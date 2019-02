În cadrul unei campanii online, mai mulți tineri din România și Germania atrag atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă discriminarea, în societatea noastră.

Cel de-al doilea video (vezi mai jos) al Campaniei “Like Share Diversity. Log out Hate Speech. Sign in Love!” vorbește despre rasism și vă încurajează să aveți propriile reflecții cu privire la această temă. Iată ce înseamnă rasismul, din perspectiva tinerilor care au creat acest material video:

Rasismul este folosirea unui element natural, diversitatea culorii pielii noastre ca un instrument care provoacă suferință în această lume: poate fi o suferință fizică sau psihologică. – Teofana Cepoi

"Cred ca rasismul este un instrument politic creat să divizeze oamenii și pentru a-i controla mai ușor." - Mohammed A. Al-Eryani

"Rasismul este o componentă a regulilor societății ce pune presiune pe oameni și îi face să se simtă inconfortabil." - Olena Astakhova

"Cred că rasismul înseamnă a discrimina și chiar a urî oamenii care nu sunt la fel ca tine. Din cauza rasismului, unii oameni nu pot avea un loc de muncă, nu își pot ajuta familiile să supraviețuiască și nu se pot integra în societate." - Sebastian Cîrcu

"Rasismul este discriminarea bazată pe culoarea pielii."- Petru Leonte

Care este definiția ta despre rasism?

Campania Like Share Diversity. Log out Hate Speech! Sign in Love! este desfășurată de Plural Association și a fost realizată de tineri din România și Germania în cadrul unui youth exchange pe tema diversității și combaterii discursului instigator la ură.

Alătură-te campaniei „Like Share Diversity. Log out Hate Speech!” #LikeShareDiversity