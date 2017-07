Merita sa alegem in mod constient unde ne cazam in vacanta si, astfel, sa eliminam eventualele nemultumiri.

Comunicat de presa

Fiecare calator care se implica in planificarea propriei excursii este ghidat de preferinte personale atunci cand alege hotelul la care se cazeaza. Fanii relaxarii traditionale aleg optiunile clasice, in timp ce iubitorii de experiente noi sunt gata sa incerce optiuni mai putin familiare. in lupta pentru simpatia turistilor, chiar si hotelurile mai putin obisnuite – pe stanci sau sub apa, din gheata sau din nisip – devin uniforme, daca nu la pret, atunci la confort.

Principalul factor in alegerea unui hotel este pentru 54% dintre romani pretul, conform momondo.ro. In acelasi timp, romanii nu sunt dispusi sa renunte la conditii confortabile: 19% au admis ca se asteapta la un serviciu de nivel inalt din partea personalului hotelului. Pe baza acestor criterii ne formam imaginea de ansamblu asupra concediului, prin urmare merita sa alegem in mod constient unde ne cazam si, astfel, sa eliminam eventualele nemultumiri.

1. Nu lua decizii doar pe baza numarului de stele

Contrar conceptiei gresit raspandite la scara larga, nu exista o clasificare standard a hotelurilor pe baza de stele. in unele tari a fost adoptat acelasi standard, in altele parametrii de evaluare pot diferi pentru fiecare regiune in parte. Nu are rost sa compari un hotel de trei stele din Stockholm cu unul din Santiago. in mod oficial, ambele pot atinge nivelul declarat, insa diferentele dintre standardele de clasificare adoptate in Suedia si cele adoptate in Chile nu pot fi comparate. Cu toate acestea, nu merita sa ignori complet acest criteriu de clasificare, deoarece te va ajuta sa ai o idee despre cum sa departajezi hotelurile din aceeasi tara.

2. Stabileste lista cu prioritati

Atunci cand alegi un hotel este important sa prioritizezi. in sezonul de varf nu trebuie sa contezi pe oferte speciale, dar vremea buna s-ar putea sa te intereseze si in extrasezon. in perioada sarbatorilor sau carnavalurilor, chiar si camerele de tip standard pot avea un pret ridicat, iar in zilele lucratoare costul lor este cu siguranta mai scazut.

Daca scopul calatoriei tale este o plimbare prin Venetia, mai degraba decat vizitarea carnavalului venetian, gandeste-te de doua ori daca merita sa platesti pentru anumite date. Cat de precis stabilesti prioritatile depinde nu numai de alegerea hotelului, ci si de ideea generala despre vacanta pe care ti-o doresti.