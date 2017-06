O mama lupta sa isi salveze fetita diagnosticata cu paralizie cerebrala. O putem ajuta!

Anastasia, minunea familiei Soimu, s-a nascut aproape moarta, din cauza ca avea cordonul ombilical infasurat in jurul gatului. Resuscitatea nu s-a efectuat imediat, apoi 20 de minute medicii au luptat sa o tina in viata. Lipsa de oxigen i-a afectat grav creierul, in special acei centri care tin de coordonarea miscarii.

Imediat dupa aceea, doctorii le-au comunicat parintilor sa se astepte la ce e mai rau, caci sansele de supravietuire erau minime. Bebelusa nu s-a dat insa batuta si a luptat sa fie alaturi de persoanele care i-au dat viata. In primele 3 zile a facut convulsii care i-au afectat si mai tare creierul, fiind la reanimare pentru o luna si 5 zile. Dupa externare, copilul nu plangea, nu urmarea cu privirea, nu sugea, iar pana la varsta de 7 luni a fost hranita prin sonda.

Desi a implinit 2 anisori, Anastasia nu poate sta in fundulet, nu poate spune ce o doare sau cand ii e foame, nu merge si nu stie sa se joace cu jucariile. Parintii nu s-au dat batuti, au cautat ajutor in stanga si in dreapta, iar intr-un final a primit un raspuns pozitiv din Turcia, de la Liv Hospital din Istanbul, unde au fost vindecati mai multi copii cu probleme asemanatoare. Tratamentul consta in transplant cu celule stem, iar doctorii turci au recomandat 4 sedinte de transfuzie, la o distanta de 4 luni, intercalate cu sedinte de kinetoterapie pentru activarea noilor celule.

Cum o putem sprijini pe Natalia Soimu sa-si salveze fetita?

Gratie oamenilor cu suflet mare, s-au strans banii necesari pentru 2 sedinte, dar mai este nevoie de aproximativ 15.000 de Euro pentru a-i achita toate costurile medicale. Anastasia a efectuat deja primul transplant cu celule stem, iar la nici 24 de ore, rezultatele nu au incetat sa apara: a inceput sa suga, sa tina jucarii in mana si chiar sa zambeasca, spre bucuria mamei, care o insoteste la tratament. Anastasia are nevoie de noi acum mai mult ca oricand pentru a finaliza cu bine intreg tratamentul.

Donatiile se pot face prin transmiterea unui SMS de 2 Euro la 8832 cu textul “ANASTASIA”, online pe salveazaoinima.ro/campaigns/anastasia-soimu sau prin transfer bancar, in conturile Asociatiei “Salveaza o inima”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont in lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont in Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont in dolari).