Ce este anxietatea? Simptome si tratament

Din ce in ce mai multi oameni se simt izolati fata de lumea in care traiesc si isi desfasoara activitatea, au anumite temeri si dificultati in a se exprima. Cateodata, sunt doar anumite stari pasagere, insa de multe ori este vorba de probleme ce tin de neurologie.

De altfel, afectiunile neurologice afecteaza sute de milioane de oameni la nivel global. Potrivit specialistilor, peste 6 milioane de oameni mor anual din cauza accidentelor vasculare cerebrale si 7,7 milioane de oameni sunt diagnosticati cu dementa in fiecare an. Asadar, sunt tulburari de care trebuie sa tinem cont si pe care sa incercam sa le prevenim pe cat putem.

Anxietatea este definita ca o stare anormala caracterizata prin “teama fara obiect”, fiind diferita de emotia fireasca pe care o resimtim cu totii in situatii noi sau in momente cu incarcatura emotionala, cum ar fi, de exemplu, prima zi de scoala sau prima intalnire. Totodata, anxietatea este diferita si de frica, aceasta din urma fiind caracterizata de “teama cu obiect concret”, cum ar fi, de exemplu, aparitia unui animal periculos.

Anxietatea este un proces dezadaptativ care, de cele mai multe ori, impiedica persoana care se confrunta cu astfel de stari sa-si desfasoare activitatile obisnuite de zi cu zi.

Simptomele anxietatii

Simptomele care caracterizeaza acest tip de tulburare se impart in doua categorii, respectiv psihologice si fizice. Cele psihologice sunt caracterizate de senzatia de frica, tulburari de concentrare si de atentie, hipervigilenta, tulburari de somn si disfunctii sexuale. Pe de alta parte, simptomele fizice se manifesta prin dureri nespecifice sau parestezii, tensiune musculara, tremor, tresariri musculare, tulburari de respiratie, senzatie de “lipsa de aer”, oboseala si hiperactivitate vegetative, precum roseata sau paloare, tahicardie, palpitatii, transpiratii reci, diaree, urinat frecvent, uscaciunea gurii.

Tipuri de anxietate

Atacul de panica nu este o tulburare distincta, ci o manifestare a unei tulburari anxioase. Se caracterizeaza prin prezenta a mai mult de patru din urmatoarele simptome: palpitatii, transpiratii, tremor, senzatie de sufocare, senzatie de lipsa de aer, durere toracica, greata sau disconfort abdominal, ameteala, senzatie de desprindere de realitate, teama de a nu pierde controlul, teama de moarte, amorteli, valuri de frig sau de caldura. Aceste simptome apar brusc si ating intensitatea maxima in decurs de 10 minute.

Tulburarea de panica se caracterizeaza prin aparitia atacurilor de panica recurente, neasteptate si la cel putin o luna dupa atacuri in care sa apara teama ca vor urma si alte atacuri sau preocupare persistenta in legatura cu implicatiile atacurilor. Aceasta poate fi insotita sau nu de agorafobie, adica teama de a iesi din casa, de a se afla intr-un loc public, prezenta acestui simptom fiind factor agravant.

Tulburarea de anxietate generalizata se caracterizeaza prin anxietate si ingrijorare excesive prezente in majoritatea zilelor, mai mult de sase luni, in legatura cu diverse activitati, persoanei fiindu-i dificil sa-si controleze teama. Se asociaza cu mai mult de trei din urmatoarele simptome: neliniste sau senzatia de a fi “la limita”, tulburari de concentrare, oboseala, iritabilitate, tensiune musculara, tulburari de somn.

Fobiile se caracterizeaza prin frica extrema, persistenta si nerealista, declansata de prezenta sau anticiparea unui obiect sau situatii specifice, expunerea la stimulul fobic producand un atac de panica imediat. Desi persoana recunoaste teama ca fiind nejustificata, aceasta ii afecteaza functionarea obisnuita. Cele mai frecvente tipuri de fobii sunt; de animale, de mediu natural (inaltimi, apa, etc), de sange, de imbolnavire, de a se ineca, de contaminare. Un tip aparte de fobie este fobia sociala – in care persoana se teme de situatii sociale sau de performare, in care este expusa la oameni nefamiliari,este in centrul atentiei si ii este frica de faptul ca se va comporta intr-un mod stanjenitor, astfel incat va ajunge sa evite astfel de situatii (relatii sociale, functionare ocupationala sau academica).

Tratament

Tratamentul tulburarilor anxioase consta de regula in psihoterapie, dublata sau nu de medicatie, in functie de evaluarea medicului psihiatru si de impactul pe care simptomele il au asupra functionarii individului. Cele mai utilizate clase de medicamente sunt anxioliticele care au rolul de a scadea rapid anxietatea, iar a doua antidepresivele.

Foto homepage: Pixabay