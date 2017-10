Atunci cand dragostea incepe sa 'vada', abia atunci incepe relatia

Asa cum fiecare om parcurge un anumit proces de maturizare in ceea ce priveste capacitatea lui de a iubi, la fel si un cuplu parcurge anumite etape. La inceput, partenerii sunt in starea de indragostire bazata in principal pe aspectul erotic. Cand efervescenta energiilor erotice se mai linisteste, abia atunci cei doi au posibilitatea sa se vada asa cum sunt in realitate si atunci este momentul marii decizii: continua impreuna sau separat?

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru (foto), fondatorul Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI), putem vorbi de termenul de “relatie” abia dupa ce cuplul a depasit etapa “iubirea e oarba”, in care ajunge sa cunoasca dragostea dincolo de sex si sa-si iubeasca partenerul pentru ceea ce este el cu adevarat. “Pentru ca o relatie sa dureze, este vital ca partenerul sa stie ca e iubit. Indiferent de natura gesturilor de afectiune: mangaieri, declaratii, daruri, servicii, timp acordat, dovezile de iubire intr-un cuplu hranesc iubirea si o intensifica aducand o atmosfera de incredere reciproca, fundamentala intr-o relatie. Prin dovezile de iubire, recunosti in celalalt iubirea pe care o simti si devii mai atent la sentimentele si nevoile partenerului, lucru ce da cuplului mai multa energie si bucurie”, explica psihologul.

Nefericirea vine de la lipsa de exprimare a sentimentelor

In cuplurile unde oamenii nu-si exprima sentimentele din diverse motive – sunt persoane cu firi mai reci, mai rezervate, vad exprimarea sentimentelor ca pe o slabiciune de caracter, le este teama ca sentimentul nu este reciproc, nu au primit un exemplu din familiile lor despre cum sa-si exprime sentimentele, etc. – ambii parteneri sunt nefericiti, uneori ajungand pana la tulburari psihice serioase, crede specialistul.





“Foarte des oamenii evita sa-si exprime sentimentele pentru a nu primi un refuz, luand lipsa unui “da” hotarat ca pe o infrangere. Nu intotdeauna acest fapt este adevarat. Momentele de tensiune sentimentala nu se produc intotdeauna in acelasi timp la ambii parteneri. Fiecare din noi avem momente noastre de varf si altele de cadere. Daca declaratia de iubire survine intr-un moment in care tensiunea sentimentala este mai scazuta, raspunsul ar suna fals. La fel de adevarat este ca exista si un nivel optim pentru ca declaratiile si dovezile de iubire sa vina in acelasi timp de la ambii parteneri. invatand sa te asculti pe tine, vei invata sa-l asculti si pe celalalt si, astfel, vei putea simti aceste momente si va veti putea bucura impreuna de ele”, este de parere psihologul Laura Maria Cojocaru.