Cum isi incep diferit ziua femeile ambitioase

Oricare ar fi obiceiurile tale, cel mai important este sa iti creezi o rutina matinala. Nu doar ca iti va fi mult mai usor sa te trezesti, ci si te va elibera de stres si iti va oferi energia necesara ca sa ai o zi plina de reusite. Uite sfaturi noastre:

Doza de energie nu e in ceasca cu cafea

In schimb, poti sa te incarci cu energie la sala sau la o sesiune de jogging in parc. Nu e niciun secret ca exercitiile regulate te mentin sanatoasa, insa ele au un mare beneficiu si asupra performantelor tale la locul de munca sau in activitatile de zi cu zi, spune Entrepreneur.com. Mai mult, activitatile fizice ajuta la eliberarea de hormoni care iti stimuleaza starea generala de bine, cresc nivelul de energie si reduc stresul. Daca esti activa dimineata, te vei simti mult mai treaza pe timpul zilei, nu vei mai obosi la fel de repede si vei dormi mai bine noaptea.

Totusi, daca in unele dimineti esti presata de timp si nu poti respecta programul de 30 de minute de exercitii, poti opta macar pentru 10 minute. Iti vei pune mai usor gandurile in ordine si vei gasi cele mai bune idei pentru rezolvarea problemelor.

Nu sari peste micul dejun sanatos

O femeie ambitioasa stie ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei si de aceea isi rezerva in fiecare zi cateva minute pentru a savura un mic dejun copios si, totodata, sanatos. Data viitoare cand te grabesti sa iesi pe usa fara sa mananci ceva de dimineata, gandeste-te ca un mic dejun sanatos iti da energia necesara si te pregateste pentru deciziile bune pe care le vei lua pe parcursul zilei. Micul dejun trebuie sa combine fibrele, cu proteinele si cu vitaminele.

Pe langa cereale si un ou fiert, include in micul dejun si cateva retete de smoothie cu fructe si legume proaspete. Smoothie-ul este un preparat ingenios, bogat in vitamine si minerale si te ajuta in curele de detoxifiere sau in cele de slabire. In plus, este un energizant perfect pentru zilele aglomerate in care vrei sa reusesti in tot ce ti-ai propus.

Planifica restul zilei

Fara un program stabilit, este mult mai greu sa fii productiva in timpul zilei si sa stii care dintre obiectivele tale le-ai indeplinit cu succes. Pe scurt, poti face o lista cu activitatile pe care ti-ai propus sa le realizezi in ziua respectiva si apoi sa stabilesti prioritatile.

In acest fel, iti vei urmari mult mai usor evolutia si progresul pe care il faci in fiecare zi sau ce lucruri noi ai invatat. Acesta lucru te ajuta sa te dezvolti atat personal, cat si pe plan profesional si te tine motivata. Fii realista cu lucrurile pe care le poti indeplini si nu crea o lista prea lunga sau cu activitati imposibil de realizat.

Diminetile nu trebuie sa fie dificile. Daca iti incepi ziua cu cateva activitati clare, poti sa fii mult mai productiva in restul zilei. Iar daca ti se pare greu sa iti schimbi obiceiurile matinale, incepe prin a introduce noi activitati, treptat. Pe parcurs te vei simti mai plina de energie si mult mai motivata sa faci fata noilor provocari.

Pe scurt, daca faci fata diminetii, vei trece cu brio peste restul zilei. Iar o femeie ambitioasa vrea sa reuseasca in tot ceea ce isi propune, nu-i asa?



Sursa foto: Shutterstock