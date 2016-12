Cartea "Cel mai bun an" este disponibila pe site-ul Elefant.ro

Cartea de fata este un exercitiu distractiv, verificat si interactiv care ofera un program ce va va ajuta sa va transformati si sa va atingeti obiectivele cu ajutorul a zece intrebari simple. In fiecare persoana de succes se ascunde un om obisnuit care a gasit curajul, puterea si disciplina de a actiona, de a se confrunta cu marile provocari si de a-si implini visurile. Depinde doar de voi sa aveti viata pe care v-o doriti. Acest ghid unic va invata cum sa faceti acest lucru. Jinny Ditzler a ajutat sute de barbati si femei sa ajunga la un nou nivel al succesului personal si profesional pe parcursul ultimilor 20 de ani.

Daca veti gasi curajul, taria si disciplina de a actiona, de a infrunta marile provocari ale vietii, atunci viata voastra va fi asa cum v-ati dorit dintotdeauna. Cartea de fata isi propune sa patrunda in esenta modului de a gandi si de a actiona al fiecaruia dintre noi si sa ne dea puterea de a accede la un nivel mai inalt de eficienta si succes personal. Printr-un proces de autodescoperire, va puteti evalua situatia actuala, dupa care puteti trece la planificarea viitorului. Raspunzand la intrebarile ce va sunt adresate, veti putea sa va clarificati ideile si sa treceti la actiune.

Acesti pasi directi va vor ajuta sa faceti din acest an si fiecare an cel mai bun an al vietii voastre, obtinand venituri mai ridicate, mai mult timp pentru lucrurile care conteaza cu adevarat, o cariera plina de satisfactii, relatii mai bune, sanatate fizica si implinire spirituala. Acesta poate incepe in orice moment si cu siguranta va fi cel mai bun. La capatul exercitiului individual, veti avea in fata un plan simplu, pe o singura pagina, care va va ajuta sa va impliniti dorintele in anul pe care il aveti in fata, dar si in cei care vor urma.

Jinny S. Ditzler este initiatoarea activitatii de coaching personal si profesional, demarand procesul in Marea Britanie in 1981. Este, de asemenea, fondatoarea Best Year Yet, o companie globala care a pregatit peste 400 de lideri si traineri, care au lucrat cu peste 750 de companii, in 14 tari. Este specialista in coaching, promovare, fiind recunoscuta ca un lider inovator in domeniul revitalizarii organizationale si transformarii personale.

Aceasta carte face parte din colectia Carti-Cheie a editurii Curtea Veche.