Joburile moderne presupuneau (până acum) din ce în ce mai mult călătoriile în interes de afaceri. Deși par o ocazie excelentă de a vizită locuri noi, acestea devin la un moment obositoare. Pentru acele zile când vom putea călători din nou fără restricții, iată șase trucuri pentru o călătorie de afaceri lipsită de stres.

1. Pregătește-ți bagajul din timp

Indiferent dacă ești plecată pentru o zi sau mai multe, este important să ai la tine tot ce îți trebuie. Fă-ți o listă în prealabil și notează toate lucrurile care îți sunt de trebuință.

2. Asigură-te că dispozitivele electronice de care a nevoie sunt pregătite și funcționează

Poate că imediat ce ajungi la destinație trebuie să susții o prezentare, ceea ce înseamnă că este important ca telefonul, laptopul și tableta să fie complet încărcate și să se afle în perfectă stare de funcționare. Asigură-te că verifici aceste aspecte înainte de a pleca de acasă.

3. Fii atentă la alimentație

Mai ales atunci când călătorești mult este important să îi oferi corpului tău combustibilul și energia de care are nevoie. Evită mâncarea de tip fast-food și optează pentru hrană sănătoasă care conține nutrienții de care ai nevoie.

De asemenea, nu uita să te hidratezi suficient.

4. Dormi suficient

Înainte de a pleca într-o clătorie este important să te asiguri că ești în cea mai bună formă a ta. A merge la culcare la o oră potrivită în seara de dinantea plecarii îți va permite să te trezești energizată și gata pentru ziua următoare.

Mai ales în călătoriile de afaceri este necesar să ai mintea limpede pentru ca întâlnirile tale să fie încununate de succes.

5. Practică tehnici de relaxare.

Dacă nu-ți plac mulțimile, călătoriile pot fi un coșmar.

Chiar dacă jobul tău presupune să faci călătorii în interes de afaceri, acestea pot fi o experiență foarte plăcută și nu una negativă.

Tehnicile de relaxare cum ar fi exercițiile de respirație profundă te vor ajuta să te simțiți mai calmă și mai liniștită.

6. Fă-ți prieteni

Atunci când ești plecată de acasă pentru o perioadă îndelungată te poți simți. De aceea este important să îți faci prieteni acolo unde mergi sau să te conectezi cu grupuri profesionale care au legătură cu ocupația ta.

A te întâlni cu acești oameni poate fi o modalitate excelentă de a construi relații și de a-ți menține nivelul de stres la minimum.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By Kamil Macniak /Shutterstock