Cum sa imbunatatesti rezistenta organismului tau cu ajutorul remediilor naturiste

Natura ne-a pus mereu la dispozitie cele mai eficiente tratamente naturiste pentru ca noi sa tratam cu succes anumite afectiuni ale organismului si sa ne mentinem sanatatea. Printre acestea se afla si Rhodiola Rosea numita si Radacina de aur, o planta cu origini in regiunile arctice ale continentului european.

Inca din cele mai vechi timpuri, aceasta a fost recunoscuta pentru rolul sau adaptogen oferit de catre componentele sale capabile sa creasca rezistenta organismului. In plus, aceasta planta minune are si capacitatea de a normaliza functiile organismului uman.

Diversele intrebuintari ale plantei Rhodiola Rosea

De-a lungul timpului, aceasta planta a fost utilizata cu succes pentru tratarea diverselor afectiuni sau pentru sporirea rezistentei organismului uman. Inca de pe vremea vikingilor, Rhodiola Rosea era considerata a fi un elixir special care asigura forta corpului. Ulterior, aceasta a fost folosita chiar si in Siberia in cadrul unor preparate medicinale menite sa normalizeze functiile organismului.

Recomandari utile in cazul Radacinii de aur

Iata cateva dintre cele mai importante intrebuintari si recomandari utile in cazul plantei Rhodiola Rosea numita si Radacina de aur:

Tratamentul starilor depresive

Extractul din aceasta planta minune are capacitatea de a spori distributia de serotonina si triptofan catre creier. Astfel, acesta asigura o stare de multumire si confort mental atunci cand este aplicat in cantitatile recomandate.

In plus, nu de putine ori, acest extract a fost recomandat de catre medicii psihiatri ca parte integranta a schemelor de tratament menite sa vindece sau sa amelioreze anumite tulburari psihice.

Rolul antidepresiv al acestei plante a devenit cunoscut datorita pacientilor care au reusit sa isi restabileasca echilibrul mental prin alternarea sau combinarea tratamentului cu antidepresive cu acest extract.



Eficienta in combaterea situatiilor de stres

Aceasta planta a fost mereu apreciata in special datorita rolului sau adaptogen.

Conform studiilor efectuate si a rezultatelor obtinute in cazul unor pacienti, consumul de Rhodiola Rosea s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru generarea rezistentei organismului in situatii de stres.

O astfel de rezistenta ii permite organismului sa faca fata cu succes unor conditii speciale, fara efecte adverse pe termen lung.

Capacitate de stimulare a sistemului imunitar

Rhodiola Rosea numita si Radacina de aur contribuie la stimularea si protejarea sistemului imunitar prin refacerea echilibrului metabolic din organism. In plus, extractul din aceasta planta are si capacitatea de a conduce la sporirea celulelor naturale din splina si stomac.

Rhodiola Rosea - Un aliat de nadejde pentru sanatate

Iata si alte intrebuintari utile ale extractului obtinut din Rhodiola Rosea:

Contribuie la imbunatatirea memoriei;

Reduce timpul necesar refacerii musculare;

Imbunatateste capacitatea de concentrare pe termen lung;

Contribuie la o mai buna stabilitate emotionala;

Are eficienta dovedita in ameliorarea simptomelor de oboseala cronica si a starilor depresive;

Contribuie la imbunatatirea fortei fizice a organismului;

Contribuie la protejarea sistemului imunitar;

Imbunatateste auzul;

Regleaza glicemia in cazul diabeticilor;

Protejeaza ficatul de mediile toxice;

Contribuie la pierderea in greutate prin arderea naturala a grasimilor din corp.

Modalitati de administrare a tratamentului cu Rhodiola Rosea

Extractul din aceasta planta este benefic atunci cand este administrat sub forma de pulbere, infuzie sau ca si suplimente alimentare.

Acesta poate fi administrat singur sau in combinatie cu alte tratamente recomandate de medic, fara a interveni in modalitatea de actiune a substantelor continute de acestea.

In plus, este recomandat tratamentul alcatuit din extract de Radacina de aur si vitamina C sau vitamine din grupul B, pentru sporirea rezistentei organismului pe termen lung.

Contraindicatii

Desi nu au fost identificate cazuri in care administrarea tratamentului pe baza de extract de Rhodiola Rosea sa provoace efecte adverse, este recomandat sa nu utilizati acest tratament in urmatoarele situatii (preventiv):

Atunci cand vi s-a prescris medicamentatie anticoagulanta;

Inaintea unei interventii chirurgicale;

In cazul in care resimtiti stari febrile;

Daca ati fost diagnosticat cu spasm coronarian;

Daca suferiti de fluctuatii ale tensiunii arteriale.

In aceste situatii, este recomandat sa optati pentru tratamentul cu extract de Rhodiola Rosea numita si Radacina de aur doar sub supraveghere medicala.

Acestea sunt cele mai importante informatii despre efectele benefice ale tratamentului cu extract de Rhodiola Rosea. In cazul in care va confruntati cu astfel de afectiuni, si voi puteti testa acest tratament naturist benefic pentru organism.

Foto: Pixabay