5 idei simple si ieftine de decor care iti personalizeaza instantaneu locuinta

Confortul si functionalitatea unei locuinte nu sunt singurele caracteristici care te fac sa te simti cu adevarat ca acasa in apartamentul tau. Dincolo de aceste aspecte, importante de altfel, se afla unul pe care il ignoram adeseori: personalizarea locuintei.

Daca dai o raita prin magazinele cu mobila si decoratiuni vei observa un lucru: majoritatea pieselor expuse sunt standardizate. Multe dintre ele se potrivesc in orice tip de locuinta si sunt croite astfel incat sa corespunda gusturilor majoritatii. Acest lucru face dificila personalizarea locuintei si transformarea ei intr-un spatiu care sa iti reflecte propria personalitate, gusturile sau dorintele. Asta nu inseamna insa ca este dificil sa ii imprimi casei tale originalitate si personalitate, mai ales daca tii cont de cateva sfaturi simple si deloc costisitoare:

Renunta la albul plictisitor al peretilor

Albul este cea mai comoda culoare pe care o poti alege pentru zugravirea locuintei tale si cea pe care o intalnim in majoritatea caselor. Aceasta se potriveste oricarui tip de decor si are avantajul de a fi accesibila tuturor. Insa daca vrei sa iesi din tipare si sa creezi un design personalizat, solutia nu este intotdeauna sa varuiesti fiecare incapere intr-o culoare diferita. Foarte multi designeri recomanda sa iti personalizezi locuinta intr-un mod mult mai simplu si ieftin, folosind un astfel de tapet decorativ. Dupa cum vezi, acesta este disponibil intr-o gama variata de modele: de la cele cu peisaje spectaculoase, la cele cu modele geometrice sau cele vintage.

Fotografiile, cele mai bune decoratiuni personalizate

„Nu pot sa numar de cate ori am intrat intr-o casa care arata mai degraba ca o camera de hotel decat ca o locuinta. Mobila, moderna si scumpa, baia luxoasa… dar toate incaperile lipsite de niste detalii personale”, scrie designerul Cristina Soriano. Ea recomanda sa ne folosim de fotografiile personale pentru a ne decora incaperile din casa si a imprima un strop de personalitate locuintelor noastre. Pe langa faptul ca fotografiile pot fi amplasate oriunde, pe pereti, pe rafturile mobilierului din living, pe noptiera de langa pat, ele pot fi transformate in adevarate obiecte de arta daca alegi niste rame spectaculoase, care sa se potriveasca, in acelasi timp, cu stilul de design din casa ta.

Florile, simbolul locuintelor prietenoase

Florile si plantele sunt o metoda ieftina si eficienta de a aduce un strop de viata intr-o incapere anosta si lipsita de personalitate. Chiar si florile proaspete, puse intr-o vaza de cristal sau decorata cu mozaic, pot face o camera sa arate mai prietenos si mai colorat. Iti poti crea inclusiv un colt verde, in living, in care sa te joci cu mai multe culori si dimensiuni de plante, sau sa investesti intr-un raft cu un design cat mai simplu, pe care sa il umpli apoi cu ghivece colorate si plante verzi.

Pernele decorative, un element-cheie al confortului

Pernele decorative iti permit sa adaugi culoare si sa sporesti confortul oricarei incaperi. Pentru ca exista atat de multe modele si culori din care poti alege, pernele sunt ideale pentru personalizarea unei incaperi, atunci cand nu vrei sa investesti multi bani in schimbarea unor piese de mobilier. Un designer de interior povestea cum un prieten al sau obisnuia sa isi cumpere din vacante cate o perna decorativa din fiecare loc in care ajungea, astfel incat locuinta sa arata ca o harta a tuturor concediilor memorabile pe care le avusese.

Covoarele sporesc confortul si personalizeaza incaperile

Imagineaza-ti o casa cu podelele acoperite doar cu gresie si parchet. Aceasta poate arata luxos si modern, insa in acelasi timp va avea un aer rece si lipsit de personalitate. Chiar daca nu esti o mare fana a covoarelor traditionale, asta nu inseamna ca nu poti folosi unul in living, amplasat chiar in fata coltarului, sub masuta de cafea. Un astfel de detaliu nu numai ca sporeste confortul unei incaperi, dar o face sa para mai primitoare si mai relaxanta. In plus, te poi juca cu diferite texturi sau culori pentru a crea un spatiu mai personal si vivace, care sa te umple de energie si voie buna.

Tu ce decoratiuni sau trucuri de design folosesti pentru a-ti personaliza casa? Care dintre cele de mai sus ti se pare cel mai potrivit?

Sursă foto: Shutterstock /Copyright: aodaodaodaod