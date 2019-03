Tot mai multe companii au inceput sa includa pe lista beneficiilor oferite angajatilor posibilitatea de a lucra de acasa, indiferent ca este vorba despre cateva zile pe luna sau perioadele din preajma marilor sarbatori. Faptul ca nu mai trebuie sa faci naveta pana la serviciu si inapoi acasa, dar si reducerea costurilor zilnice pot fi atractive pentru orice angajat.

Insa in momentul in care lucrezi de acasa s-ar putea sa iti fie mai greu sa te mobilizezi sau sa te concentrezi. O productivitate si eficienta scazute pot fi periculoase pentru imaginea ta la locul de munca. Niciun manager nu va fi dispus sa te lase sa lucrezi de acasa cat timp stie ca in aceste zile nu se va putea baza in proportie de 100% pe munca ta. De aceea, iata ce ar trebui sa stii pentru a-ti imbunatati productivitatea chiar si atunci cand nu ești la birou:

Prioritizeaza-ti si organizeaza-ti sarcinile de lucru

Cat timp iti faci un plan concret la inceputul zilei, vei sti ce sarcini sunt urgente, care sunt termenele-limita la care trebuie sa le predai si iti va fi mai usor sa iti organizezi programul. Astfel, chiar daca te intrerupi mai des din lucru, nu vei ajunge in situatia in care sa omiti lucruri importante sau sa uiti sa predai un proiect la timp.

Creeaza-ti un spatiu confortabil de lucru

Cu cat iti faci spatiul de lucru sa semene mai mult cu biroul de la serviciu, cu atat iti va fi mai usor sa te concentrezi si sa nu iti fie distrasa atentia de tot felul de detalii. Daca ai tendinta sa lucrezi direct din pat, cu laptopul in brate, s-ar putea sa nu rezisti tentatiei de a trage un pui de somn la pranz, de exemplu. In schimb, daca urmezi aceste sfaturi de amenajare pentru birou, vei reusi sa iti creezi un spatiu in care sa te simti pe deplin confortabil, dar care sa te ajute sa ramai cu gandul la sarcinile pe care le ai de rezolvat si sa nu iti dea motive sa iti intrerupi munca.

Investeste in cateva accesorii de lucru

Nimic nu iti poate distruge cheful si productivitatea atunci cand lucrezi de acasa asa cum o poate face un vecin cu un plan de renovare si o bormasina la indemana. Pentru a evita nervii si frustrarea bocanitului in ziduri timp de cateva ore, asigura-te ca ai la indemana o pereche de casti cu efect de anulare a zgomotului. De asemenea, este bine sa iti dotezi biroul cu toate cele necesare: de la pixuri, la dosare sau carti de care ai nevoie pentru a-ti indeplini cu succes sarcinile de lucru.

Imbraca-te ca si cand ai merge la birou

Cand lucrezi de acasa, tentatia de a ramane in pijama toata ziua poate fi destul de mare. Insa daca vrei sa fii mai productiva, dar si sa fii pregatita pentru o videoconferinta neasteptata, atunci ar trebui sa te imbraci ca si cand ai merge la birou. Desigur, daca ai un job care presupune o tinuta stricta poti renunta la hainele office in favoarea unora smart casual. Simplul fapt ca te imbraci pentru serviciu te poate pregati mental pentru ziua de lucru si poate face minuni pentru eficienta ta.

Arata ca esti activa

Daca se intampla destul de frecvent sa lucrezi de acasa, cel mai probabil colegii tai au observat deja acest lucru. Iar in acest caz, una dintre preocuparile tale trebuie sa fie aceea de a nu starni animozitati sau tensiuni fata de tine si de programul tau. De aceea, incearca sa fii activa, sa raspunzi rapid la e-mailuri si la mesaje si sa arati ca, desi nu esti la birou, esti cat se poate de implicata in ceea ce se intampla. In plus, faptul ca esti mereu activa iti poate imbunatati si puterea de concentrare.

Daca tii cont de aceste sfaturi, vei putea lucra linistita de acasa, fara stresul ca nu ai reusit sa iti termini la timp sarcinile pentru ca ai avut o zi neproductiva. În plus, colegii si sefii tai nu vor avea motive de nemultumire fata de tine, chiar si atunci cand alegi sa muncesti de acasa cateva zile pe luna.

Sursă Foto: Shutterstock /Copyright: Slawomir Fajer