de presa

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), CDEP Step by Step, cu sprijinul Ursus Breweries lansează proiectul ”Reziliența și prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool în rândul familiilor din România”. Evenimentul are loc în contextul celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la Drepturile Copilului, în preajma Zilei internaționale a Drepturilor Copilului care se sărbătorește în fiecare an pe 20 noiembrie.

Proiectul se desfașoară în perioada aprilie 2019 – aprilie 2020 și își propune prevenirea consumului excesiv de alcool și a violenței în contextul consumului excesiv de alcool, prin dezvoltarea competențelor parentale, promovarea bunelor tratamente și a metodelor pozitive de educație în rândul familiilor din România.

Noua serie de evenimente este o continuare a proiectului “Competențele parentale și prevenirea consumului de alcool” derulat de FONPC, CDEP Step by Step și Ursus Breweries în intervalul iunie 2017 – decembrie 2018, care a a identificat o nevoie foarte importantă pentru viitorul copiilor: aceea de a ajuta părinții să deprindă competențe parentale în scopul prevenirii consumului de alcool la adolescenți. Un alt aspect identificat ține de formarea profesioniștilor în domeniul educației, pentru a veni în sprijinul părinților și pentru a colabora mai bine cu aceștia în folosul copiilor. La baza programului stă un amplu studiu dezvoltat de Ursus Breweries[1], în parteneriat cu Demos Marea Britanie și Institutul de Politici Publice, despre stilurile parentale și felul în care acestea influențează dezvoltarea copilului, în special comportamentele de risc cum ar fi consumul de alcool în rândul copiilor. Studiul “Stiluri parentale şi influenţa asupra consumului de alcool la minori” [2] a constatat o legătură între părinţii 'autoritari' și o mai mare probabilitate de întâmpinare a unor probleme cu consumul de alcool de către copiii acestora.

În cadrul proiectului, între 2017 și 2018, peste 2000 de părinți din Bucureşti și județele Brașov, Buzău, Cluj și Timiș au beneficiat de informații și consiliere din partea experților în psihologia copilului. S-a discutat atât cu părinții, cât și cu profesioniștii despre stilurile parentale și cum acestea pot încuraja apariția sau reducerea comportamentelor de risc la adolescenți. Peste 187 de educatori, participanți la worshkop-urile din program, au învățat, de asemenea, despre

modalități de a-i sprijini pe părinți în relaționarea pozitivă cu copiii lor și în abordarea problemei consumului de alcool.

Atât părinții, cât și profesioniștii care au participat la atelierele de lucru din cadrul proiectului și-au exprimat dorința de a fi ghidați în dezvoltarea unor abilități și competențe care să-i ajute să abordeze cu cei mici teme sensibile, cum ar fi: consumul responsabil de alcool, alternative la recompense pentru întărirea și stimularea comportamentelor pozitive, stiluri parentale, permisivitatea și toleranța, modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale, abuzul emoțional și sexual, dezvoltarea personală a părinților, drepturile copilului.

”Fiecare copil este diferit și este bine să știm asta de la început, să-l acceptăm așa cum este și să ne adaptăm nevoilor lui. Acest lucru este valabil atât pentru părinți, cât și pentru educatori, profesori, profesioniști care îngrijesc copilul. Un părinte bun este acela care înțelege nevoile copilului și care îl ocrotește suficient încât să poată lua cele mai bune decizii şi, mai ales, acela care îl va ajuta să devină autonom, independent. Ne dorim să venim în sprijinul părinților și al profesioniștilor, astfel încât să avem copii fericiți și adulți eficienți”, spune Daniela Boșca (Gheorghe) – Director Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil.

Detalii program 2019-2020

Programul continuă în 2019 în șapte județe din țară (Brașov, Buzău, Sălaj, Timiș, Satu Mare, Vaslui, Dâmbovița) și București, prin ateliere de formare pentru creșterea competenței profesioniștilor din educație de a lucra cu părinții și cu ateliere de suport pentru părinți. De asemenea, în cadrul proiectului, profesioniștii care lucrează cu părinții au la dispoziție platforma educatieparentala.ro. Aceasta oferă profesioniștilor cadrul necesar pentru formarea profesională și le dă posibilitatea de a deveni educatori parentali.

“Susținerea Ursus Breweries pentru acest proiect este o continuare firească a eforturilor constante pe care le întreprindem prin platforma noastră www.desprealcool.ro, atât prin materiale de informare cât și prin programe și inițiative specifice menite să prevină un consum abuziv de alcool și consumul de alcool de către minori, cum este cel de față. Ursus Breweries continuă astfel dialogul cu părinții şi reprezentanții comunităților mici şi mijlocii din România pentru a încuraja oamenii să ia decizii informate în legătură cu consumul de alcool şi, de asemenea, să discute acest subiect cu minorii.”, a declarat Robert Uzună, Vicepreședinte Corporate Affairs, Ursus Breweries.

Temele abordate în sesiunile de lucru se vor concentra pe abilităților de parenting, gestionarea stresului și a furiei, comunicarea eficientă cu cei mici, reziliență, disciplinare și reguli, prevenirea abuzului sau prevenirea consumului de alcool în familie. În total, aproximativ 10.000 de persoane

vor fi informate despre consumul de alcool prin intermediul materialelor promoționale, atelierelor de lucru, întâlnirilor cu părinții și profesioniștii și al rețelelor de socializare.

Incidența consumului de alcool în rândul adolescenților din România

Conform Raportului Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor din România, 2017, care citează un studiu european, aproximativ 37% dintre elevii repondenți din România au spus că au băut prima oară alcool între 13 și 16 ani, cu un procent de 8,03% în intervalul 11-12 ani[3].

În anul 2016, în România, consumul de alcool la tinerii de 15 ani era de 31,42% ([4]).

[1] Demos în colaborare cu IPP 2014, Jonathan Birdwell, Daniela Gheorghe, Louis Reynolds [2] Ibidem [3] Raportul National de Sanatate a Copiilor si Tinerilor din Romania, 2017 http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/02/RSC-2017.pdf [4] 1. Sinteza Națională Identificarea, cuantificarea și monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sănătate la elevi, 2016 - http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2017/05/SINTEZA-YRBSS-2017.pdf