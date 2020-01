Una dintre marile ingrijorari ale femeilor care se gandesc sau se pregatesc sa devina mame este legata de cum va fi afectata cariera lor de decizia de a avea un copil. Chiar daca legea le protejeaza pe viitoarele si proaspetele mamici, orice femeie stie ca „meseria” de mama inseamna mai putin timp pentru viata profesionala, mai multa oboseala si provocarea enorma de a creste un bebelus.

Cu toate acestea, exista numeroase exemple de femei care au reusit sa intoarca in avantajul lor perioada de concediu prenatal, de maternitate si de crestere a copilului, astfel incat sa isi creeze carierele la care visau:

Identifica nevoile celor ca tine

Allyson Downey avea un master in finante si management de la Universitatea Columbia Business School si un job bine platit pe Wall Street in momentul in care a aflat ca este insarcinata, scrie Parents.com. Avand un puternic spirit antreprenorial, Allyson a pus bazele unui startup, weeSpring.com, in 2013. Prin acesta, mamicile puteau lasa recenzii la produsele destinate bebelusilor si copiilor. De asemenea, ea a scris si o carte intitulata „Ghidul tactic si practic pentru a avansa in cariera in timpul sarcinii si dupa”, care s-a bucurat de un mare succes in randul femeilor care nu erau dispuse sa renunte la niciuna dintre laturile vietii lor.

Gaseste lacune in sistem si creeaza ceva care sa le rezolve

Medicul nefrolog Renee Dua a pus bazele Heal, o aplicatie de servicii medicale on-demand, alaturi de sotul ei, un antreprenor din domeniul IT. Ideea i-a venit lui Renee dupa o experienta groaznica la unitatea de primiri urgente, acolo unde ajunsese cu fiul sau in varsta de trei ani. Aplicatia creata de tanara isi propunea sa reduca timpii de asteptare de la urgente, dar sa creasca si calitatea actului medical si a experientei pentru pacienti, oferind servicii convenabile de medicina, inclusiv la domiciliu.

„Am cerut ajutorul parintilor mei, am luat o bona, am avut pe cineva care sa ma ajute cu cabinetul meu privat, astfel incat sa ma pot concentra pe a invata cum sa conduc un business nou. Am invatat tot ce se putea despre antreprenoriat si am facut inclusiv teste sa vedem cum ar decurge vizitele medicilor la pacienti, ca si cand am fi fost inscrisi pe aplicatia noastra”, a povestit ea.

Bazeaza-te pe nevoia altor mame de a se implini profesional

Kyla Dahrling era reprezentant de vanzari intr-o companie farmaceutica si avea doi copii cand a cerut sa treaca la un program part-time, in conditiile in care avea o vechime de 10 ani in companie. Atunci cand cererea i-a fost refuzata, Kyla a demisionat si a creat Tiny Trucker Company, o firma care creeaza sepci pentru mame, tati si copii si si-a propus sa angajeze doar mame care vor sa aiba un program flexibil. Acum, ea are 8 angajate care isi fac singure programul la businessul ei, care s-a extins incet, dar sigur in San Diego, California.

„Muncesc pana noaptea tarziu si apoi dimineata devreme, pana cand se trezesc copiii. Lucrez adeseori si in weekend, cand ma ajuta sotul cu cei mici. Mi-am transformat garajul in depozit pentru a economisi cu inchirierea unui spatiu si m-am bazat pe familie ca sa pot avea grija in acelasi timp de copii”, spune ea.

Vino in ajutorul altor mame

Lyss Stern - educatoare - a adus pe lume primul sau copil in urma cu 13 ani. La acea vreme, i-a fost greu sa revina la serviciu, asa ca a pus bazele unei companii de marketing si organizare de evenimente pentru a-si reintra in forma dupa concediul de maternitate. Firma ei, Divalysscious Moms, este o baza de date cu peste 1 milion de mamici, care sunt astfel puse in contact cu branduri de lux care vand produse pentru mame si copii. De asemenea, Lyss a scris si o carte intitulata „Da-i mamei un Martini”, care urmeaza sa fie ecranizata. „Este important sa te documentezi anterior, sa nu te arunci cu capul inainte fara sa te pregatesti pentru o astfel de schimbare. In plus, sa nu iti fie niciodata frica sa ceri ajutorul familiei si al celor din jur, daca simti ca nu poti face fata”, este de parere Stern.

Asuma-ti rolul de educator sau de gazda

Avocata Rachel Pitzel isi dorea mai multa flexibilitate si mai mult timp cu familia ei, asa ca a lansat ClubMomMe, o companie cu sediul in Los Angeles, pentru viitoarele si proaspetele mamici, unde acestea se puteau intalni la evenimente si puteau face schimb de obiecte sau de informatii. In 2015, ea a vandut compania, iar acum este influencer, lucrand cu branduri mari de lifestyle si fashion. „Profita de automatizare si elibereaza-ti programul de orice sarcini stii ca iti ocupa mult timp. Eu imi fac intotdeauna cumparaturile online si simt ca economisesc minute bune astfel”, este de parere Rachel.

Sursa foto: Daria Shevtsova from Pexels